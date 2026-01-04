Nemzeti Sportrádió

NHL: Auston Matthews történelmet írt, de csapatával így is vereséget szenvedett

2026.01.04. 08:37
Auston Matthews egyik szeme sír, a másik nevet... (Fotó: Getty Images)
NHL Toronto Maple Leafs Auston Matthews
Szombaton (magyar idő szerint vasárnap hajnalban) több emlékezetes egyéni teljesítmény és sorozat is színesítette az NHL játéknapját. A Pittsburghben Bryan Rust és Sidney Crosby volt főszerepben, míg a Columbus megszakította a Buffalo tízmeccses győzelmi szériáját. Philadelphiában Denver Barkey megszerezte első NHL-gólját.

A Tampa Bay védője, Darren Raddysh első mesterhármasát érte el, Nashville-ben Nicolas Hague az utolsó fél percben döntött.

A Toronto történelmi pillanatot élt meg Auston Matthews klubrekordjával – a Maple Leafs történetének legeredményesebb gólszerzője lett –, ám a meccset az Islanders nyerte hosszabbításban.

Az Ottawa tovább mélyítette a Winnipeg nyeretlenségi sorozatát, a Colorado pedig sorozatban tizedik győzelmét aratta. Washingtonban és Los Angelesben szétlövés döntött, míg Bostonban Fraser Minten hosszabbításban lett hős korábbi csapata ellen.

NHL
ALAPSZAKASZ
Detroit Red Wings–Pittsburgh Penguins 1–4
Columbus Blue Jackets–Buffalo Sabres 5–1
New Jersey Devils–Utah Mammoth 4–1
Edmonton Oilers–Philadelphia Flyers 2–5
St. Louis Blues–Montreal Canadiens 2–0
San Jose Sharks–Tampa Bay Lightning 3–7
Calgary Flames–Nashville Predators 3–4
New York Islanders–Toronto Maple Leafs 4–3 – hosszabbításban
Ottawa Senators–Winnipeg Jets 4–2
Carolina Hurricanes–Colorado Avalanche 3–5
Washington Capitals–Chicago Blackhawks 2–3 – szétlövésben
Los Angeles Kings–Minnesota Wild 5–4 – szétlövésben
Vancouver Canucks–Boston Bruins 2–3 – hosszabbításban

 

