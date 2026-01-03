Nemzeti Sportrádió

A Lyon megverte a Monacót a Ligue 1 szombati rangadóján

2026.01.03. 23:01
Sulc duplájával még közelebb került a Lyon a sikerhez (Fotó: Getty Images)
A francia Ligue 1 17. fordulójában, a szombati játéknap főmeccsén a Monaco 3–1-re kikapott idegenben a Lyontól.

 

A játéknap főmeccsén a Lyon és a Monaco csapott össze egymással, ami névre jól hangzik, de az ötödik és a kilencedik játszott egymással. Nos, a vezetést előbbi, vagyis a vendég Lyon szerezte meg, majd a szünet előtt 1–1 lett az eredmény. A második félidőben Pavel Sulc második góljával jelentkezett, majd a monacói kiállítás után még Abner Vinícius is beköszönt, így lett 3–1 a Lyonnak.

A maradék két mérkőzés egyikén a Strasbourg csak tizenegyesből tudott betalálni a Nice otthonában, amivel a vezetés ugyan meglett, de jött Elye Wahi révén az egyenlítés (1–1). Késő este a Lille a Rennes-t fogadta, és a 14. perces kiállítás felborította a tervét, a második félidőben ugyanis kétszer betaláltak a vendégek, akik 2–0-ra nyertek.

FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ
Monaco–Lyon 1–3 (M. Coulibaly 45+4., ill. Sulc 38., 57., Abner Vinícius 79.)
Kiállítva: M. Coulibaly (70.)
Nice–Strasbourg 1–1 (Wahi 54., ill. Panichelli 13. – 11-esből)
Lille–Rennes 0–2 (Frankowski 49., Merlin 56.)
Kiállítva: Alexsandro (14., Lille)

VASÁRNAP
15.00: Olympique Marseille–Nantes
17.15: Brest–Auxerre
17.15: Le Havre–Angers
17.15: Lorient–Metz
20.45: Paris SG–Paris FC
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Toulouse–Lens 0–3 (Said 57., Thomasson 85., Ganiou 90+5.)
Kiállítva: Emersonn (23., Toulouse)

 

