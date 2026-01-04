NHL: Auston Matthews történelmet írt, de csapatával így is vereséget szenvedett

A Tampa Bay védője, Darren Raddysh első mesterhármasát érte el, Nashville-ben Nicolas Hague az utolsó fél percben döntött.

A Toronto történelmi pillanatot élt meg Auston Matthews klubrekordjával – a Maple Leafs történetének legeredményesebb gólszerzője lett –, ám a meccset az Islanders nyerte hosszabbításban.

THE GREATEST GOAL SCORER IN MAPLE LEAFS HISTORY IS AUSTON MATTHEWS 🍁 pic.twitter.com/s3418GKGcb — NHL (@NHL) January 4, 2026

Az Ottawa tovább mélyítette a Winnipeg nyeretlenségi sorozatát, a Colorado pedig sorozatban tizedik győzelmét aratta. Washingtonban és Los Angelesben szétlövés döntött, míg Bostonban Fraser Minten hosszabbításban lett hős korábbi csapata ellen.

NHL

ALAPSZAKASZ

Detroit Red Wings–Pittsburgh Penguins 1–4

Columbus Blue Jackets–Buffalo Sabres 5–1

New Jersey Devils–Utah Mammoth 4–1

Edmonton Oilers–Philadelphia Flyers 2–5

St. Louis Blues–Montreal Canadiens 2–0

San Jose Sharks–Tampa Bay Lightning 3–7

Calgary Flames–Nashville Predators 3–4

New York Islanders–Toronto Maple Leafs 4–3 – hosszabbításban

Ottawa Senators–Winnipeg Jets 4–2

Carolina Hurricanes–Colorado Avalanche 3–5

Washington Capitals–Chicago Blackhawks 2–3 – szétlövésben

Los Angeles Kings–Minnesota Wild 5–4 – szétlövésben

Vancouver Canucks–Boston Bruins 2–3 – hosszabbításban