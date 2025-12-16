Majoross Gergely: A feladatunk továbbra is változatlan

Három meccs, nulla pont, 5 lőtt és 12 kapott gól, felforgatott összeállítás, távol maradó alapemberek és esetenként kilátástalannak tűnő játék – hirtelen ezek jutnak eszünkbe az elmúlt hét végi Sárközy Tamás-emléktornáról. Azért szerencsére nem annyira borzasztó a helyzet, mint amennyire az első mondat sugallja, hiszen építkezési, felkészülési időszakban becsúszhatnak gyenge eredmények, de tény, a viadal nem sikerült a magyar csapatnak.

„A sok hiányzó miatt ilyen összeállításban nem túl nagy a góllövő-potenciálunk, de amit a lengyelek elleni második és harmadik harmadban csináltunk, az vállalható volt, amit az elsőben, az viszont nem” – mondta a Nemzeti Sportnak Majoross Gergely, a férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya, aki arról is szót ejtett, elégedett volt-e a most több lehetőséget kapó, az alapembereket pótolni hivatott fiatalokkal.

„Nem, nem, egyáltalán nem voltam elégedett! A mi csapatkultúránk azt követeli meg a fiataloktól, a hozzánk érkező tapasztalatlanabb játékosoktól, hogy mindent beleadjanak, hogy meg akarják mutatni, itt vannak, be akarják rúgni az ajtót. Ehhez képest puhatolódzást, óvatoskodást láttam tőlük – ennek nagyon nem örülök. Ez más szint, mint amelyen sokan játszanak, máshogy, jobban kell jégkorongozni, és ez nem mindenkinek sikerül, aki idény közben csak néhány percet játszik az egyébként is kérdőjeles minőségű hazai hokiban, mert ez nem készít fel Francia-, Olasz-, vagy Lengyelország ellen.”

Mélyebb elemzésbe egyelőre a szövetségi kapitány sem bocsátkozott, de a már sokszor emlegetett intenzitást – illetve annak hiányát – ezúttal is döntő, meccseket befolyásoló tényezőként nevezte meg.

„Részleteiben egyelőre nem tudom megmondani, hogyan lehet javulni, de abban biztosak lehetünk, hogy ha nem játszunk annyira intenzíven, mint amennyire a nemzetközi szint megkívánja, akkor nem működik semmi – mindegy melyik szegmenséről beszélünk a játékunknak. Nem vagyunk elég aktívak ahhoz, hogy amikor korong nélkül játszunk, el tudjuk venni az ellenfél területét és idejét, hogy birtokolva a pakkot elég jégfelületet lefedjünk egymás támogatásához, emiatt szenvedtünk a Sárközy-emléktornán is" – mondta Majoross Gergely, majd hozzátette:

„A feladat változatlan, a teljes idényben nagyjából harminc edzésünk van, és tizenöt-tizenhat meccsünk és ebből most lement egy hét. Amit a következő összetartásig meg kell tanulniuk a srácoknak, azt elküldjük nekik, hogy áprilisra és májusra már jobban nézzen ki a játékunk”

A viadal után Terbócs Istvánt is – aki 29 évesen már a rutinosabbak közé tartozik–, hogyan értékeli a múlt heti teljesítményt.

„Aki tapasztaltabb, annak muszáj utat mutatnia a fiatalabbaknak, akár szavakkal, akár tettekkel. Most is igyekeztünk így tenni, de valóban kicsit talán hiányolhatjuk a korábban látott fiatalos lendületet. Van hiányérzetem, mindháromszor nyerni akartam, ehhez képest egyszer sem sikerült. Voltak azért sikeresebb periódusaink, de csalódott vagyok az eredmények miatt.”