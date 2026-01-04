NFL: a félelmetes védelem újra előlépett – a Seahawks szerezte meg az NFC első kiemelését



A magyar idő szerint szombat éjjel megrendezett Nyugati csoportos rangadón nem volt kisebb a tét, mint hogy ki szerzi meg az NFC főcsoportjának első kiemelését, vagyis a pihenőhetet a jövő héten induló rájátszás első, wild card körére. A Seattle Seahawks eggyel több győzelemmel érkezett meg San Franciscóba, ám egy sikerrel a 49ers előzhetett volna.

Nos, a meccset mindkét csapat kissé szenvedősen kezdte támadóoldalon, elrontott negyedik kísérletek miatt nem indult be a pontgyártás. Zach Charbonnet futásával a vendégek szerezték a meccs első touchdownját, majd a szünetig mindkét csapat további egy-egy mezőnygólt tett fel a táblára, így volt 10–3 a félidőben a Seahawksnak.

A folytatás hasonlóan indult, mindkét gárda elakadt támadóoldalon, majd a Seahawks egy hosszú drive végén csak felrakott újabb három pontot a táblára, így a negyedik negyedben, 14 perccel a vége előtt tízpontos hátrányban indult újra útnak a pontszerzés reményében a 49ers. Úgy tűnt, ebből már pontszerzés, sőt, TD lesz, a hazaiak eljutottak a redzone-ig, második és goalnál azonban egy felpattanó labdával interceptiont szerzett a Seahawks-védelem, ezzel nagyon közel került a győzelemhez, hisz újra támadhatott.

Ugyan elrontott mezőnygól lett a drive vége, az órát jól lepörgette a Seahawks, s 13–3-ra megverte a 49erst, így megszerezte az első kiemelést az NFC-ben, 14–3-as mérleggel. A rájátszás első körében tehát pihen, míg a San Francisco jelen állás szerint ötödik, de ha a csoportrivális Los Angeles Rams legyőzi az Arizona Cardinalst, akkor a hatodik helyen végez főcsoportjában, s ellenfelet vár a rájátszásban.

A meccset Sam Darnols Seahawks-irányító 198 passzolt yarddal zárta, sztárelkapója, Jaxon Smith-Njigba 84 yarddal jelentkezett. A túloldalon Brock Purdy 127 yard mellett egy eladott labdát tud felmutatni, míg sztárfutója, Christian McCaffrey mindössze 57 totál yarddal zárt.

NFL

18. FORDULÓ

Szombat

Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers 16–14 (10–0, 3–7, 0–0, 3–7)

San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 3–13 (0–7, 3–3, 0–0, 0–3)

Vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–New Orleans Saints

19.00: Cincinnati Bengals–Cleveland Browns

19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers

19.00: New York Giants–Dallas Cowboys

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans (Tv: Arena4)

19.00: Houston Texans–Indianapolis Colts (Tv: Max4)

22.25: Buffalo Bills–New York Jets

22.25: Chicago Bears–Detroit Lions

22.25: Denver Broncos–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals

22.25: New England Patriots–Miami Dolphins

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders

Hétfő

2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)