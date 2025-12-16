Csak a Paks és a DVSC ad egynél több játékost a 17. forduló válogatottjába
A FORDULÓ JÁTÉKOSA
Az újpestiek szlovén támadója, Aljosa Matko (8) újfent bizonyította, klubja értéke: két gólt szerzett az MTK Budapest ellen, sőt csapata második góljában is főszerepet vállalt. A lila-fehérek 25 éves futballistája 17 bajnokin 11 gólig jutott, és kiosztott három gólpasszt is az idényben.
A 17. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
KOVÁCS D. 7 (Nyíregyháza Spartacus) – TÓTH R. 7 (ETO FC), SZABÓ J. 7 (Paksi FC), LANG 6 (Debreceni VSC) – MATKO 8 (Újpest FC), PAPP K. 7 (Paksi FC), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest), SKRIBEK 7 (ZTE FC) – LUKÁCS D. 7 (Puskás Akadémia), BÁRÁNY 7 (Debreceni VSC), SZENDREI Á. 7 (Paksi FC)
A forduló játékvezetője: Káprály Mihály 9 – Albert István, Belicza Bence (MTK Budapest–Újpest FC)
A 17. FORDULÓ EREDMÉNYEI
December 13., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC 0–1
Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1
MTK Budapest–Újpest FC 3–4
December 14., vasárnap
Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC 0–2
Ferencvárosi TC–Debreceni VSC 0–1
Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 3–3
|AZ ÁLLÁS
|1. ETO FC
17
9
5
3
34–17
+17
32
|2. Ferencvárosi TC
17
9
4
4
34–18
+16
31
|3. Debreceni VSC
17
9
4
4
26–20
+6
31
|4. Paksi FC
17
8
6
3
37–25
+12
30
|5. Puskás Akadémia
17
8
4
5
24–21
+3
28
|6. Kisvárda
17
7
3
7
21–29
–8
24
|7. Zalaegerszegi TE
17
6
5
6
28–25
+3
23
|8. MTK Budapest
17
6
2
9
32–36
–4
20
|9. Újpest FC
17
5
4
8
25–31
–6
19
|10. Diósgyőri VTK
17
4
6
7
24–29
–5
18
|11. Nyíregyháza
17
3
5
9
18–32
–14
14
|12. Kazincbarcika
17
3
2
12
16–36
–20
11