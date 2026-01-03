Szombati sportműsor: jön a darts-vb döntője; pályán a Barcelona és az Arsenal is
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
13.30: Aston Villa–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–West Ham United (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ
17.00: Monaco–Lyon
19.00: Nice–Strasbourg
21.05: Lille–Rennes
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
12.30: Como–Udinese (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Pisa
15.00: Sassuolo–Parma
18.00: Juventus–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Roma (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
14.00: Celta Vigo–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
17.00: Szenegál–Szudán
20.00: Mali–Tunézia
SKÓT BAJNOKSÁG
21. FORDULÓ
13.30: Celtic–Rangers (Tv: Arena4)
15.45: Dundee United–Dundee FC (Tv: Arena4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
18. FORDULÓ
22.30: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)
Vasárnap, 2.30: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
DÖNTŐ
21.15: Luke Littler (1.)–Gian van Veen (10.) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL)
18.30: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19
SVÉD BAJNOKSÁG
15.15: Vaxjo–Frölunda (Tv: Sport 2)
NHL, ALAPSZAKASZ
18.00: Detroit Red Wings–Pittsburgh Penguins (Tv: Arena4)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Atomerőmű SE–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Zalakerámia ZTE KK–NKA Universitas Pécs
18.00: DEAC–Alba Fehérvár
18.00: Sopron KC–Egis Körmend
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–Csata TKK
17.30: DVTK HunTherm–ELTE BEAC Újbuda
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Sopron Basket
18.00: NKA Universitas Pécs–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
18.00: Tarr KSC Szekszárd–VBW CEKK Cegléd
19.00: TFSE–Vasas Akadémia
NBA, ALAPSZAKASZ
23.00: Miami Heat–Minnesota Timberwolves
TENISZ
United Cup, Perth, Sydney
3.00: Csoportkör
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane
1.00: Férfiak, egyes, selejtező, 2. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-es torna, Hongkong
23.30: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Auckland
23.30: egyes, selejtező, 1. forduló
TÉLI SPORTOK
9.45: Alpesi sí, világkupa, nők, óriás-műlesiklás, 1. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport)
11.50: Északi összetett, világkupa, férfiak, HS 100, Schonach (Tv: Eurosport)
12.55: Alpesi sí, világkupa, nők, óriás-műlesiklás, 2. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport)
14.15: Síugrás, világkupa, négysánc, férfiak, selejtező, Innsbruck (Tv: Eurosport)
15.40: Északi összetett, világkupa, férfiak, 10 km, Gundersen, Schonach (Tv: Eurosport)
12.10: Sífutás, világkupa, férfiak és nők, selejtező, Val di Fiemme (Tv: Eurosport 2)
14.30: Sífutás, világkupa, férfiak és nők (Tv: Eurosport 2)
VÍZILABDA
FELKÉSZÜLÉSI TORNA
A-csoport, Trebinje
18.15: Magyarország–Görögország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel.
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7:00: Kosárlabda-visszatekintő
7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8:00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Maresca–Guardiola csere a láthatáron?
9.00: Bánki József a stúdióban
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal. Szerkesztő: Olasz Gergő
Körkapcsolás.
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Regős László Pál
15.00: Ez történt a 2025-ös Sport Forum Hungaryn
16.00: A magyar birkózás 2025-ös éve
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–Körmend férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
18.30: Jégkorong, élő közvetítés a Ferencváros–Fehérvár ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Spiller István
20.30: A magyar tenisz 2025-ös éve
22.30: Sportvilág