Bárány Donát: Addig kell ütni a vasat, amíg meleg…

– Árulja el, mi a baja a zalaegerszegiekkel?

– Elhiheti, semmi bajom sincs velük! Fogalmam sincs, miért megy rendre ilyen jól a játék ellenünk – mondta lapunknak Bárány Donát, a DVSC 25 éves támadója, aki tíz ZTE elleni meccsen hétszer volt eredményes, s a zalaiak ellen szerezte a legtöbb gólját az NB I-es csapatok közül. – Természetesen örülök az újabb gólnak, de a legfontosabb a győzelem. Egyébként eszembe jutott, hogy a Nemzeti Sporttal éppen arról beszéltünk a meccs előtt, hogy sok gólt szerzek a Zalaegerszeg ellen, úgy látszik, valamit megéreztek…

– Hogyan élte meg a vasárnapi mérkőzést?

– Jó csapat a ZTE, szembetűnő, hogy szép focit akar játszani. Tudni kell, hogy még az út elején jár, és csak most tanul bizonyos dolgokat, de szimpatikus, hogy látványos futballra törekszik. Azáltal, hogy a zalaiak még kezdeti fázisban vannak, tudtuk, hogy a stabil védekezésünk lesz a kulcs, amellyel lehetőségünk lesz sokszor labdát szerezni a térfelükön. Ez szerencsére valóban összejött, helyzeteket tudtunk belőle kialakítani, ráadásul a második gólunk éppen így született. Hozzá kell tenni, a játékunk teljesen rendben volt, elégedett vagyok a csapat teljesítményével.

– Ráadásul ismét betalált. Miképp emlékszik vissza a góljára?

– Szabadrúgást követően odakerült a labda Josua Majías elé, ő pedig nagyszerűen passzolt középre, nekem így már nem volt nehéz dolgom. Első ízben lesen tartózkodtam, de miután láttam, hogy eljutott a labda a csapattársamhoz, visszaléptem, próbáltam felvenni a pozíciót, jól érkeztem, majd bevetődve gólt szereztem.

– Kiváló idényt fut a Debrecen, tizenkét forduló után a tabella első helyén áll. Ez még akkor is szép eredmény, ha az FTC és a Kisvárda is egy meccsel kevesebbet játszott.

– Ha tizenkét forduló alatt ennyi győzelmet és ilyen sok pontot tudtunk szerezni, akkor úgy tűnik, valami jól működik, valamit jól csinálunk… Hozzá kell tenni, nem reális a tabellán elfoglalt helyezésünk, két lábbal a földön kell maradnunk, és továbbra is keményen dolgoznunk, ugyanis minden egyes pont nagyon sokat számít.

– Gyanítom, azért most jó ránézni a tabellára Debrecenben…

– Egyértelműen. Főleg az előző idény után… A futballban nagyon fontos a szerepe a szerencsének, az előző évadban nem voltunk olyan rosszak, hogy ennyire közel kerüljünk a kieséshez, de sok esetben nem úgy pattant a labda, hogy az nekünk kedvezzen. Ezzel ellentétben most annál szerencsésebbek vagyunk, de rögtön hozzá kell tenni, hogy ezért kőkeményen meg kell dolgozni. Csak annak van szerencséje, aki eleget tesz is érte.

– A csapattal együtt ön is remekül kezdte az évadot, korábban még sohasem szerzett hat gólt az első tizenkét fordulóban. Élete legjobb formájában érzi magát?

– Nem mondanám, hogy életem legjobb formájában vagyok, igyekszem mindig a lehető legtöbbet kiadni magamból, s próbálok tartani egy magas szintet. Az előző idényben ősszel és tavasszal is akadt jó periódusom. Próbálok folyamatosan fejlődni, a célom, hogy segítsek a Debrecennek, ha mellette még gólt is tudok szerezni, csak hab a tortán. Szokták mondani, hogy a csatárt a góljai száma minősíti, de tudni kell, hogy a támadónak a gólszerzés mellett rengeteg más feladata is van.



– Hétvégén az MTK Budapesthez utaznak, a fővárosban folytathatják kiváló szériájukat.

– Nagyon fontos lenne jó eredményt elérni a Hidegkuti Nándor Stadionban, annak érdekében, hogy jó hangulatban teljen a válogatott szünet. Pontért, pontokért utazunk Budapestre, s folytatni szeretnénk a remek sorozatunkat. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg!



– Kedden Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdeti keretét a novemberi vb-selejtezőkre. Sokak szerint ön tökéletesen illene a nemzeti együttesbe…

– Őszintén bevallom, nem is tudtam róla, hogy kedden lesz a kerethitetés. Nem szeretnék ezzel a témával túlságosan sokat foglalkozni, teszem a dolgom becsülettel, ha jön a válogatott meghívó, nagyon boldog leszek, ha nem, jó visszajelzés, hogy tovább kell dolgoznom keményen.