Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: tizenhárom magyar góllal nyert a Zwickau

Vágólapra másolva!
2026.01.04. 00:01
null
Pénzes Laura (Fotó: Imago Images)
Címkék
európai kézilabdaligák légiósok Zwickau
Pénzes Laura nyolc, Szabó Laura öt góllal járult hozzá a BSV Sachsen Zwickau 25-23-as hazai győzelméhez a Göppingen ellen a német női kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

 

A liga honlapja szerint a házigazdák harmadik magyar játékosa, Győri Barbara 12 védéssel zárt.  

Faragó Luca négy, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge két találattal vette ki részét az Európa Liga-címvédő Thüringer HC 31–29-es sikeréből a HSG Bensheim/Auerbach otthonában.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB Porte du Hainaut 27–22-re nyert a Sambre Avesnois HB otthonában a francia női élvonalban.

 

európai kézilabdaligák légiósok Zwickau
Legfrissebb hírek

NB I: Bárány Donát a télen klubot válthat

Labdarúgó NB I
7 órája

Légiósok: Tóth Balázs a vezetőedző kérésére a kispadon ült a Sheffield Wednesday ellen

Légiósok
2025.12.31. 20:36

Angol, német és olasz élvonalbeli csapatok is lecsapnának Gulácsi Péterre – sajtóhír

Német labdarúgás
2025.12.31. 13:58

Európai kézilabdaligák: három magyarral kapott ki a Zwickau

Kézilabda
2025.12.30. 23:45

Redzic Damir Dunaszerdahelyről verekedte be magát a válogatottba – ilyen volt légiósaink ősze (II. rész)

Légiósok
2025.12.28. 09:54

Európai kézilabdaligák: huszonhét magyar gól Zwickauban

Kézilabda
2025.12.27. 23:37

Skócia: Keresztes Krisztián csapata hazavitt egy pontot a kupagyőztes otthonából

Minden más foci
2025.12.27. 21:08

„Majdnem elfertőződött a seb” – műtétjéről is beszélt a korábbi utánpótlás-válogatott kapus

Légiósok
2025.12.26. 13:20
Ezek is érdekelhetik