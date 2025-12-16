Nemzeti Sportrádió

NB III: edzőváltás Pápán, fiatal tréner ül le a kispadra

F. B.F. B.
2025.12.16. 14:08
A 34 éves Jurik Patrik lett a Pápa új vezetőedzője (Fotó: Perutz FC Pápa/Facebook)
Címkék
Pápa NB III Északnyugati csoport NB III edzőváltás
Kun-Szabó Attila helyett a 34 éves Jurik Patrik lett a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában szereplő Perutz FC Pápa vezetőedzője – számolt be róla a klub közösségi oldala.

Megszületett a megállapodás, január 1-jétől Jurik Patrik látja el a Perutz FC Pápa vezetőedzői feladatait. A fiatal szakember a közös megegyezéssel szerződést bontó Kun-Szabó Attila helyett ül le a kispadra, mivel a klubvezetőség úgy döntött, hogy változtatásra, s a játékosoknak új impulzusra van szükségük. 

Az új tréner 1991-ben született, pályafutását 2003-ban a Győri ETO csapatában kezdte, majd három évvel később Pápára igazolt. Utánpótlás- és felnőtt mérkőzéseket beszámítva összesen 135 tétmérkőzésen lépett pályára a PELC, a Lombard Pápa és a Perutz FC színeiben, ezeken 61 gólt szerzett. Aktív pályafutása során megfordult még Veszprémben, Lipóton, valamint az osztrák ASK Kaisersdorf, Lockenhaus-Rattersdorf és SV Schattendorf együttesében is. 

Legutóbb az SPG Kaisersdorf/St. Martin alakulatánál látta el a játékos-edzői feladatokat. Első edzői idényében feljutást ünnepelhetett az osztrák együttessel, majd az eggyel magasabb osztály újoncaként a 17 csapatos bajnokság 12. helyén adta át a gárdát utódjának.

A pápaiak az NB III Északnyugati csoportjában 12 ponttal a 13. helyen állnak úgy, hogy a legutóbbi nyolc bajnokijukon mindössze két pontot szereztek.

 

