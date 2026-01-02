Hazai pofonok Nyíregyházán, hiányos keret Barcikán – kieső helyen telelnek az NB I-ben

NÉHÁNY IDEGENBELI GYŐZELEM, TÖBB FÁJÓ HAZAI POFON

A nehezen kiharcolt bennmaradásra úgy reagáltak Nyíregyházán, hogy 19 játékostól elköszöntek a nyáron (a Ferencváros Nagy Barnabást, a skót Dundee United Keresztes Krisztiánt kivásárolta a szerződéséből), és éppen 19-et igazoltak. Az érkezők között voltak olyanok, akik nevük alapján valóban erősítésnek tűntek... Aztán kiderült, Szabó István vezetőedző talán görcsösen is ragaszkodott korábbi kecskeméti tanítványaihoz (Kersák Rolandhoz, Katona Leventéhez, Katona Bálinthoz és Májer Milánhoz), akik a Fehérvárról érkező Katona Mátyással együtt mind-mind kieső csapat tagjai voltak az előző évadban. Nem biztos, hogy a kudarc után érkező futballistáktól elvárható lett volna a nagy nekibuzdulás, de még az a furcsaság is megesett a teljes vérátömlesztés következtében, hogy Nagy Dominik sérülése után a 4. fordulóban a frissen Zalaegerszegről igazolt görög Sztefanosz Evangelu lett a csapatkapitány – éppen a negyedik, nyíregyházi színekben játszott bajnokiján...

Itt nagy volt az öröm: Katona Bálint (55), Nemanja Antonov (7), Dorian Babunszki (20) és Gilbert (szemben) az FTC elleni 3–1-es sikert ünnepelte (Fotó: Mediaworks/Csudai Sándor)

Az elején még az volt a gyanú, hogy a nagy jövés-menés miatt nem érett még össze a csapat, ám amikor a történelmi, Debrecenben aratott 2–1-es győzelmet követően sem akart tisztulni a kép, sorra jöttek a nyeretlen meccsek, már egyértelművé vált, valami gond van. A ZTE FC 3–1-es legyőzése még tüzet oltott, de az MTK otthonában kapott 5–1-es pofon és a Kazincbarcika ellen hazai pályán kilátástalan játékkal elszenvedett 1–0-s vereség után az ilyenkor kézenfekvő megoldást választották: a tavasszal a bennmaradás kapcsán ünnepelt vezetőedzőtől – megváltak.

Érkezett Bódog Tamás és a rá jellemző stílus a letámadással, sok futással. Két nappal a beiktatása után az ekkor csúcsformában lévő, a vármegyei rangadóra három győzelemmel hangolódó Kisvárda ellen még a túlélés (0–0) volt a cél, főként, hogy Temesvári Attila kiállítása miatt a 14. perctől emberhátrányban játszott a Szpari. A Puskás Akadémia ellen a ráadásban, öngóllal veszített két pontot (1–1) a csapat, majd amikor a Ferencváros elleni, ugyancsak történelmi idegenbeli 3–1-es sikerre mint valami új kezdeteként tekinthettek volna, a szezon hátralévő részében következett még négy vereség, köztük a DVSC és a Diósgyőr elleni presztízsrangadón elszenvedett, így a Nyíregyháza kieső helyen telel.

Ami biztos: az egész ősszel egyetlen hazai győzelemre képes csapat otthoni eredményességének jelentősen fel kell javulnia ahhoz, hogy a bajnokság végére legalább egy riválisát meg tudja előzni.

A tizenhárom bajnokin öt gólt szerző Bright Edomwonyi volt a Szpari legeredményesebb játékosa az ősszel. A Diósgyőrből igazolt nigériai támadó a két, egyaránt 4–1-re elveszített, Ferencváros és DVTK elleni mérkőzés között a debreceni győzelem (2–1) alkalmával is betalált, majd a Paks ellen a hajrában mentett pontot (1–1), a Puskás elleni fejese pedig a hosszabbításig győztesnek tűnt (1–1). Ekkor már sérülten játszott, a meccs után két nappal megműtötték a hetek óta fájó térdét, hogy a téli felkészülésre teljes értékű harcos legyen. Sérülten is gólveszélyes volt Bright Edomwonyi

