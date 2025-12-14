Szendrei Ákos duplázott, a Paks könnyedén legyőzte a Kazincbarcikát

Nemzeti Sportrádió

2025.12.14. 14:10
Juhász sokáig mindent megfogott, de ezt már nem tudta (Fotó: Földi Imre)
A labdarúgó NB I 17. fordulójában a Kazincbarcika 2–0-ra kikapott a Pakstól. Az első félidő végén Szendrei Ákos góljával szereztek vezetést a vendégek, akik a 60. percben – szintén Szendrei góljával – megduplázták előnyüket. Az utolsó tíz percben a Barcika sokat tett a gólszerzés érdekében, de nem sikerült a kapuba találnia.

 

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PAKSI FC 0–2 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezette: Molnár A.
Gólszerző: Szendrei Á. (40., 60.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A 2020–2021-ES BAJNOKI IDÉNYBEN gólkirály Hahn János nélkül készült a tabellán utolsó helyezett Kazincbarcika SC elleni vasárnapi bajnokira a Paksi FC. A hétszeres magyar válogatott támadót a tavaly nyári térdszalagszakadása után – amely miatt az előző évadban egyetlen bajnokin sem tudott pályára lépni – újra műteni kellett, ezúttal várhatóan rövidebb kihagyás vár rá. Mivel a múltkori fordulóban kezdő volt, a paksiakat irányító Bognár Györgynek változtatnia kellett, de nem az előző bajnokin, az MTK Budapest ellen csereként beállva két gólt szerző, 39 éves Böde Dánielre esett a választása, hanem a nála 17 esztendővel fiatalabb Szendrei Ákosra, aki három és fél hónap után volt ismét kezdő (akkor is a Barcika ellen kapott lehetőséget) – ő igazán jól ismeri a mezőkövesdi körülményeket, a kazincbarcikai együttes albérletét, hiszen az év első felében, az itteni NB II-es együttesben, a Mezőkövesd Zsóry FC-ben szerepelt kölcsönben.

A Kazincbarcika SC-nél is voltak változások az előző forduló kezdőcsapatához képest, sérüléséből felépülve visszatért és a 150. NB I-es meccsét játszotta Sós Bence, aki a védelem bal oldalán kapott helyet. Emiatt Deutsch László egy sorral előrébb, a középpályán futballozott, Meshack Ubochioma pedig a kispadon várt bevetésre.

A barcikaiak bal oldala így a támadójátékban nem volt olyan, mint az előző mérkőzéseken, mert csak Könyves Norbertre és Martin Slogarra kellett kiemelt figyelmet fordítania a paksi védelemnek. A vendégek a mérkőzés első fél óráját abszolút uralták, a játék szinte csak a pályaválasztó térfelén zajlott, Tóth Barna és Zeke Márió lehetősége is veszélyes volt, de egyikük sem találta el a kaput. Az első félidő utolsó harmadában vezetett egy-két kontrát a Kazincbarcika, de a Paks sokkal többet tett az előnyért, Szendrei Ákos fejesénél az Újpest FC-től kölcsönkapott Juhász Bence bravúrral védett. A félidő hajrájában aztán szöglet után már Szendrei Ákos örülhetett, közelről, Szabó János csúsztatott fejese után talált a kapuba, négy hónap elteltével szerezve újra gólt az élvonalban.

Kuttor Attila, a Barcika vezetőedzője a szünetben változtatott, becserélte Deutsch László helyére Meschack Ubochiomát, de így is a paksiak előtt adódott először lehetőség a gólszerzésre a második félidőben Tóth Barna fejese révén. Néhány másodperc múlva 1–1 lehetett volna, de Kovácsik Ádám bravúrral védett. Aztán ismét villant Szendrei Ákos, ismét jókor volt jó helyen, ezúttal a kapusról kipattanó labdát küldte a kapuba.

Kétgólos hátrányban védő helyett támadót küldött be Kuttor Attila, így Mihajlo Meszhi hátralépett a védelembe, a túloldalon pedig érkezett Böde Dániel. A hajrában neki is volt lehetősége, hogy változtasson az eredményen, előtte más cseréknek is, Prosser Dániel lövését azonban a Kovácsik Ádám védte, a túloldalon Pető Milán fejese után pedig a lécről pattant ki a labda. A Paks letámadásos futballja megérdemelt győzelmet hozott a támadójátékát, a gólhelyzeteit az utolsó félórára tartogató ellenfelével szemben.

Vereségével az újonc Kazincbarcika nagyon beragadt a tabella utolsó helyén, sorozatban a hetedik bajnokiján maradt nyeretlen, a Magyar Kupa-címvédő Paks pedig az MTK augusztus 24-i legyőzése óta először szerzett három pontot vendégként az NB I-ben.

   
1. ETO FC Győr

17

9

5

3

34–17

+17

32

2. Ferencvárosi TC

16

9

4

3

34–17

+17

31

3. Paksi FC

17

8

6

3

37–25

+12

30

4. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5

28

5. Puskás Akadémia

17

8

4

5

24–21

+3

28

6. Kisvárda

16

7

2

7

18–26

–8

23

7. Zalaegerszegi TE

16

6

4

6

25–22

+3

22

8. MTK Budapest

17

6

2

9

32–36

–4

20

9. Újpest FC

17

5

4

8

25–31

–6

19

10. Diósgyőri VTK

17

4

6

7

24–29

–5

18

11. Nyíregyháza Spartacus

17

3

5

9

18–32

–14

14

12. Kazincbarcika

17

3

2

12

16–36

–20

11

AZ ÁLLÁS

 

 

Ezek is érdekelhetik