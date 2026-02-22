A Dunaszerdahely női kézicsapata megvédte címét a Mol Ligában

Megvédte címét a Dunaszerdahely (Fotó: HC DAC)

A dunaszerdahelyi lányok szombaton 27–21-re győztek Olomoucban, majd vasárnap este a Kynzvart 37–33-ra kikapott Nagymihálytól. A sárga-kék együttes, amely ebben az idényben eddig 17 találkozót nyert és egy döntetlent ért el, már négy fordulóval a vége előtt nyolcpontos előnnyel vezeti a tabellát. A második helyen a Most áll, a harmadik pedig a Kynzvart, mindkét cseh csapat nyolc ponttal marad el a DAC mögött. A folytatásban egymás ellen mérkőznek meg, így legfeljebb egyikük zárkózhat fel a felvidéki csapathoz. A dunaszerdahelyiek ráadásul mindkét riválisukkal szemben kedvezőbb egymás elleni mérleggel rendelkeznek.

A HC DAC ezzel megvédte címét a közös cseh-szlovák Mol Ligában. Első alkalommal a 2022–2023-as idényben hódította el a trófeát.

„Lassan napra pontosan tíz éve kezdődött el a dunaszerdahelyi női kézilabda újjáépítése. Megszámlálhatatlan köszönetet tudnék mondani mindenkinek, aki ennek a tíz évnek és az elért eredményeknek szerves része volt. Különösen azoknak, akik az első pillanattól hittek és bíztak bennünk, a következetes, kitartó munkánkban, elhivatottságunkban és terveink komolyságában. Egyértelműen elmondható, hogy ezalatt a tíz év alatt a »csehszlovák« kézilabda meghatározó szereplőjévé váltunk. Nagyon bízom benne, hogy ha esetleg tíz év múlva ismét értékelhetünk, már a nemzetközi szereplésünk is számottevő említést érdemel” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Horváth Zoltán, a HC DAC elnöke.

Rosta Miklós egy góljával a címvédő Dinamo Bucuresti 33–23-ra nyert a CSM Constanta otthonában a román férfibajnokságban.

Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB 28–27-re kikapott a Paris 92 otthonában a francia női élvonalban.