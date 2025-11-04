Bárány Donát: Addig kell ütni a vasat, amíg meleg…

A FORDULÓ GYŐZELME
Bárány Donát ismét bevette a Zalaegerszeg kapuját, a tabella élére ugró DVSC kiváló formában lévő támadója immár hat gólnál tart az idényben, s lapunknak elmondta, nem tudott róla, hogy kedden hirdet keretet Marco Rossi szövetségi kapitány.
A Zalaegerszeg legyőzésével a tabella élére ugrott a Debrecen!
– Árulja el, mi a baja a zalaegerszegiekkel?
– Elhiheti, semmi bajom sincs velük! Fogalmam sincs, miért megy rendre ilyen jól a játék ellenünk – mondta lapunknak Bárány Donát, a DVSC 25 éves támadója, aki tíz ZTE elleni meccsen hétszer volt eredményes, s a zalaiak ellen szerezte a legtöbb gólját az NB I-es csapatok közül. – Természetesen örülök az újabb gólnak, de a legfontosabb a győzelem. Egyébként eszembe jutott, hogy a Nemzeti Sporttal éppen arról beszéltünk a meccs előtt, hogy sok gólt szerzek a Zalaegerszeg ellen, úgy látszik, valamit megéreztek…
– Hogyan élte meg a vasárnapi mérkőzést?
– Jó csapat a ZTE, szembetűnő, hogy szép focit akar játszani. Tudni kell, hogy még az út elején jár, és csak most tanul bizonyos dolgokat, de szimpatikus, hogy látványos futballra törekszik. Azáltal, hogy a zalaiak még kezdeti fázisban vannak, tudtuk, hogy a stabil védekezésünk lesz a kulcs, amellyel lehetőségünk lesz sokszor labdát szerezni a térfelükön. Ez szerencsére valóban összejött, helyzeteket tudtunk belőle kialakítani, ráadásul a második gólunk éppen így született. Hozzá kell tenni, a játékunk teljesen rendben volt, elégedett vagyok a csapat teljesítményével.
– Ráadásul ismét betalált. Miképp emlékszik vissza a góljára?
– Szabadrúgást követően odakerült a labda Josua Majías elé, ő pedig nagyszerűen passzolt középre, nekem így már nem volt nehéz dolgom. Első ízben lesen tartózkodtam, de miután láttam, hogy eljutott a labda a csapattársamhoz, visszaléptem, próbáltam felvenni a pozíciót, jól érkeztem, majd bevetődve gólt szereztem.
– Kiváló idényt fut a Debrecen, tizenkét forduló után a tabella első helyén áll. Ez még akkor is szép eredmény, ha az FTC és a Kisvárda is egy meccsel kevesebbet játszott.
– Ha tizenkét forduló alatt ennyi győzelmet és ilyen sok pontot tudtunk szerezni, akkor úgy tűnik, valami jól működik, valamit jól csinálunk… Hozzá kell tenni, nem reális a tabellán elfoglalt helyezésünk, két lábbal a földön kell maradnunk, és továbbra is keményen dolgoznunk, ugyanis minden egyes pont nagyon sokat számít.
– Gyanítom, azért most jó ránézni a tabellára Debrecenben…
– Egyértelműen. Főleg az előző idény után… A futballban nagyon fontos a szerepe a szerencsének, az előző évadban nem voltunk olyan rosszak, hogy ennyire közel kerüljünk a kieséshez, de sok esetben nem úgy pattant a labda, hogy az nekünk kedvezzen. Ezzel ellentétben most annál szerencsésebbek vagyunk, de rögtön hozzá kell tenni, hogy ezért kőkeményen meg kell dolgozni. Csak annak van szerencséje, aki eleget tesz is érte.
– A csapattal együtt ön is remekül kezdte az évadot, korábban még sohasem szerzett hat gólt az első tizenkét fordulóban. Élete legjobb formájában érzi magát?
