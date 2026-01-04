Európai kézilabdaligák: tizenhárom magyar góllal nyert a Zwickau

Pénzes Laura nyolc, Szabó Laura öt góllal járult hozzá a BSV Sachsen Zwickau 25-23-as hazai győzelméhez a Göppingen ellen a német női kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.
A liga honlapja szerint a házigazdák harmadik magyar játékosa, Győri Barbara 12 védéssel zárt.
Faragó Luca négy, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge két találattal vette ki részét az Európa Liga-címvédő Thüringer HC 31–29-es sikeréből a HSG Bensheim/Auerbach otthonában.
Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB Porte du Hainaut 27–22-re nyert a Sambre Avesnois HB otthonában a francia női élvonalban.
