Továbbra is remekel hazai pályán a Freiburg; fontos mérkőzést nyert meg a St. Pauli; ikszelt a Stuttgart

A 38. percben nagy bedobás után Matthias Ginter a bal alsóba kanalazta a labdát, ezzel került előnybe a Freiburg. Bő negyedórával a meccs vége előtt kétgólosra nőtt a különbség, Moritz Nicolas odatenyerelte a labdát Igor Matanovic elé, aki az üres kapuba passzolta. A hajrában Haris Tabakovic fejes góljával szépített a Mönchengladbach, ám egyenlíteni nem tudott, s már hét bajnoki óta nyeretlen. A Freiburg 15 tétmérkőzés óta veretlen hazai pályán, sorozatban az ötödik sikerét aratta otthon. 2–1

Az első félidő nem hozott gólt Hamburgban, a szünet után tíz perccel viszont érkezett az első a St. Pauli jóvoltából. Danel Sinani adott be balról, Hauke Wahl csúsztatott, a gyenge fejest pedig bevédte Mio Backhaus. Nem sokkal később egyenlített a Werder, óriási kapu előtti kavarodást követően Jovan Milosevics bombázott hat méterről a kapuba. Néhány perc múlva újabb gól született, Fudzsita Dzsoel lőtt kilenc méterről a jobb alsóba, így a hazai pályán már öt bajnoki óta veretlen St. Pauli nyert, és megelőzte a tabellán a brémai csapatot, amely már 13 meccse nyeretlen a Bundesligában – és immár ő az utolsó előtti a táblázaton. A brémaiak, ha így folytatják, öt éven belül másodszor eshetnek ki az első osztályból. 2–1

Hatgólos meccset játszott egymással a Heidenheim és a Stuttgart. A vendégek szereztek vezetést az 5. percben, Chris Führich elcsente a labdát, majd ziccerben a bal alsóba lőtt. Negyedóra múlva Eren Dinkci 10 méterről a jobb felső sarokba lőtt, aztán Arijon Ibrahimovic tizenegyesgóljával már a hazaiak vezettek, de Maximilian Mittelstädt még a szünet előtt büntetőből egyenlített. Az újabb találatok már a hajrában érkeztek, egy kontra végén Sirlord Conteh lőtte be a kipattanót, hat perc múlva pedig Deniz Undav 12 méterről a kapu jobb oldalába bombázott, ezzel egy pontot megmentett a VfB – a sereghajtó Heidenheim már 10 bajnoki óta nyeretlen. 3–3

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Freiburg–Mönchengladbach 2–1 (Ginter 38., I. Matanovic 74., ill. Tabakovic 85.)

St. Pauli–Werder Bremen 2–1 (Wahl 55., Fudzsita 70., ill. J. Milosevics 62.)

Heidenheim–VfB Stuttgart 3–3 (Dinkci 20., A. Ibrahimovic 34. – 11-esből, Conteh 82., ill. Führich 5., Mittelstädt 44. – 11-esből, Undav 88.)

Szombaton játszották

RB Leipzig–Borussia Dortmund 2–2 (Baumgartner 20., 39., ill. Romulo 50. – öngól, F. Silva 90+5.)

Bayern München–Eintracht Frankfurt 3–2 (Pavlovic 16., Kane 20., 68., ill. Burkadt 77. – 11-esből, Kalimuendo 86.)

1. FC Köln–Hoffenheim 2–2 (Ache 15., El Mala 63., ill. Kabak 45., Kramaric 60.)

Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–0 (R. Khedira 28.)

Wolfsburg–Augsburg 2–3 (Gerhardt 41., Siogai 70., ill. Ribeiro 59., Gregoritsch 87. – 11-esből, Rexhbecaj 90+3.)

Pénteken játszották

Mainz–Hamburg 1–1 (Amiri 42., ill. Fábio Vieira 64.)