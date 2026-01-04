A Tampa Bay legyőzte a Pantherst, de még nem tudni ki nyerte a csoportot – videó

Az első 17 mérkőzés után a Panthers 8–8-as, míg a Buccaneers 7–9-es mérleggel állt. Úgy tűnt, hogy csak az utolsó fordulós egymás elleni mérkőzésük dönt az NFC Déli divízió elsőségéről, de az Atlanta belezavart a képbe. A Falcons ugyanis nyert a Rams ellen a 17. fordulóban, így egy fokkal bonyolultabb lett a képlet, de erről majd később.

A Buccaneers győzelmi kényszerben volt, ennek megfelelően az első negyed után 10–0-ra vezetett, előbb Baker Mayfield találta meg Cad Ottont a célterületen belül, majd Chase McLaughlin rúgása volt pontos 29 yardról. A második negyedben azonban Mayfield eladta a labdát, a rövid pályát pedig Tommy Tremble elkapott TD-jével kihasználta a Panthers. A vendégek viszont nem jöttek lendületbe, Bryce Young is dobott egy interceptiont, majd egy kihagyott mezőnygól következett. A Buccaneers támadósora is döcögött, de McLaughin két újabb rúgást értékesített, így a hazaiak 16–7-re vezettek a negyedik negyed elején. A Carolina a hajrában Jalen Coker elkapása révén újabb touchdownt ért el, ráadásul a Tampa Baynek nem sikerült lepörgetnie az órát. A 18 másodperc viszont nem volt elég a mezőnygóltávolságra, a Buccaneers 16–14-re győzött, indulhat a szurkolás.

Hiszen még nem dőlt el melyik csapat nyerte az NFC Déli csoportját, és ezzel együtt melyik együttes jut rájátszásba. Vasárnap 19 órai kezdettel a New Orleans az Atlanta vendégeként lép pályára. Amennyiben a Saints nyer, akkor a Buccaneers végez a csoport élén, viszont a Falcons győzelme esetén három csapatnak is 8–9-es mérleggel végez. Ez esetben viszont a három csapat között a Panthers kerülne ki győztesen, így a Carolina jutna rájátszásba. A Panthers 10 év után nyerné meg ismét a divíziót, míg a Buccaneers sorozatban ötödik csoportelsőségére hajt.

Bryce Young 266 yardot, két touchdownt és egy interceptiont dobott. Tetairoa McMillan négy elkapásból 85 yardot gyűjtött, míg Jalen Coker hat elkapásból 47 yardig és egy TD-ig jutott, Tommy Tremble pedig 38 yardot és egy TD-t szerzett. A hazaiak részéről Baker Mayfield 203 yardot passzolt 1-1 TD és INT kíséretében. Kedvenc célpontja a hét elkapásból 94 yardot gyűjtő Cade Otton volt, míg Bucky Irving 26 labdacipelésből 85 yardot termelt.

NFL

18. FORDULÓ

Szombat

Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers 16–14 (10–0, 3–7, 0–0, 3–7)

Vasárnap

2.00: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–New Orleans Saints

19.00: Cincinnati Bengals–Cleveland Browns

19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers

19.00: New York Giants–Dallas Cowboys

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans (Tv: Arena4)

19.00: Houston Texans–Indianapolis Colts (Tv: Max4)

22.25: Buffalo Bills–New York Jets

22.25: Chicago Bears–Detroit Lions

22.25: Denver Broncos–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals

22.25: New England Patriots–Miami Dolphins

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders

Hétfő

2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)