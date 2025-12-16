Nemzeti Sportrádió

Női kézi: távozik a Lokitól a magyar válogatott szélső

2025.12.16.
Grosch Vivien
Három év után távozik a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatától Grosch Vivien, aki a nyáron szerződése lejártával hagyja el a legutóbbi idényben a bajnokság 4. helyén végző hajdúsági alakulatot.

Idén januárban egy plusz egy évre szóló szerződést írt alá Grosch Vivien a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatánál, ám a plusz egy éves opciót a felek nem érvényesítik, így a válogatott szélső 2026 nyarán távozik – jelentette be hivatalos honlapján a debreceni klub.

A Dunaújváros utánpótlásában nevelkedett, a Váci NKSE-nél is megforduló Grosch 2023 nyarán az MTK-tól érkezett a cívisvárosba, a 2024–25-ös évadban a bajnokság 4. helyén végző DVSC színeiben eddig 85 tétmérkőzésen 151-szer talált az ellenfelek kapujába, s debreceni évei alatt a magyar válogatottban is bemutatkozott.

„Sajnálom, hogy így alakult, de az élet úgy hozta, hogy jövőre már nem a Loki színeiben fogok szerepelni – mondta a bejelentés apropóján a 28 éves játékos. – Szerettem, szeretek itt lenni Debrecenben, sok mindent kaptam a klubtól és a szurkolóktól, de várom már az új kihívásokat. Addig azonban még vannak céljaink, amelyeket szeretnénk elérni, és azokért én is meg fogok tenni mindent!”

 

