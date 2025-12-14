Nemzeti Sportrádió

„Bárány Donát legnagyobb erőssége, hogy a semmiből gólt tud rúgni”

Hesz TamásHesz Tamás
2025.12.14. 19:52
Így ünnepelték a debreceniek a Ferencváros legyőzését (Fotó: Török Attila)
NB I DVSC Bárány Donát Debrecen Ferencváros
A labdarúgó NB I 17. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 1–0-ra kikapott a Debrecentől. A mérkőzést követően Bárány Donát, Batik Bence és Varga Ádám is nyilatkozott az NSO TV-nek.

 

 

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC 0–1 (0–0) 
Budapest, Groupama Aréna, 10 657 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Bárány (75.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

NB I DVSC Bárány Donát Debrecen Ferencváros
