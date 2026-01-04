Idő kellett hozzá, de jó irányba mozdult el a zalai csapat

Nemzeti Sportrádió

2026.01.04.
Nuno Campos vezetőedző sajátos játékstílust alakított ki a ZTE-nél, s az ősz végére szépen összeállt a csapata (Fotó: Szabó Miklós)
Jelentős változások történtek a nyáron Zalaegerszegen, s bár sokan biztos kiesőnek vélték a csapatot, az ősz végére összeállt a játéka és jöttek az eredmények is.

Sokan féltették a Zalaegerszeget, de mostanra kiderült: felesleges volt. A klub hatalmas változásokon ment keresztül a nyáron, Végh Gábor tizenegy év után köszönt le az elnöki pozíciójáról, helyére két argentin, Damián Pedrosa és Andrés Jornet érkezett. A vezetőség mellett a játékoskeretben és a szakmai stábban is nagy volt a jövés-menés, a portugál Nuno Campos vette át a csapat irányítását, érkezésével pedig teljesen új szemlélet és felfogás érkezett a klubhoz.

Számos dél- és közép-amerikai erősítést jelentett be a Zalaegerszeg, érkezett futballista Brazíliából, Argentínából, Costa Ricából és Mexikóból is, valamint spanyol és moldovai játékos is csatlakozott. Nuno Campos iránymutatásával teljes titokban zajlott a nyári felkészülés, s a Zete Fiesztán rögtön kiderült: idehaza eddig nem jellemző stílust igyekszik együttesére szabni a portugál tréner.

Habár az első fordulókban is látható volt a ZTE FC látványos, sok passzra épülő játéka, az eredmények nem akartak jönni. Öt döntetlennel kezdett a csapat, az első győzelemre a nyolcadik fordulóig kellett várni, addig rendre a kieső zónában vagy annak közelében szerénykedett. Sőt hullámvölgybe is került, három vereséget szenvedett sorozatban (Újpest, Kisvárda, MTK), s közben a négyvédős szerkezetről átállt háromvédősre Nuno Campos. Nem működött, így gyorsan visszaváltott, majd a további vereségek után a semmiből (de teljesen megérdemelten) győzött a ZTE FC az Üllői úton a Ferencváros ellen. Noha legközelebb újabb vereség következett Debrecenben, ezt követően egymás után legyőzte a DVTK-t, az ETO-t, a Paksot és az Újpestet is, majd a Kisvárda és az MTK elleni döntetlennel zárt.

Igaza lett Nuno Camposnak, időre volt szükség. Az újak beilleszkedtek, feljavult a játékosok teljesítménye, a taktikát és az elképzeléseit egyre jobban elsajátították a játékosok – az ősz végére pedig megjöttek az eredmények is. Csapatként lett jó a ZTE, de kimagasló egyéni teljesítményeket is lehetett látni, így a kapuban Gundel-Takács Bence, a védelemben Várkonyi Bence, a középpályán Szendrei Norbert és Kiss Bence, a támadósorban pedig Skribek Alen vált vezérré.

Januárban Horvátországban edzőtáborozik a csapat, s ha még jobban feljavul a játéka és még jobban összecsiszolódik, ott folytathatja, ahol decemberben abbahagyta.

 

Hét szerzett góljával már most a legeredményesebb NB I-es idényét futja. Egyértelműen a Zalaegerszeg kulcsjátékosa, betalált akcióból, szabadrúgásból és tizenegyesből egyaránt, sokoldalúsága mellett gyorsaságát és technikai képzettségét kell kiemelni. A 24 éves támadó él Nuno Campos vezetőedző bizalmával, élvezi a futballt, bevallása szerint élete legjobb formájában futballozik. A Ferencváros és a Diósgyőr elleni siker alkalmával is gólt szerzett és gólpasszt adott, hamar megtalálta az összhangot brazil csapattársaival.

Skribek Alen élete formájában

 

• A csapat várhatógól-különbsége a szezon első felében a Kazincbarcikáéhoz hasonlított, azóta a középmezőnybe tartozik ebben a statisztikában.

• Az egyik legsokoldalúbb támadójáték jellemzi az együttest az NB I-ben: a középen zajló labdajáratásban az egyik legjobb, de közben a kontratámadások és a hosszú labdák tekintetében is a mezőny első harmadához tartozik.

• Kiss Bence és Bodnár Gergő oldaláról 83, Skribek Alenéről és José Calderónéról pedig 46 beadás érkezett.

Forrás: Cube

Az adatok tükrében
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO18105336–17+1935
  2. Ferencváros18104435–18+1734
  3. Paks1896339–26+1333
  4. Debrecen1894526–21+531
  5. Puskás Akadémia1884624–23+128
  6. Kisvárda1883722–29–727
  7. Zalaegerszeg1866629–26+324
  8. Újpest1864827–32–522
  9. MTK Budapest1863933–37–421
10. Diósgyőr1846824–30–618
11. Nyíregyháza18351019–34–1514
12. Kazincbarcika18321317–38–2111

 

 

