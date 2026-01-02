Nemzeti Sportrádió

Gian van Veen–Gary Anderson a darts-vb elődöntőjében

I. SZ.I. SZ.
2026.01.02. 22:07
Anderson és Van Veen legutóbbi meccsét szeptemberben a holland nyerte meg (Fotók: Getty Images)
darts-vb Gary Anderson PDC-dartsvilágbajnokság darts Gian van Veen
Gary Anderson és Gian van Veen csap össze péntek este Londonban a PDC-dartsvilágbajnokság elődöntőjének második mérkőzésén, a győztes szombaton Luke Littlerrel találkozik. Kövesse a mérkőzést élő szöveges tudósításunkkal!

 

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON 
ELŐDÖNTŐ
Gian van Veen (holland, 10.)–Gary Anderson (skót, 14.) 1:1 (1–3, 3–1, ) – ÉLŐ

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Luke Littler (angol, 1., 105.35)–Ryan Searle (angol, 20., 93.31) 6:1 (2–3, 3–1, 3–2, 3–0, 3–0, 3–0, 3–2)

Egyéb egyéni
2 órája

Luke Littler a harmadik világbajnokságán is döntőbe jutott

Ryan Searle megnyerte az első szettet, aztán meghajolt a világelső előtt.

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig…

 

