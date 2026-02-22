NB I: hetekre kidőlt a Paks kulcsembere

A múlt szombati, Diósgyőr elleni, 2–1-es vereséggel végződő hazai bajnoki mérkőzés 38. percében Bognár Györgynek, a Paksi FC vezetőedzőjének le kellett cserélnie középpályását, Papp Kristófot. A játékos sérülésével kapcsolatban a klub vasárnap délután friss hírt adott ki: a zöld-fehérek hivatalos honlapjukon közölték: a 32 éves középpályás részleges combhajlítóizom-szakadást szenvedett.

„A Diósgyőr elleni mérkőzés harmincadik percének környékén egy szabad labdát oldalra fejeltem, majd ráindultam. Futás közben éreztem, hogy a jobb lábam hátsó combhajlító izma hirtelen összeugrik. Ennek ellenére még néhány percig próbáltam a pályán maradni, mert fizikailag jól éreztem magam, és a csapatnak is jól ment a játék. A fájdalom azonban nem múlt el, így jeleztem az edzői stábnak, hogy cserét kell kérnem –idézte fel a történteket Papp Kristóf. – Az MRI-vizsgálat pedig kimutatta, részleges szakadásom van a jobb combhajlító izmomban. A sérülés jellege miatt sajnos pár hetes kihagyásra kell számítanom.”