Márciusban lehet a Finalissima, hivatalos helyszín még nincs

Az Európa-bajnok spanyol és a Copa América-győztes argentin labdarúgó-válogatott márciusban játszhatja a Finalissimát.
Ezt Rafael Louzán, a Spanyol Labdarúgó-szövetség elnöke jelentette be a Depor TV beszámolója szerint. Színhelyet nem említett, de korábbi hírek arról szóltak, hogy Katarban rendezhetik meg a két együttes összecsapását.
A Finalissima egyetlen mérkőzésből áll a két kontinenselső között. Spanyolország a 2024-es Eb-t Anglia 2–1-es legyőzésével nyerte meg, míg Argentína a múlt évi Copa América döntőjében Kolumbiát múlta felül 1–0-ra.
Legfrissebb hírek
Spanyol címvédés a női labdarúgó Nemzetek Ligájában
Minden más foci
2025.12.02. 21:26
Davis-kupa: Spanyolország–Németország elődöntőt rendeznek majd
Tenisz
2025.11.20. 23:05
Ezek is érdekelhetik