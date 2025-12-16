Nemzeti Sportrádió

Manny Pacquiao több mérkőzést is tervez 2026-ban

2025.12.16. 12:53
Manny Pacquiao az egyetlen bokszoló a sportág történetében, aki nyolc különböző súlycsoportban nyert világbajnoki címet (Fotó: Getty Images)
Több mérkőzést tervez 2026-ban a sporttörténelem legjobb profi bokszolói között jegyzett Manny Pacquiao, aki szerdán lesz 47 éves.

A Fülöp-szigeteki ökölvívó a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva konkrétumok említése nélkül azt mondta, hogy a lehetséges ellenfelekről és időpontokról még zajlanak a tárgyalások.

Pacquiao négy év szünet után visszatérve a ringbe idén július 20-án vívta első mérkőzését, amely többségi döntetlennel zárult a címvédő amerikai Mario Barriosszal szemben a Boksz Világtanács (WBC) váltósúlyú világbajnoki övéért rendezett Las Vegas-i gálán. A Hírességek Csarnokába is beválasztott filippínó öklöző kiválóan helytállt, két pontozónál 114:114-es döntetlen született, egynél pedig a 30 éves Barrios nyert (115:113), aki így megőrizte világbajnoki címét.

Pacquiao profi mérlege 62 győzelem (39 kiütés), nyolc vereség és három döntetlen. Ő az egyetlen bokszoló a sportág történetében, aki nyolc különböző súlycsoportban nyert világbajnoki címet.

 

