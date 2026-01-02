Ez a két NB I-es csapat vinné a Csíkszereda támadóját – NS-infó

Decemberben Ilyés Róbert, a Csíkszereda vezetőedzője arról nyilatkozott, hogy tavasszal már nem számít a nyáron a Paksi FC-től szerződtetett támadóval, Szabó Bálinttal. Információink szerint a 24 éves játékos már nem is utazik el a csapat téli, törökországi edzőtáborába, és hamarosan távozhat is a klubtól.

Csíkszeredából származó értesüléseink szerint két NB I-es klub is érdeklődik a támadó iránt, a 12. helyen telelő Kazincbarcika és a 11. Nyíregyháza Spartacus.