Európai kézilabdaligák: tizenhárom magyar góllal nyert a Zwickau

A liga honlapja szerint a házigazdák harmadik magyar játékosa, Győri Barbara 12 védéssel zárt.

Faragó Luca négy, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge két találattal vette ki részét az Európa Liga-címvédő Thüringer HC 31–29-es sikeréből a HSG Bensheim/Auerbach otthonában.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB Porte du Hainaut 27–22-re nyert a Sambre Avesnois HB otthonában a francia női élvonalban.