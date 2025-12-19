Gyermeket vár a Mosonmagyaróvár montenegrói válogatott átlövője

„Bár csapatunknál viszonylag rövid időt töltött, a rendelkezésére álló idő alatt nyolc mérkőzésen tizenkilenc góllal járult hozzá az együttes munkájához” – összegzik az idény előtt szerződtetett Katarina Dzsaferovics mosonmagyaróvári pályafutását a posztban.

A hír bejelentésével egy időben a mosonmagyaróváriak megköszönték a csapatért végzett munkáját, a pályán tanúsított hozzáállását, de arra nem tértek ki, hogy a jobbátlövő – aki a decemberi világbajnokságon a legjobb nyolc közé jutott Montenegró válogatottjával – édesanyaként visszatér-e az MKC-be.

A mosonmagyaróváriak a napokban bejelentették a bolgár Mari Plamenova szerződtetését, akire bár elsősorban balátlövőként számítanak, „sokoldalúságának köszönhetően jobbátlövőként (vagyis Dzsaferovics posztján – A szerk.) is bevethető, amennyiben a csapat érdekei úgy kívánják”.