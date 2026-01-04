Marko Nikolics kérte Varga Barnabást; Szabó Ferenc: 70

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Marko Nikolics ragaszkodott Varga Barnabás szerződtetéséhez. A volt fehérvári AEK-edző kérését akceptálni látszik az athéni klub, ugyanis vasárnapra orvosi vizsgálatra várják a magyar válogatott és a Ferencváros csatárát, aki hétfőn alá is írhat a görög listavezetőhöz. A Borbola Bence által kérdezett athéni újságíró Varga esetében egymillió euró feletti éves fizetést valószínűsít.

Az NS-kerekasztalban ismét villogott a Csank, Pásztor, Hajdú B. belsőhármas. Borbola Bence ezúttal Dárdai Pál újpesti szerepvállalásáról, az első fél év válogatottjának magyar dominanciájáról és Varga Barnabás Athénba igazolásáról kérdezte állandó beszélgetőpartnereit. Címlapsztori két oldalon.

Játszott KEK-döntőt, kapott öt gólért 10-es osztályzatot, mégsem volt soha válogatott. Thury Gábor az exferencvárosi, -győri és -szombathelyi centerrel, a 70 éves Szabó Ferenccel beszélgetett bohém ifjúkoráról, emlékezetes góljairól és olyan nagy nevű mestereiről, mint Palicskó Tibor, Dalnoki Jenő – és persze Baróti Lajos, akitől sohasem kapott válogatott meghívót.

…és még: fehérvári győzelem a Fradi elleni hoki ICEHL-rangadón; háromgólos siker a görögök ellen férfi vízilabdában; új műsorvezető páros a Nemzeti Sport Gálán; teljes forduló a férfi és női kosárlabda NB I-ben; Újpest- és ZTE-értékelés a futball NB I-ben.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!