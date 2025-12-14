A Debrecen a Groupama Arénában győzte le a Ferencvárost

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC 0–1 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 10 657 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Bárány (75.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Debreceni öröm a Groupama Arénában (Fotó: Török Attila)

Ahogyan azt a kétfrontos küzdelem indokolja, illetve a Ferencváros bő és mély kerete lehetővé is teszi, Robbie Keane vezetőedző öt helyen változtatta meg kezdőcsapatát a csütörtöki, Rangers elleni győztes Európa-liga-mérkőzéshez (2–1) képest, és négy helyen változott a kezdő tizenegy a legutóbbi bajnoki, a Kisvárda elleni 3–0 óta. Állandóságot leginkább a belső védőhármas mutat, immár sorozatosan az Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Szalai Gábor trió mellett teszi le a voksát az ír szakvezető. Varga Barnabás ékpárja Bamidele Yusuf helyett ezúttal Lenny Joseph volt.

Sergio Navarrónak, a vendég Debrecen mesterének hamar bele kellett nyúlnia a csapatába, hiszen a hetedik percben megsérült a középcsatára, a századik NB I-es meccsén szereplő Szuhodovszki Soma, így percekig emberhátrányban játszott a Loki, s ugrasztani kellett a talán még nem teljesen egészséges Bárány Donátot, hogy meló van.

Támadólag lépett fel mindkét együttes, hazai oldalon Tóth Alex teremtett magának szépen helyzetet, kevéssel lőtt fölé, a túloldalon pedig az első negyedóra végén Batik Bence rúghatta rá négy méterről a lecsorgó labdát, de Gróf Dávid bravúrral hárított. Majd Varga Barnabásnak volt egy szép szólója, betört a tizenhatoson belülre, viszont az utolsó pillanatban fel tudta kapni előle a labdát Varga Ádám.

Kezdeményezőbb volt valamelyest a Fradi, ám egyáltalán nem állt be védekezni a Debrecen, bátran játszott, Dzsudzsák Balázs mélységbe visszalépve jól mozgatta a társakat, folyamatosan kérte el a labdát, igaz, ezúttal pontatlan passzai is akadtak. És gyakran volt párharca Tóth Alexszel, izgalmas volt figyelni a címeres mezben rekorder, 109-szeres válogatott és a feltörekvő fiatal tehetség csatáját. Egy ízben a hazai tizenhatos előtt éppen Tóth Alex blokkolta Dzsudzsák Balázs jónak ígérkező lövését.

Varga Barnabás lábában maradt az egyenlítés (Fotó: Török Attila)

A döntetlent leginkább annak köszönhetően tudta tartani a DVSC, hogy a zöld-fehérek utolsó passzait rendre lefülelte egy védő, Lang Ádámnak és Josua Mejíasnak is több ilyen fontos közbelépése volt. Amikor pedig eljutott középen Lenny Joseph-hez a labda, mint a 40. percben, a támadó fölé lőtt. A szünet előtti két percben mindkét csapat vezetést szerezhetett volna, de maradt a 0–0, mert Nagy Barnabás közeli, ballábas lövését Varga Ádám védte nagyszerű reflexszel, Dzsudzsák Balázs 18 méteres csavarása nyomán pedig kevéssel a jobb kapufa mellé ment a labda.

A fordulás után öt perccel már Szűcs Tamás riogatta a hazai szurkolókat, amikor szép megindulása után alig tévesztette el a jobb alsó sarkot. Jonathan Levi ajándék labdával lepte meg Bárány Donátot, aki kissé elkapkodta a nagy lehetőséget, gyengécske lövését védte Gróf Dávid. Viszont egyértelműen a Loki volt aktívabb a szünet után. Aligha lehetett elégedett a látottakkal Robbie Keane, mivel a hatvanadik percben már négy cserelehetőségét elhasználta.

És a 75. percben elnémult a Groupama Aréna, mert Bárány Donát vezetést szerzett a Debrecennek! Ekkor már sietőssé vált a Fradinak, a szünetben beálló Ötvös Bence sérülésénél az egészségügyi stábot sem várták meg, csapattársai kapták ölbe és rohantak le vele, hogy beállhasson Gruber Zsombor. Varga Barnabás csaknem kiegyenlített, de Varga Ádám alatt maradt a labda, fél méterre a gólvonaltól. Az újabb Bárány Donát-góltól Gróf Dávid nagy védéssel megmentette még a Ferencvárost, amely azonban így is pont nélkül maradt.

