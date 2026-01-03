Varga Barnabás a harmadik legdrágább 30 év feletti középcsatár lehet

A klub rekordigazolása a 89-szeres mexikói válogatott középpályás Orbelín Pineda, akit 2023 nyarán a Celta Vigótól szerzett meg 6.5 millió euróért, őt követheti a rangsorban a magyar csatár – noha a Transfermarkt szerint a Beitar Jeruzsálemtől 2020-ban megszerzett Levi Garcíáért 5.9 millió eurót fizettek ki a sárga-feketék, Görögországból származó információnk szerint ez aligha felel meg a valóságnak.

Bár sokan keveslik a szóban forgó 4.5 millió eurót, érdemes megvizsgálni, a 2025–2026-os évadban hány olyan harminc év feletti középcsatár van, akinek a játékjogát drágábban értékesítette a klubja – amint azt infografikánk is jelzi, alig találni ilyet, ennek fényében is érdemes értékelni a leendő transzfert.