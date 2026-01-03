Újabb nigériai labdarúgóval bővülhet a Kisvárda kerete

A téli szünetből visszatérve, szombaton Budapesten landolt a Kisvárda fiatal nigériai középpályása, a mögöttünk hagyott szezonban az egyik legjobb teljesítményt nyújtó Ridwan Popoola. Mint a klubhonlap írja, a 19 éves játékos nem egyedül érkezett, vele tartott honfitársa, a 18 esztendős Idris Ibrahim, akit novemberben személyesen szúrt ki Lagosban Révész Attila sportigazgató-vezetőedző.

Ha minden a tervek szerint megy, az újonnan érkezett futballista is a csapattal tarthat kedden a törökországi edzőtáborba, miként a sérüléséből lábadozó Popoola és az őszi szezonban az NB III-as csapatunkban kilenc gólig jutott Teslim Balogun is – utóbbi már ugyancsak Kisvárdán tartózkodik.