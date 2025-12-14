Nemzeti Sportrádió

A Debrecen a Groupama Arénában győzte le a Ferencvárost

Vágólapra másolva!
2025.12.14. 16:43
null
Bárány Donát gólja győzelmet ért a DVSC-nek (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I 17. forduló FTC NB I labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC Fradi Loki magyar bajnokság magyar foci Debrecen Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó NB I 17. körében a Ferencváros hazai pályán 1–0-ra kikapott a Debrecentől. A 100. élvonalbeli bajnokiján megsérülő Szuhodovszki Soma helyére beálló Bárány Donát a 75. percben döntötte el a forduló rangadóját. A Ferencváros az idényben másodszor nem tudott gólt szerezni tétmérkőzésen.

 

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC 0–1 (0–0) 
Budapest, Groupama Aréna, 10 657 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Bárány (75.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Debreceni öröm a Groupama Arénában (Fotó: Török Attila)

Ahogyan azt a kétfrontos küzdelem indokolja, illetve a Ferencváros bő és mély kerete lehetővé is teszi, Robbie Keane vezetőedző öt helyen változtatta meg kezdőcsapatát a csütörtöki, Rangers elleni győztes Európa-liga-mérkőzéshez (2–1) képest, és négy helyen változott a kezdő tizenegy a legutóbbi bajnoki, a Kisvárda elleni 3–0 óta. Állandóságot leginkább a belső védőhármas mutat, immár sorozatosan az Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Szalai Gábor trió mellett teszi le a voksát az ír szakvezető. Varga Barnabás ékpárja Bamidele Yusuf helyett ezúttal Lenny Joseph volt.

Sergio Navarrónak, a vendég Debrecen mesterének hamar bele kellett nyúlnia a csapatába, hiszen a hetedik percben megsérült a középcsatára, a századik NB I-es meccsén szereplő Szuhodovszki Soma, így percekig emberhátrányban játszott a Loki, s ugrasztani kellett a talán még nem teljesen egészséges Bárány Donátot, hogy meló van. 

Támadólag lépett fel mindkét együttes, hazai oldalon Tóth Alex teremtett magának szépen helyzetet, kevéssel lőtt fölé, a túloldalon pedig az első negyedóra végén Batik Bence rúghatta rá négy méterről a lecsorgó labdát, de Gróf Dávid bravúrral hárított. Majd Varga Barnabásnak volt egy szép szólója, betört a tizenhatoson belülre, viszont az utolsó pillanatban fel tudta kapni előle a labdát Varga Ádám.

Kezdeményezőbb volt valamelyest a Fradi, ám egyáltalán nem állt be védekezni a Debrecen, bátran játszott, Dzsudzsák Balázs mélységbe visszalépve jól mozgatta a társakat, folyamatosan kérte el a labdát, igaz, ezúttal pontatlan passzai is akadtak. És gyakran volt párharca Tóth Alexszel, izgalmas volt figyelni a címeres mezben rekorder, 109-szeres válogatott és a feltörekvő fiatal tehetség csatáját. Egy ízben a hazai tizenhatos előtt éppen Tóth Alex blokkolta Dzsudzsák Balázs jónak ígérkező lövését. 

Varga Barnabás lábában maradt az egyenlítés (Fotó: Török Attila)

A döntetlent leginkább annak köszönhetően tudta tartani a DVSC, hogy a zöld-fehérek utolsó passzait rendre lefülelte egy védő, Lang Ádámnak és Josua Mejíasnak is több ilyen fontos közbelépése volt. Amikor pedig eljutott középen Lenny Joseph-hez a labda, mint a 40. percben, a támadó fölé lőtt. A szünet előtti két percben mindkét csapat vezetést szerezhetett volna, de maradt a 0–0, mert Nagy Barnabás közeli, ballábas lövését Varga Ádám védte nagyszerű reflexszel, Dzsudzsák Balázs 18 méteres csavarása nyomán pedig kevéssel a jobb kapufa mellé ment a labda.

A fordulás után öt perccel már Szűcs Tamás riogatta a hazai szurkolókat, amikor szép megindulása után alig tévesztette el a jobb alsó sarkot. Jonathan Levi ajándék labdával lepte meg Bárány Donátot, aki kissé elkapkodta a nagy lehetőséget, gyengécske lövését védte Gróf Dávid. Viszont egyértelműen a Loki volt aktívabb a szünet után. Aligha lehetett elégedett a látottakkal Robbie Keane, mivel a hatvanadik percben már négy cserelehetőségét elhasználta. 

És a 75. percben elnémult a Groupama Aréna, mert Bárány Donát vezetést szerzett a Debrecennek! Ekkor már sietőssé vált a Fradinak, a szünetben beálló Ötvös Bence sérülésénél az egészségügyi stábot sem várták meg, csapattársai kapták ölbe és rohantak le vele, hogy beállhasson Gruber Zsombor. Varga Barnabás csaknem kiegyenlített, de Varga Ádám alatt maradt a labda, fél méterre a gólvonaltól. Az újabb Bárány Donát-góltól Gróf Dávid nagy védéssel megmentette még a Ferencvárost, amely azonban így is pont nélkül maradt.

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

   
AZ ÁLLÁS       
1. ETO FC Győr

17

95334–17+1732
2. Ferencvárosi TC

17

94434–18+1631
3. Debreceni VSC

17

94426–20+631
4. Paksi FC

17

86337–25+1230
5. Puskás Akadémia

17

84524–21+328
6. Kisvárda

16

72718–26–823
7. Zalaegerszegi TE

16

64625–22+322
8. MTK Budapest

17

62932–36–420
9. Újpest FC

17

54825–31–619
10. Diósgyőri VTK

17

46724–29–518
11. Nyíregyháza Spartacus

17

35918–32–1414
12. Kazincbarcika

17

321216–36–2011

 

 

NB I 17. forduló FTC NB I labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC Fradi Loki magyar bajnokság magyar foci Debrecen Ferencváros Ferencvárosi TC
Legfrissebb hírek

Szendrei Ákos duplázott, a Paks könnyedén legyőzte a Kazincbarcikát

Labdarúgó NB I
4 órája

Várkonyi Bence: Meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a jobbak

Labdarúgó NB I
5 órája

Kaczvinszki Dominik üzent sérülése után: „Pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok”

Labdarúgó NB I
7 órája

Lukács Dániel: Ami a válogatottnál történt, az nagyon szomorú, de a futballban gyorsan fordul a világ

Labdarúgó NB I
8 órája

Barátja féken tartására készül a rutinos Szabó János

Labdarúgó NB I
9 órája

A 100. NB I-es mérkőzésére készülő Szuhodovszki Soma: Volt, hogy elkényelmesedtem

Labdarúgó NB I
10 órája

A Liverpool megerősítette Slot állását; Szuhodovszki Soma a Fradi ellen jubilálhat

E-újság
19 órája

Bodor Boldizsár: Végre volt tartása a csapatnak

Labdarúgó NB I
19 órája
Ezek is érdekelhetik