A magyar válogatott védő is távozhat Csíkszeredából
A Nemzeti Sport értesülései szerint a román élvonalban újonc FK Csíkszereda a hétvégén törökországi edzőtáborba utazik, ahova már nem tartanak a csapattal azok a játékosok, akikkel a tavaszi szezonban nem számol a szakmai stáb.
Decemberben már beszámoltunk arról, hogy több magyarországi légiós is távozhat a télen Csíkszeredából. Kaján Norbert, Kelemen Dávid és Szabó Bálint szombaton már el sem utazik a csapat törökországi edzőtáborába.
Azóta megtudtuk, hogy a nyáron Debrecenből igazolt, kétszeres válogatott balhátvéd, Ferenczi János is távozhat, nem számol vele a klub, ezért ő sem utazik el a törökországi edzőtáborba. A magyar játékosok mellett még egy légiós juthat erre a sorsra. Kerestük a klub sajtóosztályát, de lehetséges átigazolási híreket nem kommentálnak.
Ötgólos vereséggel zárta az évet a Csíkszereda
Erste Liga: amerikai támadóval erősített a Csíkszereda
