Márciusban lehet a Finalissima, hivatalos helyszín még nincs

2025.12.16. 12:31
Fotó: Getty Images
Finalissima Argentína Spanyolország
Az Európa-bajnok spanyol és a Copa América-győztes argentin labdarúgó-válogatott márciusban játszhatja a Finalissimát.

Ezt Rafael Louzán, a Spanyol Labdarúgó-szövetség elnöke jelentette be a Depor TV beszámolója szerint. Színhelyet nem említett, de korábbi hírek arról szóltak, hogy Katarban rendezhetik meg a két együttes összecsapását.

A Finalissima egyetlen mérkőzésből áll a két kontinenselső között. Spanyolország a 2024-es Eb-t Anglia 2–1-es legyőzésével nyerte meg, míg Argentína a múlt évi Copa América döntőjében Kolumbiát múlta felül 1–0-ra.

 

