Szenegál fordítva, Mali tizenegyesekkel jutott be a legjobb nyolc közé az ANK-n

2026.01.03. 23:06
Pape Gueye duplázott Szudán ellen (Fotó: Getty Images)
Szudán ANK Afrikai Nemzetek Kupája Mali Szenegál Tunézia
A labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája szombati nyolcaddöntőiben Szenegál 3–1-re legyőzte Szudánt, míg Mali tizenegyesekkel búcsúztatta Tunéziát.

SZENEGÁL–SZUDÁN

Szenegál hét gólt lőve veretlenül, két győzelemmel és egy döntetlennel csoportelsőként tovább, míg Szudán Egyenlítői-Guineát öngóllal múlta felül, ezt leszámítva nem szerzett gólt. 2025-ben ezzel szemben négy egymás elleni mérkőzésből csak egyet nyert meg Szenegál a rendes játékidőben (egyet büntetővel, két gól nélküli döntetlen). Ami nem ment három mérkőzésen át, az most hat perc után sikerült, egy labdaszerzés után Aamir Abdallah lőtt ballal szép gólt a jobb kapufa mellé. A korai hátrány nem törte meg Szenegált, egymást érték a helyzetek, a 29. percben Sadio Mané jobbról érkező passzából Pape Gueye lőtt egy átvétel után ballal a bal alsó sarokba. A 43. percben Ismaila Sarr gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető, de így is még a szünet előtt fordított Szenegál. A hosszabbításban ezúttal Nicolas Jackson volt az előkészítő, Gueye pedig kapásból a tizenhatosról kilőtte a jobb felsőt.

A második félidő jóval kevesebb helyzetet hozott, Szenegál kontrollálta a mérkőzést. A 77. percben a három perccel korábban beálló Ibrahim Mbayét szöktette Mané, a PSG 17 éves támadója éles szögből lőtt nagy erővel a rövidre, beállítva a 3–1-es végeredményt.

MALI–TUNÉZIA

Mali a csoportkörben három döntetlent játszott, míg Tunézia négy pontot gyűjtött. Az első helyzet Tunézia előtt adódott, Iszmael Garbi távoli lövése elkerülte a kaput. A félidő közepén Woyo Coulibaly talpalás miatt piros lapot kapott, így emberelőnybe került Tunézia, amely ennek ellenére sokáig nem tudta feltörni Mali védelmét. A 88. percben aztán Eliasz Szaad beadására Firasz Sauat jól helyezkedett, és a bal felső sarokba fejelt. A négyperces ráadás hatodik percében büntetőhöz jutott Mali, Lassina Sinayoko pedig a bal alsó sarokba vágta a labdát, jöhetett a hosszabbítás.

Sauat ismét betalált, de les miatt maradt az 1–1, Mali meg hősiesen védekezve kiharcolta a tizenegyespárbajt. Amelyben ugyan Yves Bissouma és Dorgeles Nene is rontott, viszont kimaradt három tunéziai kísérlet is, így Mali ment tovább úgy, hogy a tornán mind a négy mérkőzése végén döntetlen volt az állás. A legjobb nyolc között Szenegál–Mali találkozót rendeznek.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Szenegál–Szudán 3–1 (Pape Gueye 29., 45+3., Mbaye 77., ill. Abdallah 6.)
Mali–Tunézia 1–1 (Sinayoko 90+6. – 11-esből, ill. Sauat 88.) – tizenegyesekkel 3–2
Kiállítva: W. Coulibaly (26., Mali)

NYOLCADDÖNTŐ
Január 3.
Szenegál–Szudán 3–1
Mali–Tunézia 1–1 – tizenegyesekkel 3–2
Január 4.
17.00: Marokkó–Tanzánia
20.00: Dél-Afrika–Kamerun
Január 5.
17.00: Egyiptom–Benin
20.00: Nigéria–Mozambik
Január 6.
17.00: Algéria–Kongói DK
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso

A MENETREND
Csoportmérkőzések: december 21–31.
Nyolcaddöntő: január 3–6.
Negyeddöntő: január 9–10.
Elődöntő: január 14.
A 3. helyért: január 17.
Döntő: január 18.

 

