Újabb nigériai labdarúgóval bővülhet a Kisvárda kerete

2026.01.03. 16:14
Ridwan Popoola és Idris Ibrahim a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (Fotó: kisvardafc.hu)
A téli szünet után visszatért Magyarországra a Kisvárda Master Good labdarúgója, Ridwan Popoola, és vele tartott a szintén nigériai Idris Ibrahim is, aki a csapattal tarthat kedden a törökországi edzőtáborba.

A téli szünetből visszatérve, szombaton Budapesten landolt a Kisvárda fiatal nigériai középpályása, a mögöttünk hagyott szezonban az egyik legjobb teljesítményt nyújtó Ridwan Popoola. Mint a klubhonlap írja, a 19 éves játékos nem egyedül érkezett, vele tartott honfitársa, a 18 esztendős Idris Ibrahim, akit novemberben személyesen szúrt ki Lagosban Révész Attila sportigazgató-vezetőedző.

Ha minden a tervek szerint megy, az újonnan érkezett futballista is a csapattal tarthat kedden a törökországi edzőtáborba, miként a sérüléséből lábadozó Popoola és az őszi szezonban az NB III-as csapatunkban kilenc gólig jutott Teslim Balogun is – utóbbi már ugyancsak Kisvárdán tartózkodik.

Kapcsolódó tartalom

A Kisvárda megerősítette, Révész Attila marad vezetőedző is

A klub ismertette a felkészülési programját is. Jövő héttől Törökországban edzőtáborozik a csapat, ahol három meccset is játszik.

Révész Attila nagy valószínűséggel tavasszal is marad a Kisvárda vezetőedzője

A szakember az ünnepek előtti napokban a játékosokkal kapcsolatos megbeszéléseken vett részt.

 

 