– Az előző idényhez hasonlóan ezúttal is az agresszív, úgymond magasan kezdett letámadásra épül a csapat játéka. – Kovácsréti Márk oldaláról sokkal több veszély érkezik, mint a bal oldalról, viszont a védelem mindkét oldala sebezhető. – Öt góllal kevesebbet lőtt (24 várható, 19 szerzett gól), illetve héttel többet kapott (27/34 kapott gól) a Nyíregyháza a helyzetek minőségéhez képest, ami jelentős alulteljesítés a csatároktól és a védőktől is. A mezőnyjátékkal bennmaradhat a csapat, de a kapu előtt formajavulásra lesz szükség. AZ ADATOK TÜKRÉBEN

Forrás: Cube

HÉT PONTRA, DE LEHET, INKÁBB HÉT MÉRFÖLDRE A BENNMARADÁSTÓL...

Nagy változások örténtek az évad előtt az újonc Kolorcity Kazincbarcika SC-nél: bő egy hónap alatt az egész szakmai stáb kicserélődött, ami pedig a játékoskeretet illeti, heten maradtak meg az NB II-es sikerek hírmondójának. A bajnoki rajtig húsz új labdarúgó érkezett a kerethez, az érkezés szeptember 10-ig folytatódott, akkor jelentették be a 26. új igazolást. Érdekesség, hogy az évad megkezdése után, november végéig összesen heten távoztak, így 26 tagú kerettel fejezték be az idényt a barcikaiak. A bajnokság közben építkező együttes elsősorban a védekezését szerette volna összerakni, próbálkoztak három belső védős játékkal, négyvédős rendszerrel, de szinte végig gondokkal küszködtek. Annak ellenére, hogy huszonhat játékos jutott szóhoz az ősszel a KBSC-ben, a keret hiányossága – sérülések miatt – novembertől látszott igazán, a meccsek közben szükséges változásokra a kispad nem kínált megfelelő lehetőségeket.



Meshack Ubochioma volt a Kazincbarcika legeredményesebb játékosa az ősszel (Fotó: Török Attila)



Fontos megemlíteni, hogy a csapat egyetlen meccsét sem játszotta otthonában, a kazincbarcikai stadion nem felel meg az NB I-es előírásoknak, így pályaválasztóként albérletben, Mezőkövesden lépett pályára kilencszer az újonc.

A rajt nem igazán sikerült, az első öt mérkőzésen, a nyári bajnokikon egy pontot szereztek, a csapat 2025. szeptember 20-án, az Újpest FC ellen aratta első NB I-es győzelmét (2–0), és a siker viszonylag jó széria kezdetét jelentette, öt meccsen három győzelem és így kilenc pont. Ami viszont utána jött, az volt a feketeleves: nyolc bajnokin egy pont.

Az ősszel látottak azt sejtetik, hogy a Kazincbarcikának átszállójegye van az NB I-re. Nem véletlenül áll kieső helyen a tabellán: a legtöbb veresége van a mezőnyben, a legkevesebb gólt szerezte, a legtöbb gólt kapta, és ezekkel összefüggésben a legrosszabb helyen áll a tizenkét csapatos mezőnyben. Hét pontra, a tavaszi folytatás előtt hét mérföldre vannak a bennmaradást jelentő helytől.

Meshack Ubochioma volt a Kolorcity Kazincbarcika legeredményesebb játékosa az ősszel. A 24 éves nigériai támadó az NB I 2. fordulója után érkezett, és hamar megmutatta, mire képes. Veszélyes támadójátéka, gyors elfutásai eredményel párosultak, négy gólt szerzett. Amióta a csapat játékosa, egy bajnokiról sem hiányzott, tizennégy alkalommal volt kezdő, kétszer pedig csere. Az ősz legjobb teljesítményét a 9. fordulóban nyújtotta, az MTK Budapest 3–1-es legyőzése során 8-as osztályzatával nemcsak bekerült a Nemzeti Sport forduló válogatottjába, hanem a legjobb játékos is lett. Meshack Ubochioma: négy meccsen négy gól

