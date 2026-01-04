Nemzeti Sportrádió

Spanyolországban edzőtáborozik a Fradi, Bolláék ellen is játszik

Vágólapra másolva!
2026.01.04. 10:21
null
Robbie Keane-nek fel kell készítenie csapatát a Varga Barnabás utáni időkre (Fotó: Török Attila)
Címkék
labdarúgó NB I felkészülés Ferencváros
A labdarúgó NB I-ben címvédő Ferencváros spanyolországi edzőtáborban készül a bajnokság és az Európa-liga tavaszi folytatására, a fővárosi klub azt azonban nem közölte, kik utaznak el a csapattal csütörtökön La Mangába.

A zöld-fehérek honlapjának beszámolója szerint a keret hétfőn kezdi újra az edzéseket, s január 16-ig a tervek szerint három felkészülési mérkőzést is játszik: jövő szombaton a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel, két nappal később Bolla Bendegúz osztrák csapata, a Rapid Wien lesz az ellenfél, míg január 15-én a dán FC Midtjyllanddal csap össze Robbie Keane gárdája.


A bajnoki tabella második helyén álló, az El-ben már biztosan továbbjutó Ferencváros azt nem közölte, hogy kik lesznek az utazó keret tagjai, így nem tudni, hogy az egyaránt magyar válogatott, eladás előtt álló Tóth Alex és Varga Barnabás ott lesz-e Spanyolországban.

Labdarúgó NB I
19 órája

Varga Barnabás vasárnap utazhat Athénba – NS-infó

Hétfőn áteshet az orvosi vizsgálaton, és ha minden rendben megy, az AEK a hét elején be is jelentheti a szerződtetését.

A Ferencváros a második helyről várja az NB I január 24-25-i 19. fordulóját, amelyben a listavezető Győrt fogadja majd.

labdarúgó NB I felkészülés Ferencváros
Legfrissebb hírek

Hetvenéves a közönségkedvenc csatár, Szabó Ferenc

Magyar válogatott
3 órája

Üllői úti alkotó folyamat – Borbola Bence jegyzete

Labdarúgó NB I
13 órája

Harmadszor is a Fehérvár bizonyult jobbnak a magyar rangadón

Jégkorong
16 órája

A másodosztályból igazolt támadót a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
17 órája

NB I: Balajcza Szabolcs visszatért az Újpest FC-hez – hivatalos

Labdarúgó NB I
17 órája

Varga Barnabás vasárnap utazhat Athénba – NS-infó

Labdarúgó NB I
19 órája

NB I: Bárány Donát a télen klubot válthat

Labdarúgó NB I
20 órája

Női kézi: világbajnoki ezüstérmes átlövőjével is hosszabbított az FTC – hivatalos

Kézilabda
20 órája
Ezek is érdekelhetik