Szombati sportműsor: jön a darts-vb döntője; pályán a Barcelona és az Arsenal is

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

13.30: Aston Villa–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

16.00: Wolverhampton Wanderers–West Ham United (Tv: Match4)

16.00: Brighton & Hove Albion–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: AFC Bournemouth–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

17. FORDULÓ

17.00: Monaco–Lyon

19.00: Nice–Strasbourg

21.05: Lille–Rennes

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ

12.30: Como–Udinese (Tv: Match4)

15.00: Genoa–Pisa

15.00: Sassuolo–Parma

18.00: Juventus–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Roma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ

14.00: Celta Vigo–Valencia (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

17.00: Szenegál–Szudán

20.00: Mali–Tunézia

SKÓT BAJNOKSÁG

21. FORDULÓ

13.30: Celtic–Rangers (Tv: Arena4)

15.45: Dundee United–Dundee FC (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

18. FORDULÓ

22.30: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

Vasárnap, 2.30: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

DÖNTŐ

21.15: Luke Littler (1.)–Gian van Veen (10.) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA (ICEHL)

18.30: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19

SVÉD BAJNOKSÁG

15.15: Vaxjo–Frölunda (Tv: Sport 2)

NHL, ALAPSZAKASZ

18.00: Detroit Red Wings–Pittsburgh Penguins (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Atomerőmű SE–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Zalakerámia ZTE KK–NKA Universitas Pécs

18.00: DEAC–Alba Fehérvár

18.00: Sopron KC–Egis Körmend

NŐI NB I

17.00: UNI Győr–Csata TKK

17.30: DVTK HunTherm–ELTE BEAC Újbuda

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Sopron Basket

18.00: NKA Universitas Pécs–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

18.00: Tarr KSC Szekszárd–VBW CEKK Cegléd

19.00: TFSE–Vasas Akadémia

NBA, ALAPSZAKASZ

23.00: Miami Heat–Minnesota Timberwolves

TENISZ

United Cup, Perth, Sydney

3.00: Csoportkör

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane

1.00: Férfiak, egyes, selejtező, 2. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-es torna, Hongkong

23.30: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-es torna, Auckland

23.30: egyes, selejtező, 1. forduló

TÉLI SPORTOK

9.45: Alpesi sí, világkupa, nők, óriás-műlesiklás, 1. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport)

11.50: Északi összetett, világkupa, férfiak, HS 100, Schonach (Tv: Eurosport)

12.55: Alpesi sí, világkupa, nők, óriás-műlesiklás, 2. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport)

14.15: Síugrás, világkupa, négysánc, férfiak, selejtező, Innsbruck (Tv: Eurosport)

15.40: Északi összetett, világkupa, férfiak, 10 km, Gundersen, Schonach (Tv: Eurosport)

12.10: Sífutás, világkupa, férfiak és nők, selejtező, Val di Fiemme (Tv: Eurosport 2)

14.30: Sífutás, világkupa, férfiak és nők (Tv: Eurosport 2)

VÍZILABDA

FELKÉSZÜLÉSI TORNA

A-csoport, Trebinje

18.15: Magyarország–Görögország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel.

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7:00: Kosárlabda-visszatekintő

7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8:00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Maresca–Guardiola csere a láthatáron?

9.00: Bánki József a stúdióban

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal. Szerkesztő: Olasz Gergő

Körkapcsolás.

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Regős László Pál

15.00: Ez történt a 2025-ös Sport Forum Hungaryn

16.00: A magyar birkózás 2025-ös éve

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–Körmend férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

18.30: Jégkorong, élő közvetítés a Ferencváros–Fehérvár ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Spiller István

20.30: A magyar tenisz 2025-ös éve

22.30: Sportvilág