– Nem mondanám, hogy életem legjobb formájában vagyok, igyekszem mindig a lehető legtöbbet kiadni magamból, s próbálok tartani egy magas szintet. Az előző idényben ősszel és tavasszal is akadt jó periódusom. Próbálok folyamatosan fejlődni, a célom, hogy segítsek a Debrecennek, ha mellette még gólt is tudok szerezni, csak hab a tortán. Szokták mondani, hogy a csatárt a góljai száma minősíti, de tudni kell, hogy a támadónak a gólszerzés mellett rengeteg más feladata is van.
– Hétvégén az MTK Budapesthez utaznak, a fővárosban folytathatják kiváló szériájukat.
– Nagyon fontos lenne jó eredményt elérni a Hidegkuti Nándor Stadionban, annak érdekében, hogy jó hangulatban teljen a válogatott szünet. Pontért, pontokért utazunk Budapestre, s folytatni szeretnénk a remek sorozatunkat. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg!
– Kedden Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdeti keretét a novemberi vb-selejtezőkre. Sokak szerint ön tökéletesen illene a nemzeti együttesbe…
– Őszintén bevallom, nem is tudtam róla, hogy kedden lesz a kerethitetés. Nem szeretnék ezzel a témával túlságosan sokat foglalkozni, teszem a dolgom becsülettel, ha jön a válogatott meghívó, nagyon boldog leszek, ha nem, jó visszajelzés, hogy tovább kell dolgoznom keményen.
A FORDULÓ FELELŐTLENSÉGE
Több mint egy órája gyűrte már egymást a 12. forduló rangadóján az ETO és a Paks, és bár a hazai csapat közelebb járt a vezetés megszerzéséhez, a védelmek mindkét oldalon jól zártak, vagy éppen rossz megoldást választott, aki helyzetbe került valamelyik kapu előtt.
A 64. percben a győri együttes sokadjára indított támadást a bal oldalon: az előre ívelt labdát Nadir Benbuali a vendégek térfelén, a kezdőkör magasságából fejjel megtolta, ám talán már a hazai szimpatizánsok is legyintettek, hiszen a paksiak védője, Lenzsér Bence sokkal jobb pozícióban volt, mint a mögötte futó Schön Szabolcs, vagyis nehezen volt hihető, hogy hamarosan olyan játékhelyzet következhet, amely alapjaiban írja át a találkozó hátralévő részét. Csakhogy… Néhány pillanattal később a két futballista elesett, és bár Derdák Marcell játékvezető elsőre szabadrúgást ítélt a Paks javára, hosszas VAR-vizsgálat után megváltoztatta döntését, és kiállította a vendégek labdarúgóját.
„Hogy kettőt aludva a győri mérkőzésre, miként látom a kiállításomat? – indította a beszélgetést csapata hétfői edzésére tartva Lenzsér Bence. – A meccs hevében úgy éreztem, Schön Szabolcs a bal lábával eltalálja a térdemet, és bár nem volt nagy rúgás, ahhoz éppen elegendő, hogy kissé megbillentsen, utána pedig akasztottam őt. Egy ilyen finom érintés éppen elég ahhoz, hogy az ember lába másképpen »menjen«, mint ahogyan szeretné, és bár a hasonló megmozdulás nem látványos, nálam nemcsak az szabálytalan, amikor az ellenfél agyonrúg! Hozzá kell tennem, egyértelműen hibáztam, hiszen túl sokat vártam, lett volna más megoldás, amit választhattam volna, és akkor nincs a kiállítás. Sajnos túlgondoltam a játékhelyzetet, rosszul döntöttem, ám csak akkor éreztem, hogy szerencsétlenül jöhetek ki a történtekből, amikor a VAR kihívta a játékvezetőt.”
