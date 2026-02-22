Nemzeti Sportrádió

NB I: Paks–ETO FC 0–1

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

A ZTE harmadik nekifutásra sem tudta legyőzni a Debrecent

2026.02.22. 16:41
Bárány Donát (fehérben) a végén győztes gólt szerezhetett volna (Fotó: MTI/Katona Tibor)
NB I Zalaegerszeg Debrecen
A Zalaegerszeg és a Debrecen 1–1-es döntetlent játszott egymással a labdarúgó NB I 23. fordulójában vasárnap. A hazaiak Peraza fejesével szereztek vezetést, a 64. percben Guerrero szintén fejjel egyenlített.

LABDARÚGÓ NB I
23. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 1–1 (1–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3521 néző. Vezette: Zierkelbach
Gólszerző: Peraza (24.), ill. Guerrero (64.)

A mérkőzés online tudósítása itt érhető el.

AZ UTÓBBI IDŐSZAKBAN rendre izgalmas és gólokban mérkőzést játszott egymással a Zalaegerszeg és a Debrecen, így a szurkolók joggal bíztak abban, vasárnap délután sem unatkoznak a ZTE Arénában. Pláne látva azt, ahogyan Sergio Navarro vezetőedző összerakta a Loki kezdőcsapatát, gyakorlatilag öt támadó szellemű futballista kapott helyet. A csapatvédekezésből nyilván nekik is ki kellett venniük a részüket, ellenben Bárány Donáttal, aki ezúttal szakmai döntés miatt nem került be a kezdőcsapatba. A ZTE FC kezdőjét illetően nem húzott váratlant Nuno Campos vezetőedző, a kispadon pedig már ott ültek a téli szerzemények, köztük a Paris Saint-Germainben nevelkedő, húszéves Queyrell Tchicamboud.

Az első percekben mindkét csapat igyekezett birtokolni a labdát, járatták, de nagy lehetőséget nem tudtak kidolgozni. Talán idejük sem lett volna, mert rögtön a meccs elején percekig állt a játék, a bajnokit vezető Zierkelbach Péternek ugyanis elromlott a kommunikációs eszköze.

Az újrakezdés után villámgyors kontrázott a Zalaegerszeg, Joao Victor passzolt Szendrei Norberthez, aki kapásból fölé lőtt. Percekkel később ismét látványos akciót vezettek a hazaiak, Skribek Alen lépett volna ki, de a debreceni védők jó helyezkedésükkel elhárították a veszélyt. Nem unatkoztak a szurkolók, pillanatok múlva Maxsuell Alegria is lőhetett, de ő sem találta el a kaput. Kezdte átvenni az irányítást a ZTE FC, percek alatt több veszélyes lehetőséget is kidolgozott, míg a túloldalon Cibla Flórián dolgoztatta meg Gundel-Takács Bencét. Aztán a 23. percben Joao Victor egy az egyben vihette a labdát Erdélyi Benedekre, a szeme közé akart lőni, a kapus szépen védett. Érett a zalaegerszegi vezető gól, amely meg is érkezett: Kiss Bence nagyszerű beadása után Joseth Peraza a kapu bal alsó sarkába csúsztatott. Gyorsan egyenlíthetett volna a Loki, hiba csúszott a zalaegerszegi labdakihozatalba, így Szuhodovszki Soma került nagy helyzetbe, de jobbal fölé lőtt. A vezető gól után sokat könnyelműsködtek a hazaiak, sokszor hibáztak (főleg a labdakihozataloknál), a félidőt mégis tetszetős támadásuk zárta le, amelynek végén Joao Victor a kapu mellé ollózott.

A második félidő első mozzanata is a brazil nevéhez fűződött, de óriásit hibázott, miután elvitte Erdélyi Benedek mellett a labdát, csak az oldalhálóba lőtt. Hatalmas helyzet maradt ki, ritkán látni ekkora hibát élvonalbeli mérkőzésen. Sergio Navarro Bárány Donát és Kocsis Dominik becserélésével igyekezett felpörgetni csapata támadójátékát, míg Nuno Campos Daniel Limát küldte be előre. A Loki egyre több kockázatot vállalt az egyenlítésért, így a zalaegerszegiek előtt nagy területek nyíltak az ellentámadások alkalmával, így a villámgyors csatárok előtt ígéretes lehetőségek adódtak. Csakhogy rendre hiba csúszott a hazaiak támadásaiba, majd Dzsudzsák Balázs kiváló átadása után Adrián Guerrero fejelt a kapuba. Amíg a ZTE FC kihagyta a helyzeteit, a DVSC értékesítette az övét, ráadásul feljavult a játéka, egyre veszélyesebb lett. Bárány meg is nyerhette volna a csatát a vendégeknek, a hajrában centiméterekkel csúsztatott kapu mellé – döntetlen lett a vége. 1–1

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr22127343–21+22 43 
2. Ferencvárosi TC22124641–24+17 40 
3. Debreceni VSC23116634–28+6 39 
4. Paksi FC22106642–31+11 36 
5. Puskás Akadémia23105830–28+2 35 
6. Zalaegerszegi TE2397735–29+6 34 
7. Kisvárda2395928–36–8 32 
8. Újpest FC23851032–39–7 29 
9. MTK Budapest22741141–48–7 25 
10. Nyíregyháza Spartacus23671031–39–8 25 
11. Diósgyőri VTK23581031–38–7 23 
12. Kazincbarcika23421720–47–27 14 

 

 

