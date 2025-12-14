Szendrei Ákos duplázott, a Paks könnyedén legyőzte a Kazincbarcikát

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PAKSI FC 0–2 (0–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezette: Molnár A.

Gólszerző: Szendrei Á. (40., 60.)

A 2020–2021-ES BAJNOKI IDÉNYBEN gólkirály Hahn János nélkül készült a tabellán utolsó helyezett Kazincbarcika SC elleni vasárnapi bajnokira a Paksi FC. A hétszeres magyar válogatott támadót a tavaly nyári térdszalagszakadása után – amely miatt az előző évadban egyetlen bajnokin sem tudott pályára lépni – újra műteni kellett, ezúttal várhatóan rövidebb kihagyás vár rá. Mivel a múltkori fordulóban kezdő volt, a paksiakat irányító Bognár Györgynek változtatnia kellett, de nem az előző bajnokin, az MTK Budapest ellen csereként beállva két gólt szerző, 39 éves Böde Dánielre esett a választása, hanem a nála 17 esztendővel fiatalabb Szendrei Ákosra, aki három és fél hónap után volt ismét kezdő (akkor is a Barcika ellen kapott lehetőséget) – ő igazán jól ismeri a mezőkövesdi körülményeket, a kazincbarcikai együttes albérletét, hiszen az év első felében, az itteni NB II-es együttesben, a Mezőkövesd Zsóry FC-ben szerepelt kölcsönben.

A Kazincbarcika SC-nél is voltak változások az előző forduló kezdőcsapatához képest, sérüléséből felépülve visszatért és a 150. NB I-es meccsét játszotta Sós Bence, aki a védelem bal oldalán kapott helyet. Emiatt Deutsch László egy sorral előrébb, a középpályán futballozott, Meshack Ubochioma pedig a kispadon várt bevetésre.

A barcikaiak bal oldala így a támadójátékban nem volt olyan, mint az előző mérkőzéseken, mert csak Könyves Norbertre és Martin Slogarra kellett kiemelt figyelmet fordítania a paksi védelemnek. A vendégek a mérkőzés első fél óráját abszolút uralták, a játék szinte csak a pályaválasztó térfelén zajlott, Tóth Barna és Zeke Márió lehetősége is veszélyes volt, de egyikük sem találta el a kaput. Az első félidő utolsó harmadában vezetett egy-két kontrát a Kazincbarcika, de a Paks sokkal többet tett az előnyért, Szendrei Ákos fejesénél az Újpest FC-től kölcsönkapott Juhász Bence bravúrral védett. A félidő hajrájában aztán szöglet után már Szendrei Ákos örülhetett, közelről, Szabó János csúsztatott fejese után talált a kapuba, négy hónap elteltével szerezve újra gólt az élvonalban.

Kuttor Attila, a Barcika vezetőedzője a szünetben változtatott, becserélte Deutsch László helyére Meschack Ubochiomát, de így is a paksiak előtt adódott először lehetőség a gólszerzésre a második félidőben Tóth Barna fejese révén. Néhány másodperc múlva 1–1 lehetett volna, de Kovácsik Ádám bravúrral védett. Aztán ismét villant Szendrei Ákos, ismét jókor volt jó helyen, ezúttal a kapusról kipattanó labdát küldte a kapuba.

Kétgólos hátrányban védő helyett támadót küldött be Kuttor Attila, így Mihajlo Meszhi hátralépett a védelembe, a túloldalon pedig érkezett Böde Dániel. A hajrában neki is volt lehetősége, hogy változtasson az eredményen, előtte más cseréknek is, Prosser Dániel lövését azonban a Kovácsik Ádám védte, a túloldalon Pető Milán fejese után pedig a lécről pattant ki a labda. A Paks letámadásos futballja megérdemelt győzelmet hozott a támadójátékát, a gólhelyzeteit az utolsó félórára tartogató ellenfelével szemben.

Vereségével az újonc Kazincbarcika nagyon beragadt a tabella utolsó helyén, sorozatban a hetedik bajnokiján maradt nyeretlen, a Magyar Kupa-címvédő Paks pedig az MTK augusztus 24-i legyőzése óta először szerzett három pontot vendégként az NB I-ben.