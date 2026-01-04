NS-kerekasztal: Dárdai Pál érkezésével elindulhat felfelé az Újpest

1.Dárdai Pál munkába állásával új időszámítás kezdődött Újpesten. A Hertha BSC-től hazatérő sportigazgató fejest ugrott a munkába, az esztendő végén Szélesi Zoltán személyében az új vezetőedzőt, Egressy Gáboréban pedig tanácsadót nevezett ki. Mit vár Dárdai Pál újpesti szerepvállalásától?

Csank János: –A tavasszal felzárkóznak. Érdekes csapat az Újpest, bármilyen pocsékul is futballozott, nem mondhattam rá, hogy ramaty. Valahogy szórakoztatott a lila-fehérek játéka, de mindig dobták a hibát, a könnyű gólok specialistái voltak. Ez most változhat. Dárdai Pali ismeri a magyar viszonyokat, hideg fejjel vetette magát a munkába. Nem kell sok a sikerhez, három-négy jó mérkőzéssel fel lehet ugrani a tabellán. Az első ötig felzárkóznak, ha a keretbe nem nyúlnak bele egyáltalán, akkor is. Láttam a Megyeri úton is olyat, hogy totál más poszton játszott egy-egy játékos, mint ahol kellett volna, ezt is tisztába kell tenni.

Pásztor József: – Mondhatnám, könnyű feladata lesz, mert ennél csak jobb lehet az Újpest… Sokat várok Dárdai Páltól, a közelmúltban megnyílt a pénzcsap a Megyeri úton, lehet nagyot álmodni. A kispadra máris kinevezte Szélesi Zoltánt, ami jól is elsülhet, régi barátok, biztos vagyok benne, megbeszélik a szakmai részleteket is. Az újpestiek kerete annyira nem rossz, mint ahogyan szerepeltek, de valahogy összevissza voltak a pályán az ősszel. A következő fél év az építkezés jegyében telik, eldől, kire lehet számítani, kire nem. Az igazi meló a nyáron indul, akkor három-négy márkás futballistát kell hozni. A következő idényben már erős Újpestet látunk, nem azt mondom, hogy egyből megelőzi a Fradit, de végre felveszi vele a versenyt.

Szélesi Zoltán

Hajdú B. István: – Újpesten hiányzott egy sportigazgató. Dárdai Pálra nyugodtan rá lehet bízni az egész rendszert, Németországban az utánpótlásban és a felnőttfutballban is dolgozott. Más kérdés, hogy a szurkolókat aligha nyugtatná meg, ha egy tizenkét éves srácot most felfedezne, aki nyolc év múlva lehetne a lilák vezére. A válogatotthoz odakerülve is gyors eredmény kellett tőle, ez most is így van. Fél év a „bemelegítésé” lesz, a bajnoki címért nem lesznek versenyben, a Magyar Kupából meg kiestek. A nyártól kezdődik az igazi építkezés, aminek már a következő idényben jelentős eredménye lehet. Jó edzések várhatók, a sebességre is épít majd az Újpest, ebben van is elmaradása.

2.Lapunk hagyományaihoz híven elkészítette az NB I posztonkénti rangsorát, amelyből kiderült, a szezon csapatába nyolc magyar került be. Mit gondol, van köze a hazai futballisták teljesítményéhez az MLSZ ajánlásának, vagy puszta véletlen, hogy ez most így alakult?

Csank János: – Mindenképpen a jelenlegi ajánlásnak köszönhető. Gyorsan leszögezném, ez nem szabály, hiszen az Európai Unióban ez egyszerűen tilos, nem lehet megkülönböztetni embereket. Ettől még tény, az ősszel sok magyar feltűnt a pályán. Úgy érzem, az edzők eddig is betették volna őket, de nem merték, mert ott volt az eredménykényszer. Most felszabadultan be lehet őket vetni, és a magyar fiúk ráéreztek, itt a lehetőség! Gruber Zsombornak is minél több játékpercre van szüksége, ebben a korban minden pályán töltött perc számít.

Jobbra Gruber Zsombor (Fotó: Czinege Melinda)

Pásztor József: – Nyugodtan kijelenthetjük, „belenyúlt” a magyar- és fiatalszabály a bajnokságba. A legtöbb csapatban öt magyar állandóan pályán volt, és lássuk be, ha két azonos teljesítményt lát egy magyar újságíró, inkább ad jobb érdemjegyet a magyarnak, mint a légiósnak. Ez alighanem az olaszoknál, a spanyoloknál is így van. Az ősz meglepetéscsapatában, a Debrecenben is feltűntek magyarok, Kocsis Dominikban van fantázia, Szűcs Tamás jó játékos, a kapuban Varga Ádám remek igazolás volt. Ugyanakkor kíváncsi vagyok a debreceni új tulajdonosra, Angliában harmadosztályú egyesülete van… Ettől még hozhat pénzt a Lokihoz, de számomra továbbra is rejtély, egy külföldi miért akar Magyarországra jönni. Aligha a jegybevételért.

Hajdú B. István: – Vannak olyan posztok, amelyeknél nem meglepő, hogy magyar végzett a lista élén. A magyar- és fiatalszabály is azt jelentette, jó játékosok több játékperchez jutottak, mint korábban. Gruber Zsombor a nemzetközi porondon alig játszott, így legalább az NB I-ben megkapta a lehetőséget. A csapatok játékát meghatározó légiósok száma kevés. Leszámítva a Ferencvárost és talán az ETO-t, ahol Nadir Benbuali nélkül nem lenne első a csapat. Pakson eddig sem volt légiós, Debrecenben pedig a magyarok legalább annyira húzzák az együttes szekerét, mint a külföldiek. A fiatalabb magyaroknak, akik elöl vannak a rangsorban, egyértelmű céljuk, hogy külföldre kijussanak.

