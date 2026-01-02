A magyar válogatott védő is távozhat Csíkszeredából

Decemberben már beszámoltunk arról, hogy több magyarországi légiós is távozhat a télen Csíkszeredából. Kaján Norbert, Kelemen Dávid és Szabó Bálint szombaton már el sem utazik a csapat törökországi edzőtáborába.

Azóta megtudtuk, hogy a nyáron Debrecenből igazolt, kétszeres válogatott balhátvéd, Ferenczi János is távozhat, nem számol vele a klub, ezért ő sem utazik el a törökországi edzőtáborba. A magyar játékosok mellett még egy légiós juthat erre a sorsra. Kerestük a klub sajtóosztályát, de lehetséges átigazolási híreket nem kommentálnak.