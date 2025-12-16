Csak a Paks és a DVSC ad egynél több játékost a 17. forduló válogatottjába

A FORDULÓ JÁTÉKOSA

Az újpestiek szlovén támadója, Aljosa Matko (8) újfent bizonyította, klubja értéke: két gólt szerzett az MTK Budapest ellen, sőt csapata második góljában is főszerepet vállalt. A lila-fehérek 25 éves futballistája 17 bajnokin 11 gólig jutott, és kiosztott három gólpasszt is az idényben.

A 17. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

KOVÁCS D. 7 (Nyíregyháza Spartacus) – TÓTH R. 7 (ETO FC), SZABÓ J. 7 (Paksi FC), LANG 6 (Debreceni VSC) – MATKO 8 (Újpest FC), PAPP K. 7 (Paksi FC), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest), SKRIBEK 7 (ZTE FC) – LUKÁCS D. 7 (Puskás Akadémia), BÁRÁNY 7 (Debreceni VSC), SZENDREI Á. 7 (Paksi FC)

A forduló játékvezetője: Káprály Mihály 9 – Albert István, Belicza Bence (MTK Budapest–Újpest FC)

A 17. FORDULÓ EREDMÉNYEI

December 13., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC 0–1

Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1

MTK Budapest–Újpest FC 3–4

December 14., vasárnap

Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC 0–2

Ferencvárosi TC–Debreceni VSC 0–1

Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 3–3