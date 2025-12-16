Márciusban lehet a Finalissima, hivatalos helyszín még nincs

Ezt Rafael Louzán, a Spanyol Labdarúgó-szövetség elnöke jelentette be a Depor TV beszámolója szerint. Színhelyet nem említett, de korábbi hírek arról szóltak, hogy Katarban rendezhetik meg a két együttes összecsapását.

A Finalissima egyetlen mérkőzésből áll a két kontinenselső között. Spanyolország a 2024-es Eb-t Anglia 2–1-es legyőzésével nyerte meg, míg Argentína a múlt évi Copa América döntőjében Kolumbiát múlta felül 1–0-ra.