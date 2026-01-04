Spanyolországban edzőtáborozik a Fradi, Bolláék ellen is játszik

A zöld-fehérek honlapjának beszámolója szerint a keret hétfőn kezdi újra az edzéseket, s január 16-ig a tervek szerint három felkészülési mérkőzést is játszik: jövő szombaton a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel, két nappal később Bolla Bendegúz osztrák csapata, a Rapid Wien lesz az ellenfél, míg január 15-én a dán FC Midtjyllanddal csap össze Robbie Keane gárdája.



A bajnoki tabella második helyén álló, az El-ben már biztosan továbbjutó Ferencváros azt nem közölte, hogy kik lesznek az utazó keret tagjai, így nem tudni, hogy az egyaránt magyar válogatott, eladás előtt álló Tóth Alex és Varga Barnabás ott lesz-e Spanyolországban.