Mondani sem kell, a piros lap jelentős hátrányba hozta a Paksot, hiszen a hosszabbítással együtt nagyjából fél óra volt még hátra a mérkőzésből, ám az ETO hiába helyezett nagy nyomást riválisára, csak a kapufát és a lécet találta el, gólt nem tudott szerezni. Ami Lenzsér Bencét illeti, sokan emlékezhetnek, hogy két fordulóval korábban, a DVSC elleni hazai összecsapás sem úgy sikerült neki, ahogyan tervezte: még az első játékrészben összefejelt csapattársával, Papp Kristóffal, nem is tudta folytatni a játékot, már a 36. percben lecserélték. Azonnal a szekszárdi kórházba szállították, össze kellett varrni a szemöldöke feletti öt-hat centiméteres sebet, és a DVTK (1–2) elleni bajnokit, valamint az NB III-as Martfű (4–1) vendégeként lejátszott Magyar Kupa-találkozót is kihagyta. Természetesen nagyon várta, hogy visszatérhessen, ám elegendő volt egy pillanatnyi kihagyás, és kiállítás miatt idő előtt ért véget neki a rangadó. Ami ugye azzal is jár, hogy Bognár György vezetőedző szombaton sem számíthat rá, a Kisvárda Master Good elleni hazai bajnokin csak a lelátóról szurkolhat.
„Ahogy emlékszem, kifelé akartam fordulni a labdával, de azzal is tisztában vagyok, azon kívül is lett volna még két-három megoldás, egyszerűen meg lehetett volna oldani a kiállítást megelőző játékhelyzetet – folytatta a paksiak huszonkilenc éves védője. – Bánt, ami történt, de legalább nem kaptunk ki, ennek azért lehet örülni. Ha a sérülésemet is ide veszem, az elmúlt néhány hét nem úgy alakult, ahogyan reméltem, de nincs probléma: bízom benne, hogy a hétvégén nélkülem is nyerünk a Kisvárda ellen.”
Z. A.
A FORDULÓ ESÉLYE
Riccardo Pisticelli kiesésével (szeméremcsont-fájdalomra panaszkodott a hivatalos klubhonlap szerint) Banai Dávid állt az Újpest kapujában a DVTK elleni idegenbeli bajnokin. Nagy esélyt kapott ezzel, hiszen Damir Krznar vezetőedzőnél egyértelműen az olasz az első számú a poszton. A 31 éves kapus viszont megragadta a lehetőséget, és nem túlzunk, ha azt állítjuk, nyitottá tette a versengést kettejük között.
„A hét elején tudtam, hogy kezdek, így készültem a meccsre – mondta a mérkőzés után Banai Dávid. – Nagyon régóta nem nyertünk, ezúttal a három pont megszerzése volt a legfontosabb. Egymásért küzdöttünk, úgy harcoltunk, ahogy kell. A bennünk égő tűz kellett ahhoz, hogy ötven percet emberhátrányban futballozva győztesen térjünk haza. Ha erre képes a csapat, nem szabad lejjebb adnunk.”
Banai Dávid négy védést mutatott be a DVTK ellen, háromszor a tizenhatoson belüli lövésnél hárított. Az első félidőben Bokros Szilárd ziccerénél akadt el benne a labda, a játékrész legvégén pedig csak Horváth Krisztofer felelőtlensége miatt nem védett tizenegyest (a kétszeres válogatott futballista Elton Acolatse lövése előtt belépett a büntetőterületen belülre, ezért a holland újra próbálkozott, s másodjára már nem hibázott).
„Ha hosszú ideig nem születik döntés a VAR-vizsgálatnál, várható, hogy felülbírálják az ítéletét. Ezúttal sajnos mi láttuk kárát a videózásnak, de ezzel nem tudunk mit kezdeni, nem is kell vele foglalkoznunk. A tizenegyesvédés után azt mondta a játékvezető, hogy Horváth Krisztofer belépett a büntetőterületen belülre, sajnálom, hogy másodszor már nem tudtam hárítani.”
Ezzel együtt lapunknál 7-es osztályzattal ő lett a mérkőzés játékosa. Megkérdeztük, hogy érezte magát a pályán, elvégre május 16-án játszott legutóbb bajnokin.
