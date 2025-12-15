Számmisztika helyett lelkiismeret – Mohai Dominik jegyzete

Sokan nem szeretik a modern, x betűt is tartalmazó statisztikai mutatókat (a tömegmédiában csaknem tíz éve megjelentek az xG-ről, xA-ról, avagy a várható gólokról, gólpasszokról és azóta már az ennél is mélyebb folyamatokról szóló előrejelző statisztikai mutatók, így annyira már nem is modernek), pedig aki figyelte ezeket, vagy az elmúlt hónapokban olvasta lapunk elemzéseit az ETO FC-vel kapcsolatban, egyáltalán nem lepődik meg, hogy Borbély Balázs együttese élre állt az NB I-ben. Persze a statisztikák böngészésénél hasznosabb mankó, ha az ember megnézi a csapatok mérkőzéseit, ugyanis így látszik igazán, hogy gólszegényebb mérkőzéseken is mennyire ötletes a zöld-fehérek támadójátéka.

Bár az élmezőny szoros, és a Sergio Navarro vezetésével feltámadó, vasárnap értékes skalpot begyűjtő Debrecenre, valamint a Bognár György­gyel mindig az élbolyban „ólálkodó” Paksra is érdemes odafigyelni, a bajnoki rangsorral leginkább összefüggő statisztikákból (például a várható lőtt és kapott gólok különbsége) kirajzolódik, hogy ETO–Ferencváros versenyfutás lehet az aranyéremért hosszabb távon. Ha valaki a statisztikáknak vagy a mérkőzéseken látottaknak sem hisz, annak itt a kicsivel kevésbé komolyan vehető számmisztika! Amikor legutóbb őszi első lett az ETO 2012-ben (ennek biztossá tételéhez persze még a Puskás Akadémia ellen is villogni kell szombaton), a végén aranyérmes lett. Amikor Zseljko Gavrics előtt legutóbb győri játékos egymás után négy NB I-es meccsen gólt szerzett, szintén 2012-ben, az ETO aranyérmes lett. Amikor az ETO legutóbb átvette idény közben a vezetést a bajnokságban, 2012-ben, az évad végén aranyérmes lett. Amikor az ETO-t legutóbb olyan edző vezette egy teljes idényen át, aki elérte az 50 NB I-es mérkőzést a klub kispadján, név szerint Pintér Attila, vezetésével aranyérmes lett az együttes.

Bárhogy alakul az ősz utolsó meccse, a káprázatos 2025-ös szereplés fő letéteményese, Borbély Balázs nem ezekre a számokra alapozza a jövőt, sohasem foglalkozott az ilyen statisztikákkal. Ahogy a meccs utáni interjújából is kiderült, azt sem tudta, hogy a nyíregyházi volt az ötvenedik NB I-es mérkőzése. Mint az eminens tanuló a dolgozatra, ő is úgy készül minden összecsapásra a stábjával, hogy ne érje kellemetlen meglepetés. Tiszta lelkiismerettel, a lehető legnagyobb felkészültséggel vezeti a győri zöld-fehéreket.