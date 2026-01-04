Hugo Ekitiké élvezi az ünnepi meccsdömpinget

A január rendkívül megterhelőnek ígérkezik Arne Slot vezetőedző csapata számára, amelyre még nyolc tétmérkőzés vár a hónapban, köztük két Bajnokok Ligája-találkozó és az Arsenal elleni szuperrangadó. Ilyenkor szokták mondani az edzők: mindenkire szükség van a keretből (pláne, mivel Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel). Köztük Hugo Ekitikére, aki azon múlt nyári igazolások közé tartozik, akiknek eddig vegyes a megítélése a szurkolók és a szakírók körében, de az utóbbi időben jól muzsikál.

„Nagyon jó csapat a Fulham, nagyszerű játékosokkal, de onnan is mentek néhányan az Afrika-kupára. Nehéz meccs lesz, ezért keményen készülünk, és készen állunk a kihívásra – mondta Hugo Ekitiké a Liverpool honlapjának adott interjújában. – Nyilvánvalóan különleges élmény volt nekem karácsony környékén és újévkor játszani, hiszen először szerepelek angol csapatban. Nagyon izgalmas időszak. A korábbi években a tévében néztem ilyenkor az angol mérkőzéseket, szóval áldás, hogy itt lehetek és ilyen meccseket játszhatok. Most nagyon zsúfolt időszak vár ránk sok összecsapással, rajtunk múlik, hogy fittek legyünk, minden meccs után megfelelően regenerálódjunk, és mindig készen álljunk a következő feladatra. A futball a munkám és a szenvedélyem is, igyekszem mindent százszázalékos erőbedobással csinálni, hogy fitt legyek és minden találkozón tudjak játszani.”



A nyáron az Eintracht Frankfurttól érkező támadó tizenegy gólnál tart, és Alexander Isak sérülése miatt sok játéklehetőséghez jut, amivel él is.

„Nagyon sajnálom őt, mert nem vicces, amikor egy új klubba érkezel és ilyen sérülést szenvedsz, nehéz lehet neki – mondta empatikusan Ekitiké az interjúban. – De próbálom tenni a dolgomat. Ha a vezetőedző pályára küld, tőlem telhetően megmutatni a szurkolóknak, hogy tudok segíteni a csapatnak. Mindegy, hogy gólt szerzek vagy gólpasszt adok, a legfontosabb a győzelem. Újabb sorozatot kell építenünk, hogy mielőbb fel tudjunk zárkózni az élmezőnyhöz.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4)