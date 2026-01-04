NBA: Deni Avdija tripla duplával jelentkezett; karriercsúcs Jaylen Browntól

Anthony Edwards 33 ponttal, Naz Reid pedig 29 egységgel járult hozzá ahhoz, hogy a Minnesota Timberwolves 125–115-re nyerjen Miamiban a Heat ellen. Torontóban RJ Barrett idénycsúcsot jelentő 29 pontot dobott, Brandon Ingram szintén 29-cel zárt, a Raptors magabiztosan, 134–117-re verte az Atlanta Hawksot.



A Philadelphia Tyrese Maxey 36 pontos teljesítményének köszönhetően 130–119-es idegenbeli győzelmet aratott a formán kívül lévő New York Knicks felett. Deni Avdija tripla duplával (29 pont, 11 lepattanó, 10 gólpassz) és egy kulcsfontosságú triplával vezette győzelemre a Portlandet San Antonióban (115–110).

Miles Bridges 26 ponttal és 14 lepattanóval segítette a Charlotte Hornets 112–99-es sikerét Chicagóban. A Dallas Mavericks Anthony Davis 26 pontjára és Max Christie remek dobóteljesítményére építve 110–104-re felülmúlta a Houston Rocketset.

Stephen Curry 31 pontjából 20-at a harmadik negyedben szerzett, a Golden State Warriors pedig Draymond Green kiállítása ellenére is fordított, és 123–114-re nyert a Utah Jazz ellen. A játéknap legnagyobb egyéni teljesítményét Jaylen Brown nyújtotta: karriercsúcsot jelentő 50 pontjával vezette a Bostont, amely 146–115-re ütötte ki a Los Angeles Clipperst.

NBA

ALAPSZAKASZ

Miami Heat–Minnesota Timberwolves 115–125

Toronto Raptors–Atlanta Hawks 134–117

New York Knicks–Philadelphia 76ers 119–130

San Antonio Spurs–Portland Trail Blazers 110–115

Chicago Bulls–Charlotte Hornets 99–112

Dallas Mavericks–Houston Rockets 110–104

Golden State Warriors–Utah Jazz 123–114

Los Angeles Clippers–Boston Celtics 115–146