„Minden szempontból fontos volt ez a meccs: egyrészt a lelkemnek jót tett, hogy jól ment, másrészt a csapatnak rettentő fontos volt, hogy hosszú idő után nyertünk. Ami engem illet, eddig Riccardo Piscitelli védett, hétről hétre azzal a tudattal készültem, hogy a cserék közé neveznek, de ilyen a kapussors. A helyzetemben élni kell a kínálkozó lehetőséggel, bízom benne, hogy sikerült.”
A FORDULÓ PONTRÚGÁSAI
Nem volt ellenszere az MTK Budapestnek a Ferencváros ellen a pontrúgások védekezésénél, a zöld-fehérek háromszor is szögletet követően vették be Demjén Patrik kapuját. A magyar rekordbajnok 4–1-es sikerének megágyazott, hogy rendre veszélyeztetett sarok-, illetve szabadrúgásból, kihasználta egyik legfőbb fegyverét. Az ellenfél is kedvező volt az FTC számára, hogy kidomborítsa erényét, hiszen a kék-fehéreknél csak a ZTE FC rosszabb az idényben a védekező fejpárbajok vonatkozásában, ráadásul emlékezhetünk, hogy az előző évadban rendezett MTK–Ferencváros bajnokin (2–3) is három fejes gólt szerzett rögzített helyzetből Robbie Keane vezetőedző együttese.
A szombat esti örökrangadón először Gabi Kanikovszki jeleskedett az előkészítésben, kis szögletet követően került hozzá a labda, középre ívelése után Stefan Gartenmann csúsztatott a kapuba. A második gólnál Gruber Zsombor végezte el a sarokrúgást, Kristoffer Zachariassen és Ibrahim Cissé lefoglalta az emberét, az üresen berobbanó Szalai Gábor pedig a kapuba stukkolta a labdát – mindezt a területet védő Ilia Beriasvili és Szépe János végignézte. A harmadik találatnál Mohammed Abu Fani tekerte középre a labdát, amit Varga Barnabás szenzációsan támadva fejelt a kapu bal oldalába. Itt elsősorban Szalai Gábor elzárása volt a helyzetteremtés kulcsa, aki Toon Raemaekerssel két embert is feltartóztatott a labda megjátszásban. A találkozót követően Robbie Keane vezetőedző nem véletlenül említette meg Phill Hudson meccselemző és a többi kollégája szerepét, mondván a rögzített játékhelyzetek rendkívül fontosak, sokat foglalkozunk velük.
A Cube mérései szerint a Fradi az NB I-ben magasan kiemelkedik pontrúgások terén, kihasználja, hogy Jonathan Levi, Tóth Alex és Mohammed Abu Fani mesterien kanyarintja a labdát a büntetőterületen belülre. Ha csak a szögleteket nézzük, a Ludogorec elleni hazai BL-selejtezőn (3–0) Tóth Alex jobb oldali szöglete után Szalai Gábor fejelt gólt, a DVSC elleni idegenbeli bajnokin (3–0) pedig Varga Barna bólintott a kapuba Tóth Alex sarokrúgása után.
A 12. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Október 31., péntek
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0
November 1., szombat
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia 1–3
ETO FC–Paksi FC 0–0
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 4–1
November 2., vasárnap
Diósgyőri VTK–Újpest FC 1–3
Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 2–1
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
12
6
4
2
20–15
+5
22
|2. Paksi FC
12
5
6
1
26–17
+9
21
|3. Kisvárda
11
6
2
3
12–15
–3
20
|4. Ferencvárosi TC
11
5
4
2
24–12
+12
19
|5. Puskás Akadémia
12
5
3
4
17–17
0
18
|6. MTK Budapest
12
5
2
5
25–22
+3
17
|7. ETO FC Győr
11
4
5
2
21–14
+7
17
|8. Újpest FC
12
3
4
5
18–19
–1
13
|9. Diósgyőri VTK
12
2
5
5
16–24
–8
11
|10. Kazincbarcika
11
3
1
7
11–22
–11
10
|11. Zalaegerszegi TE
12
2
4
6
19–22
–3
10
|12. Nyíregyháza Spartacus
12
2
4
6
14–24
–10
10