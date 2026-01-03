Nemzeti Sportrádió

A másodosztályból igazolt támadót a Puskás Akadémia

2026.01.03. 20:15
Magyar Zsolt 2029-ig írt alá a Puskás Akadémiával (Fotó: puskasakademia.hu)
NB I Puskás Akadémia labdarúgó NB I Magyar Zsolt magyar átigazolás Aqvital FC Csákvár
A Puskás Akadémia bejelentette, hogy szerződtette Magyar Zsoltot az Aqvital Csákvárból.

Magyar Zsolt 2016-ban került a Puskás Akadémiára, végigjárta a korosztályos együtteseket, majd 2018 és 2020 között a második csapatnál játszott. 2019-ben a Dabas elleni kupamérkőzésen csereként beállva 35 percet játszott a felnőttek között.

Ezt követően két idényt töltött kölcsönben Csákváron a másodosztályban, 2023-ban igazolt Szegedre, ahol első idényében 21 mérkőzésen lépett pályára. Szegedről egy veszprémi kitérő után nyáron igazolt a Csákvárhoz. Ebben az idényben a másodosztályban 14 mérkőzésen nyolc gólt és négy gólpasszt jegyzett, míg a Magyar Kupában két meccsen egy gólig jutott. A Puskás Akadémia a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a 24 éves támadó középpályás az első téli igazolásuk. Magyar Zsolt 2029-ig szóló szerződést írt alá a felcsútiakkal.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

