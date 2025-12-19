Coco Gauff kereste a legtöbbet a női sportolók közül 2025-ben

Az üzleti magazin honlapján közzétett listából kiderül, hogy a 21 éves amerikai játékosnak 33 millió dollár bevétele volt idén, ebből 8 millió származott a teniszből, a többi 25 milliót pedig a szponzori és egyéb juttatások tették ki.

A második helyen szintén teniszező, a világranglistát vezető fehérorosz Arina Szabalenka áll 30 millió dollárral, őt az idén Wimbledonban győztes lengyel Iga Swiatek követi 25.1 millió dollárral. Utánuk két kínai sportoló következik, az olimpiai bajnok síakrobata Ku Aj-ling Eileen 23.1 millió és a teniszező Cseng Csin-ven 22.6 millió dollárral.

Az első tízbe még egy nem teniszező, az amerikai Nelly Korda – az egykori cseh teniszező, az Australian Open-győztes Petr Korda golfozó lánya – fért be, mégpedig a hetedik helyre.

A húsz legjobban kereső női sportoló összesen 293 millió dollárral gazdagodott idén – adók és ügynöki díjak nélkül –, ami 13 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest.

A 2025-ben a legjobban kereső női sportolók listája a Forbes szerint

1. Coco Gauff (amerikai, teniszező) 33 millió dollár

2. Arina Szabalenka (fehérorosz, teniszező) 30 millió

3. Iga Swiatek (lengyel, teniszező) 25.1 m

4. Ku Aj-ling Eileen (kínai, síakrobata) 23.1 m

5. Cseng Csin-ven (kínai, teniszező) 22.6 m

6. Madison Keys (amerikai, teniszező) 13.4 m

7. Nelly Korda (amerikai, golfozó) 13 m

8. Oszaka Naomi (japán, teniszező) és

Jelena Ribakina (kazah, teniszező) 12.5-12.5 m

10. Jessica Pegula (amerikai, teniszező) 12.3 m