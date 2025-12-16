FIFA The Best-gála: Donnarumma és Hampton nyert a kapusoknál
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) újabb kategóriában közölte a nyertes kilétét az este hatkor kezdődő The Best-gála előtt: a kapusknál a nőknél Hannah Hampton, a férfiaknál Gianluigi Donnarumma bizonyult a legjobbnak.
Az angol válogatott és a Chelsea kapusa, Hannah Hampton pályafutása során először lett a legjobb a FIFA-nál, s a győzelme tulajdonképpen papírformának tekinthető, hiszen hazája válogatottjával Európa-bajnokságot nyert, klubcsapatával pedig hazai fronton triplázott.
Ugyancsak abszolút várható volt a férfiaknál Gianluigi Donnarumma elsősége: az olasz kiválóság meghatározó szerepet játszott abban, hogy a Paris Saint-Germain története során először megnyerte a Bajnokok Ligáját, s a francia klubbal minden létező fronton győzni tudott a nyár óta már a Manchester Cityt erősítő kapuvédő. Donnarumma egyébként – Hamptonhoz hasonlóan – ugyancsak első alkalommal végzett az első helyen a FIFA szavazásán.