3. Sorban állnak az európai klubok a fiatal ferencvárosi Tóth Alexért, miközben Varga Barnabásért az AEK Athén konkrét ajánlattal jelentkezett be, s Ázsiába, Amerikába is csábítják. Ha klubvezető lenne, mennyit fizetne az említett futballistákért?

Varga Barnabás és Tóth Alex is válthat (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Csank János: – Ha klubvezető lennék, csak a nyártól vihetnék Varga Barnabást. El kell adni, ez nem kérdés, de itt a tavaszi nemzetközi kupaszereplés. Meglepett, hogy most így felpörögtek az események. Igaz, az AEK Athén nem akkora sógun, akkor már menne inkább az arabokhoz több pénzért. Tóth Alexről annyit: amikor az első meccsén húsz percre betették, láttam, hogy ösztönös zseni a gyerek. A kis Lisztes is ügyes, de Tóth Alex nálam többet ér. Váci edzőként kutattam az ilyen játékosokat. Kicsiben ilyen volt nekem Aranyos Imi, nem volt neve, de szétfutott mindenkit. Sohasem állt meg, mindig úton volt, és nem akart olyat csinálni, amit nem tudott. Tóth Alex jó zsugás, kíváncsi lennék, ki a példaképe.

Pásztor József: – Varga Barnabás helyében nem Görögországba mennék. Szaúd-Arábiában három évig kiskirályként játszhatna és ötször annyi pénzt kereshetne. A görögöknél nagyjából a dupláját kaphatja, mint a Fradiban. Vagy akkor ment volna inkább a Bundesligába, amelyben még jelentős szakmai céljai lehettek volna. A görög bajnokság nem annyival erősebb, mint az NB I. Reméljük, Tóth Alex menedzserének lesz annyi esze, hogy nem Olaszországba viszi, ott agyonrúgnák. Vagy ha nem játszik rendszeresen, pillanatok alatt visszaesik a teljesítménye. Németország lenne neki az igazi, két évet ott lehúzna, és mehetne tovább Angliába vagy Spanyolországba.

Hajdú B. István: – Varga Barnabás kész játékos, el kell adni! Nagy baj, hogy harmincegy évesen vannak ilyen mutatói. Az érdeklődőkről annyit: én is érdeklődhetnék, van-e kedve eljönni hozzám a kertbe a barátokkal játszani… Nehéz lesz pótolni. A válogatott szempontjából is fontos az átigazolása, ha világbajnokság már nincs is benne, a következő Eb-selejtezőben még nagy feladat várhat rá. Tóth Alex esetében elképzelhetőnek tartom, hogy eladják, ám fél évig még a Ferencvárosban játszik. De most lépni kell, hiszen a nyáron jön a negyvennyolc csapatos világbajnokság, ott feltűnhet egy haiti vagy éppen ecuadori középpályás. Tóth Alex két-három éven belül a háromszorosát érheti.

Bárány Donát az Üllői úton is villant, az ő góljával verte meg a DVSC a bajnoki címvédő Ferencvárost (Fotó: MTI/Derencsényi István)

DECEMBER HÓNAP KRONOLÓGIÁJA

December 2.: Ünnepélyes keretek között felavatták az Aranycsapat legendás labdarúgója, Bozsik József egész alakos bronzszobrát a Budapest Honvéd róla elnevezett stadionja előtt.

December 6.: A Paks hazai pályán 3–1-re legyőzte az MTK-t, a csereként beálló Böde Dániel két perc alatt két gólt szerzett, így a hazaiak két vesztes mérkőzés után újra győztek.

December 9.: Szoboszlai Dominik volt a hős: a Liverpool idegenben győzte le a BL-döntős Internazionalét. Az egyetlen gólt a magyar válogatott csapatkapitánya szerezte büntetőből.

December 11.: Az Európa-liga alapszakaszában a Ferencváros hazai pályán 2–1-re legyőzte a skót Rangerst. A második fél­időben érkezett menetrendszerűen Varga Barnabás fejes gólja, amely a Ferencváros győzelmét, egyben továbbjutását eredményezte.

December 14.: Bárány Donát góljával 1–0-ra győzött a Groupama Arénában a Debrecen. Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a sok hibában látta a vereség okát.

December 16.: A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerint is Ousmane Dembélé a világ legjobbja. A Puskás-díjat Santiago Montiel, az Independiente argentin futballistája nyerte el.

Fotó: AFP

December 17.: Egyre inkább eldurvult a botrány Mohamed Szalah körül. A Liverpool keretéből kikerülő egyiptomi támadó nyíltan kritizálta Arne Slot menedzsert.

December 18.: Dárdai Pál lett az Újpest sportigazgatója, és a klubnál nemcsak a felnőttcsapatért felel, hanem az összes utánpótlás-együttesért is.

December 20.: Az ETO hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát, és eldőlt, Borbély Balázs együttese vonulhat az NB I éllovasaként a téli szünetre.

Fotó: Czinege Melinda

December 28.: Eredményt hirdetett lapunk, nyolc magyar került be az ősz NB I-es csapatába az érdemjegyek alapján. A legtöbb futballistát a győriek adták.

December 31.: Szélesi Zoltán lett az Újpest FC vezetőedzője, karrierjében először irányíthat NB I-es csapatot.