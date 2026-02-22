Férfi kosárlabda MK: kevés pont, sok izgalom és szolnoki siker a Falco elleni döntőben

Bármennyire is hihetetlen, eddig mindössze kétszer találkozott a Magyar Kupa döntőjében a háromszoros győztes Falco és a tízszeres aranyérmes Szolnok, s előbbi még nem tudta legyőzni riválisát a fináléban. A sorozat 1951 óta íródó történetében először 2018-ban csapott össze Debrecenben az azóta ádáz vetélytársakká váló két gárda, majd egy év múlva Győrben ismét, utóbbi találkozó volt az emlékezetesebb, hiszen a negyeddöntőben két alapemberét, a szerb Sztrahinja Milosevicset és Kovács Pétert súlyos sérülés miatt elvesztő Olaj kamikaze játékkal sokkolta a favorit szombathelyieket, és győzött. Vagyis a Falco még sosem verte meg kupadöntőben a Szolnokot, amely a két csapat legutóbbi mind a négy meccsét megnyerte (decemberben a bajnokit a Tiszaligetben, előtte júniusban a bajnoki döntőben mind a hármat).

VÉLEMÉNYEK KRNJAJSZKI Borisz, a Szolnok irányítója: – Nehéz utunk volt a címig, hiszen az Alba, a Paks és a Falco ellen játszottunk. Szerintem mindenki ilyen meccsre számított, amilyen a döntő volt, apróságok döntöttek, mindkét csapat megérdemelte volna a győzelmet. Így volt ez a bajnoki mérkőzésen is, egy labda döntött, ezúttal is a javunkra. Büszke vagyok a csapatra! Tyler PETERSON, a Falco irányítója: – Olyan helyzetbe hoztuk magunkat, hogy megnyerhessük a mérkőzést, de elkövettünk néhány hibát a hárompontosvonal és a szigorított terület környékén. Bónuszban voltunk öt perccel a vége előtt, vezettünk, voltak faultok, amiket beüthettünk… Miénk lehetett volna ez a döntő, de nem éltünk a lehetőséggel. Nagyon jó társaságba kerültem a Falcónál, igyekeztem a játékomat a csapat támadásaihoz igazítani, de még sokat kell tanulnom, hiszen összesen három közös edzésen vagyunk túl.

A vasárnapi, BOK-csarnokban sorra kerülő 68. MK-döntő előtt a felsoroltak ellenére sem volt favoritja a meccsnek, mert a november óta három légiósát lecserélő sárga-feketék szépen alakulnak (ezt leginkább a FIBA Európa-kupában elért nyolc közé kerülés igazolja a leginkább), s magabiztosan húzták be az elődöntőt a Honvéd ellen. Az Olajnál is volt egy csere, ami a kupadöntő szempontjából pikáns: a Szombathelyről eltanácsolt lengyel Szymon Wójcik az elődöntőben nagy csatában a Paks ellen nyerő Szolnokhoz került a bosnyák Adin Vrabac helyére. A bajnoki éllovas Tisza-partiak olajozott csapatjátéka szólt a kihívó, a minőségibb kispad a címvédő Falco mellett előzetesen, de az biztosnak tűnt, éles csatára lehet számítani.

Az alapvetően magasbedobóként játszó Aleksza Novakovics védekezett az elődöntőben 31 pontot szerző Somogyi Ádámon, az Olaj karmesterén, aki a finálé első kosarát szerezte – pár támadással később a szerb is betalált távolról, ráadásul kétszer is. A Falco kezdte jobban a meccset, idegesebbnek tűntek a szolnokiak. Brady Skeens blokkolta Perl Zoltánt, majd Krnjajszki Borisz dobott triplát, és újra az Olaj vezetett. Fordulatos (9–4-re a Falco, 18–11-re a Szolnok állt jobban), feszült volt a mérkőzés, ahogyan arra számítani lehetett. A Szolnok 20–13-ra megnyerte az első negyedet a kezdeti kapkodás után, magához ragadta a kezdeményezést, és kilenc ponttal elhúzott, de közben Ryland Holt már a harmadik személyi hibája miatt kellett, hogy leüljön. 26–18-ról gyorsan 26–25-re feljött a Falco, időt is kért Vedran Bosnic. Somogyi hármasával megint meglépett az Olaj, de sok hiba jellemezte a találkozót, rengeteg elrontott büntetőt jegyezhettünk fel mindkét oldalon. A félidő majdnem csattanóval ért véget, Somogyi egykezes triplája a saját triplavonaláról a gyűrűben kötött ki, időn túl – jót mosolygott rajta a félidő legjobbja.

Alacsony színvonalú volt a csata, ez fordulás után sem változott, közben egyik fél sem tudott jelentős előnyt kicsikarni, de többnyire a Szolnok vezetett. A legfrissebb szombathelyi igazolás, az amerikai Tyler Peterson triplájával a 35. percben hosszú idő után újra a címvédő állt közelebb a trófeához (59–56), ám az Olaj Borisz Krnjajszki vezérletével fordított, és az utolsó szombathelyi támadást kivédekezte, izgalmas hajrában megszerezve fennállása 11. kupaaranyát. A Falco pedig immár hetedik döntőjét veszítette el. 69–66

FÉRFI KOSÁRLABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, BOK-CSARNOK

DÖNTŐ

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 69–66 (20–13, 14–17, 17–16, 18–20)

Budapest, BOK-csarnok, 3948 néző. V: Praksch, Goda, Nagy V.

SZOLNOK: SOMOGYI 23/12, KRNJAJSZKI 18/9, Holt, Barnes 11, SKEENS 4. Csere: Darthard 6, Rudner 2, Wójcik 5/3. Edző: Vedran Bosnic

FALCO: PETERSON 20/6, VÁRADI 11/9, Novakovics 9/9, Bognár 3/3, Toro 5. Csere: Perl 4, Avery 3/3, Whelan 7/6, Keller Á. 4. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–9. 6. p.: 9–9. 11. p.: 22–13. 16. p.: 26–25. 20. p.: 34–30. 22. p.: 34–35. 23. p.: 40–35. 28. p.: 49–43. 31. p.: 53–46. 35. p.: 56–59. 36. p.: 61–61. 39. p.: 65–63

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Végig hittünk a győzelemben, nagyszerű csapat volt az ellenfelünk. Sajnos az első félidőben két játékost is elvesztettünk faultproblémák miatt, ami lerövidítette a rotációnkat. Próbáltuk erre megtalálni a megoldást. Elismerésem a Falcónak is, keményen küzdött. Azt gondolom, az ilyen színvonalú események elősegítik, hogy a fiatalok beleszeressenek a kosárlabdába. Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, különösen egy ilyen, sérülésekkel teli évadban, úgy érzem, megérdemeltük!

Milos Konakov: – Kemény, szoros meccs volt minden tekintetben. Felülmúltuk ellenfelünket a lepattanózásban, sok pontot szereztünk második esélyből, viszont amikor nyomást helyezett ránk a Szolnok, néhány labdát elveszítettünk, ebből több kosarat is szerzett. Ebben a tekintetben egálra jövünk ki, ami miatt azonban elveszítettük a mérkőzést, az a büntetőzés. Negyven százalékkal dobtunk a vonalról, olyan helyzetekben is, amikor éppen elkaptuk a ritmust. Ez csak egy meccs volt, elismerésem az Olajnak. Folytatjuk tovább!