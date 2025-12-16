Nemzeti Sportrádió

Csak a Paks és a DVSC ad egynél több játékost a 17. forduló válogatottjába

2025.12.16. 09:21
NB I labdarúgó NB I NB I-es legek a forduló válogatottja
A Paksot három, a Debrecent két játékos képviseli a labdarúgó NB I 17. fordulójának válogatottjában, emellett az ETO FC, az MTK, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, az Újpest és a Zalaegerszeg egy-egy futballistája került be az álomcsapatba.

A FORDULÓ JÁTÉKOSA
Az újpestiek szlovén támadója, Aljosa Matko (8) újfent bizonyította, klubja értéke: két gólt szerzett az MTK Budapest ellen, sőt csapata második góljában is főszerepet vállalt. A lila-fehérek 25 éves futballistája 17 bajnokin 11 gólig jutott, és kiosztott három gólpasszt is az idényben.

A 17. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
KOVÁCS D. 7 (Nyíregyháza Spartacus) – TÓTH R. 7 (ETO FC), SZABÓ J. 7 (Paksi FC), LANG 6 (Debreceni VSC) – MATKO 8 (Újpest FC), PAPP K. 7 (Paksi FC), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest), SKRIBEK 7 (ZTE FC) – LUKÁCS D. 7 (Puskás Akadémia), BÁRÁNY 7 (Debreceni VSC), SZENDREI Á. 7 (Paksi FC)

A forduló játékvezetője: Káprály Mihály 9 – Albert István, Belicza Bence (MTK Budapest–Újpest FC)

A 17. FORDULÓ EREDMÉNYEI
December 13., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC 0–1
Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1
MTK Budapest–Újpest FC 3–4
December 14., vasárnap
Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC 0–2
Ferencvárosi TC–Debreceni VSC 0–1
Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 3–3

   
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. ETO FC

17

9

5

3

34–17

+17

32

  2. Ferencvárosi TC

17

9

4

4

34–18

+16

31

  3. Debreceni VSC

17

9

4

4

26–20

+6

31

  4. Paksi FC

17

8

6

3

37–25

+12

30

  5. Puskás Akadémia

17

8

4

5

24–21

+3

28

  6. Kisvárda

17

7

3

7

21–29

–8

24

  7. Zalaegerszegi TE

17

6

5

6

28–25

+3

23

  8. MTK Budapest

17

6

2

9

32–36

–4

20

  9. Újpest FC

17

5

4

8

25–31

–6

19

10. Diósgyőri VTK

17

4

6

7

24–29

–5

18

11. Nyíregyháza 

17

3

5

9

18–32

–14

14

12. Kazincbarcika

17

3

2

12

16–36

–20

11

 

 

 

