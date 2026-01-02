Ez a két NB I-es csapat vinné a Csíkszereda támadóját – NS-infó

Nemzeti Sportrádió

2026.01.02.
Szabó Bálinttal tavasszal már nem számol a Csíkszereda vezetőedzője, Ilyés Róbert (Fotó: FK Csíkszereda)
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a román élvonalban újonc FK Csíkszereda a tavaszi szezonban már nem számol a nyáron szerződtetett 24 éves magyar támadóval, Szabó Bálinttal, akit két NB I-es klub is szerződtetne.

 

 

Decemberben Ilyés Róbert, a Csíkszereda vezetőedzője arról nyilatkozott, hogy tavasszal már nem számít a nyáron a Paksi FC-től szerződtetett támadóval, Szabó Bálinttal. Információink szerint a 24 éves játékos már nem is utazik el a csapat téli, törökországi edzőtáborába, és hamarosan távozhat is a klubtól. 

Csíkszeredából származó értesüléseink szerint két NB I-es klub is érdeklődik a támadó iránt, a 12. helyen telelő Kazincbarcika és a 11. Nyíregyháza Spartacus.

