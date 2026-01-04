Nemzeti Sportrádió

Marko Nikolics kérte Varga Barnabást; Szabó Ferenc: 70

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2026.01.04. 00:12
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

 

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

Marko Nikolics ragaszkodott Varga Barnabás szerződtetéséhez. A volt fehérvári AEK-edző kérését akceptálni látszik az athéni klub, ugyanis vasárnapra orvosi vizsgálatra várják a magyar válogatott és a Ferencváros csatárát, aki hétfőn alá is írhat a görög listavezetőhöz. A Borbola Bence által kérdezett athéni újságíró Varga esetében egymillió euró feletti éves fizetést valószínűsít.

Az NS-kerekasztalban ismét villogott a Csank, Pásztor, Hajdú B. belsőhármas. Borbola Bence ezúttal Dárdai Pál újpesti szerepvállalásáról, az első fél év válogatottjának magyar dominanciájáról és Varga Barnabás Athénba igazolásáról kérdezte állandó beszélgetőpartnereit. Címlapsztori két oldalon.

Játszott KEK-döntőt, kapott öt gólért 10-es osztályzatot, mégsem volt soha válogatott. Thury Gábor az exferencvárosi, -győri és -szombathelyi centerrel, a 70 éves Szabó Ferenccel beszélgetett bohém ifjúkoráról, emlékezetes góljairól és olyan nagy nevű mestereiről, mint Palicskó Tibor, Dalnoki Jenő – és persze Baróti Lajos, akitől sohasem kapott válogatott meghívót.

…és még: fehérvári győzelem a Fradi elleni hoki ICEHL-rangadón; háromgólos siker a görögök ellen férfi vízilabdában; új műsorvezető páros a Nemzeti Sport Gálán; teljes forduló a férfi és női kosárlabda NB I-ben; Újpest- és ZTE-értékelés a futball NB I-ben.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Kategóriánként hárman maradtak; Varga Zsolt: Nem tolom át a játékosaimra a feszültséget

E-újság
2026.01.02. 22:37

Varga Barnabás fél lábbal már az AEK-nél; Szoboszlai játszott, a Liverpool szenvedett

E-újság
2026.01.01. 23:27

BÚÉK 2026!; Szélesi Zoltáné az Újpest kispadja

E-újság
2025.12.30. 23:56

Kinek szurkolhatunk? Éves versenynaptár 2026; Horváth Dávid: Irigyelt állásom volt…

E-újság
2025.12.30. 00:16

Stopira – lesz magyar a világbajnokságon!; Tóth Zoltánt Szentmihályi fotójával üldözték

E-újság
2025.12.28. 23:20

NB I posztonkénti rangsor; A női kézilabda 2025-ös esztendejét elemezzük

E-újság
2025.12.27. 23:59

Versenynaptár 2026 – 4 oldalon a keddi Nemzeti Sportban!

Egyéb egyéni
2025.12.27. 17:38

Szappanos Péter lett az őszi szezon legjobbja; Vörös Barna Zalaegerszegen köthet ki

E-újság
2025.12.26. 23:17
Ezek is érdekelhetik