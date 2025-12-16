Öt orosz női teniszező váltott országot az idén

A TASZSZ hírügynökség elsőként Darja Kaszatkinát említi, aki március óta Ausztrália színeiben indul, ám idén egyetlen tornát sem nyert meg, s a világranglistás 9. helyéről a 37-edikre esett vissza. Polina Kugyermetova az elmúlt vasárnap jelentette be, hogy megváltoztatta sportállampolgárságát, s a Nemzetközi Tenisz-szövetség (ITF) weboldalán szereplő profilján Üzbegisztán zászlaja jelent meg. Kamilla Rahimova és Marija Tyimofejeva már korábban üzbég állampolgárságot kapott. Anasztaszija Potapova december 4-én közölte, hogy átigazolt az osztrák válogatottba, s 2026-tól Oroszország helyett Ausztriát fogja képviselni a versenyeken.

Az állampolgárság-változásokra reagálva Samil Tarpiscsev, az orosz szövetség elnöke azt mondta, hogy az említettek távozása nem veszteség a ország sportja számára.