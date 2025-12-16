Nemzeti Sportrádió

2025.12.16. 13:14
Olekszandr Piscsur (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Lapunk értesülése szerint a La Ligában 18. helyen álló Girona érdeklődik az ETO FC 20 éves támadója, Olekszandr Piscsur iránt, és már az első ajánlatát is megküldte a győri klub vezetőségének.

Spanyol élvonalbeli csapat vetett szemet az ETO FC fiatal játékosára! Lapunk értesülése szerint a La Ligában 18. helyen álló Girona az utóbbi időben élénk érdeklődést mutat Olekszandr Piscsur iránt. A 20 éves, magyar állampolgársággal is rendelkező ukrán támadó a Chilében rendezett U20-as világbajnokságon hívta fel magára kérője figyelmét. 

A 204 centiméteres középcsatár nem csak termetével tűnt ki: Ukrajna mindhárom csoportmérkőzésén a kezdő tizenegy tagjaként lépett pályára, a Dél-Korea ellen 2–1-re megnyert összecsapáson ő szerezte együttese második gólját, valamint a Spanyolország elleni nyolcaddöntőben csereként játszotta végig a második félidőt.

Értesülésünk szerint a katalán klub hétfőn eljuttatta első ajánlatát az ETO FC elöljáróinak, ami jól jelzi szándékuk komolyságát, kérdés azonban, mikor jutnak dűlőre a felek.

Érdekesség, hogy bár Olekszandr Piscsur a fiatalszabálynak megfelelő labdarúgó, az ETO FC-nél mindeddig kevesebb szerepet kapott. A nyáron a Gyirmóttól szerződtetett támadó az idényben húsz mérkőzésen összesen 344 percet töltött a pályán, az NB I-ben az Újpest FC és az MTK Budapest kapuját is bevette, míg a Mol Magyar Kupában a Pilis ellen duplázott.

A Girona az utóbbi időben előszeretettel szerződtet ukrán futballistákat. A legnagyobb üzletet Artem Dovbik megszerzésével kötötte, hiszen a középcsatárt 2023 nyarán 7.75 millió euróért igazolta a Dnyiprótól, majd értékesítette egy évvel később mintegy 30 millió euróért. Ugyanebben a pozícióban futballozik a nyáron érkező Vladiszlav Vanat, akiért 15 millió eurót csengetett ki a Dinamo Kijevnek. Csaknem három éve az együttest erősíti a 63-szoros válogatott szélső, Viktor Cihankov, nyár óta pedig a második számú kapus, Vladiszlav Krapivcov is tagja a keretnek. 

 

