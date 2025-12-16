Berki Krisztián: Egy országos óvodai program elindítása a tervem

Gálaesttel ünnepelt a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság. Az eseményre az ötkarikás érmes sportolóink mellett az egyetemes magyar sport nagyjai és hazai, illetve nemzetközi sportági szövetségek vezetői is meghívást kaptak. Az esemény előtt Berki Krisztián, a Magyar Torna Szövetség sportigazgatója, olimpiai bajnok tornász mesélt a sportág előtt álló kihívásokról.