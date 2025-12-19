Nemzeti Sportrádió

Coco Gauff kereste a legtöbbet a női sportolók közül 2025-ben

Vágólapra másolva!
2025.12.19. 14:15
null
Coco Gauff (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Coco Gauff Arina Szabalenka női tenisz Forbes
A teniszező Coco Gauff, az idei Roland Garros győztese kereste a legtöbbet a női sportolók közül 2025-ben a Forbes magazin kimutatása alapján.

Az üzleti magazin honlapján közzétett listából kiderül, hogy a 21 éves amerikai játékosnak 33 millió dollár bevétele volt idén, ebből 8 millió származott a teniszből, a többi 25 milliót pedig a szponzori és egyéb juttatások tették ki.

A második helyen szintén teniszező, a világranglistát vezető fehérorosz Arina Szabalenka áll 30 millió dollárral, őt az idén Wimbledonban győztes lengyel Iga Swiatek követi 25.1 millió dollárral. Utánuk két kínai sportoló következik, az olimpiai bajnok síakrobata Ku Aj-ling Eileen 23.1 millió és a teniszező Cseng Csin-ven 22.6 millió dollárral.

Az első tízbe még egy nem teniszező, az amerikai Nelly Korda – az egykori cseh teniszező, az Australian Open-győztes Petr Korda golfozó lánya – fért be, mégpedig a hetedik helyre.

A húsz legjobban kereső női sportoló összesen 293 millió dollárral gazdagodott idén – adók és ügynöki díjak nélkül –, ami 13 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest.

A 2025-ben a legjobban kereső női sportolók listája a Forbes szerint
1. Coco Gauff (amerikai, teniszező) 33 millió dollár
2. Arina Szabalenka (fehérorosz, teniszező) 30 millió
3. Iga Swiatek (lengyel, teniszező) 25.1 m
4. Ku Aj-ling Eileen (kínai, síakrobata) 23.1 m
5. Cseng Csin-ven (kínai, teniszező) 22.6 m
6. Madison Keys (amerikai, teniszező) 13.4 m
7. Nelly Korda (amerikai, golfozó) 13 m
8. Oszaka Naomi (japán, teniszező) és
Jelena Ribakina (kazah, teniszező) 12.5-12.5 m
10. Jessica Pegula (amerikai, teniszező) 12.3 m

 

tenisz Coco Gauff Arina Szabalenka női tenisz Forbes
Legfrissebb hírek

Sorozatban tizedszer a Dallas Cowboys a világ legértékesebb csapata, Szoboszlai klubja a 48.

Minden más foci
18 órája

Öt orosz női teniszező váltott országot az idén

Tenisz
2025.12.16. 11:36

Januártól felfüggesztik a teniszmeccseket extrém hőség esetén

Tenisz
2025.12.16. 11:02

Novak Djokovics Adelaide-ben tér vissza

Tenisz
2025.12.16. 10:24

Ismét Arina Szabalenka lett az év női teniszezője a WTA-nál

Tenisz
2025.12.15. 22:51

Temesvári Andrea a Billie Jean King-kupa-bizottság tagja lett

Tenisz
2025.12.11. 11:39

Udvardy Panna négy helyet javított a teniszezők világranglistáján

Tenisz
2025.12.08. 08:56

Tenisz: Udvardy Panna a negyeddöntőben búcsúzott Quitóban

Tenisz
2025.12.05. 20:38
Ezek is érdekelhetik