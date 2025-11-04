A DVSC-től megerősítették az angolokkal folyó tárgyalásokat – ingatlanbefektető érkezhet

Azóta pedig a DVSC sajtófőnöke, Tóth Csaba Zsolt a Világgazdaságnak megerősítette a sportvezetővel és a befektető más képviselőivel folyó tárgyalások tényét, melyek az Újpest elleni 5–2-es győzelem után gyorsultak fel.

A hírek szerint a debreceni futballcsapat mellett ingatlanfejlesztésekbe is beszállhat az új befektető.

„Úgy tudni, Mark Stott a szigetországbeli befektetőjelölt, aki garázscégből indulva épített üzletet magának. Az érdekeltségébe tartozó Vita Group elsősorban ingatlanokban utazik – portfóliójának ebbe a részébe illeszkedhetnek esetleges debreceni befektetései is, amelyek információink szerint leginkább az ipari ingatlanokat célozhatják, de egyre határozottban jelen van az AI-piacon is” – írja a Világgazdaság.



