Gian van Veen–Gary Anderson a darts-vb elődöntőjében
Gary Anderson és Gian van Veen csap össze péntek este Londonban a PDC-dartsvilágbajnokság elődöntőjének második mérkőzésén, a győztes szombaton Luke Littlerrel találkozik. Kövesse a mérkőzést élő szöveges tudósításunkkal!
PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
ELŐDÖNTŐ
Gian van Veen (holland, 10.)–Gary Anderson (skót, 14.) 1:1 (1–3, 3–1, ) – ÉLŐ
KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Luke Littler (angol, 1., 105.35)–Ryan Searle (angol, 20., 93.31) 6:1 (2–3, 3–1, 3–2, 3–0, 3–0, 3–0, 3–2)
Egyéb egyéni
2 órája
Luke Littler a harmadik világbajnokságán is döntőbe jutott
Ryan Searle megnyerte az első szettet, aztán meghajolt a világelső előtt.
