DVSC: ajánlat érkezett a magyar támadóra; két csatár is távozik

Kedden reggel indult útnak a DVSC Törökországba, Belekbe, ahol megkezdi a téli felkészülést. A DVSC a tervek szerint három felkészülési meccset játszik az edzőtáborban. A debreceniek január 11-én a 14-szeres szerb bajnok Crvena zvezda, január 15-én az ugyancsak szerb élvonalbeli OFK Beograd, míg január 19-én a 16-szoros bajnok szlovén Maribor ellen lépnek pályára. A DVSC 31 fős kerettel indult el Belekbe.

A névsorból az őszi kerethez képest hiányzik két csatár, Pape Sissoko (az ő távozását reggeli hírünkben már jeleztük) és a svájci Dejan Djokic. Mindketten kölcsönben játszottak Debrecenben, de ritkán kaptak lehetőséget az NB I-ben (ketten együtt is csak 150 percet játszottak), a klub tájékoztatása szerint a több játékperc reményében távozhatnak, úgy tudjuk visszatérnek klubjukhoz, Sissoko a francia Reims-hez (amely a hírek szerint tavaszra egy francia klubnak adja kölcsön), Djokic pedig a svájci Sionhoz.

A dvsc.hu két magyar játékosról is tájékoztatást adott, akikkel kapcsolatban a múlt héten a menedzserük, Filipovics Vladan beszélt a lehetséges téli klubváltásukról.

„Bárány Donátért nem érkezett hivatalos ajánlat. Kocsis Dominik esetében volt ilyen, Európából, s az ajánlatot a DVSC elutasította” – írja a klub honlapja.