DVSC: ajánlat érkezett a magyar támadóra; két csatár is távozik

Kedden reggel indult útnak a DVSC Törökországba, Belekbe, ahol megkezdi a téli felkészülést. A DVSC a tervek szerint három felkészülési meccset játszik az edzőtáborban. A debreceniek január 11-én a 14-szeres szerb bajnok Crvena zvezda, január 15-én az ugyancsak szerb élvonalbeli OFK Beograd, míg január 19-én a 16-szoros bajnok szlovén Maribor ellen lépnek pályára. A DVSC 31 fős kerettel indult el Belekbe.
A névsorból az őszi kerethez képest hiányzik két csatár, Pape Sissoko (az ő távozását reggeli hírünkben már jeleztük) és a svájci Dejan Djokic. Mindketten kölcsönben játszottak Debrecenben, de ritkán kaptak lehetőséget az NB I-ben (ketten együtt is csak 150 percet játszottak), a klub tájékoztatása szerint a több játékperc reményében távozhatnak, úgy tudjuk visszatérnek klubjukhoz, Sissoko a francia Reims-hez (amely a hírek szerint tavaszra egy francia klubnak adja kölcsön), Djokic pedig a svájci Sionhoz.
A dvsc.hu két magyar játékosról is tájékoztatást adott, akikkel kapcsolatban a múlt héten a menedzserük, Filipovics Vladan beszélt a lehetséges téli klubváltásukról.
„Bárány Donátért nem érkezett hivatalos ajánlat. Kocsis Dominik esetében volt ilyen, Európából, s az ajánlatot a DVSC elutasította” – írja a klub honlapja.
A DEBRECENI VSC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Edzőtábor: január 6.–20., Belek (Törökország)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK (Törökország)
Január 11., vasárnap: DVSC–Crvena zvezda (szerb)
Január 15., csütörtök: DVSC–OFK Beograd (szerb)
Január 19., hétfő: DVSC–NK Maribor (szlovén)
A DVSC TÖRÖKORSZÁGBA UTAZÓ KERETE
Kapusok: Varga Ádám, Pálfi Donát, Erdélyi Benedek
Mezőnyjátékosok: Kusnyir Erik, Djordje Gordics, Szakál Dénes, Patai Dávid, Asztalos Noel, Adrian Guerrero, Fran Manzanara, Yacouba Silue, Josua Mejías, Bárány Donát, Vjacseszlav Kulbacsuk, Batik Bence, Kocsis Dominik, Kohut Máté, Víctor Camarasa, Amos Youga, Szécsi Márk, Szűcs Tamás, Vajda Botond, Dzsudzsák Balázs, Tercza Gergő, Álex Bermejo, Komáromi György, Lang Ádám, Julien Dacosta, Maximilian Hofmann, Cibla Flórián, Szuhodovszki Soma
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Pape Sissoko (mali, Stade Reims – Franciaország), Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bárány Donát, Kocsis Dominik