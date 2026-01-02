Nemzeti Sportrádió

A magyar válogatott védő is távozhat Csíkszeredából

2026.01.02. 18:44
Alig több mint fél évvel ezelőtt készült ez a kép Ferenczi Jánosról, máris távozhat (Fotó: FK Csíkszereda)
A Nemzeti Sport értesülései szerint a román élvonalban újonc FK Csíkszereda a hétvégén törökországi edzőtáborba utazik, ahova már nem tartanak a csapattal azok a játékosok, akikkel a tavaszi szezonban nem számol a szakmai stáb.

Decemberben már beszámoltunk arról, hogy több magyarországi légiós is távozhat a télen Csíkszeredából. Kaján Norbert, Kelemen Dávid és Szabó Bálint szombaton már el sem utazik a csapat törökországi edzőtáborába.

Azóta megtudtuk, hogy a nyáron Debrecenből igazolt, kétszeres válogatott balhátvéd, Ferenczi János is távozhat, nem számol vele a klub, ezért ő sem utazik el a törökországi edzőtáborba. A magyar játékosok mellett még egy légiós juthat erre a sorsra. Kerestük a klub sajtóosztályát, de lehetséges átigazolási híreket nem kommentálnak.

 

Ferenczi János átigazolás Csíkszereda
