A másodosztályból igazolt támadót a Puskás Akadémia

Magyar Zsolt 2016-ban került a Puskás Akadémiára, végigjárta a korosztályos együtteseket, majd 2018 és 2020 között a második csapatnál játszott. 2019-ben a Dabas elleni kupamérkőzésen csereként beállva 35 percet játszott a felnőttek között.

Ezt követően két idényt töltött kölcsönben Csákváron a másodosztályban, 2023-ban igazolt Szegedre, ahol első idényében 21 mérkőzésen lépett pályára. Szegedről egy veszprémi kitérő után nyáron igazolt a Csákvárhoz. Ebben az idényben a másodosztályban 14 mérkőzésen nyolc gólt és négy gólpasszt jegyzett, míg a Magyar Kupában két meccsen egy gólig jutott. A Puskás Akadémia a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a 24 éves támadó középpályás az első téli igazolásuk. Magyar Zsolt 2029-ig szóló szerződést írt alá a felcsútiakkal.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)

