Nemzeti Sportrádió

A DVSC-től megerősítették az angolokkal folyó tárgyalásokat – ingatlanbefektető érkezhet

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 10:05
null
A Stockport County ügyvezetője, Simon Wilson a múlt héten Debrecenben járt (Fotó: Stockport County, archív)
Címkék
NB I DVSC Stockport County Debrecen
Immár a DVSC is megerősítette korábbi értesülésünket, hogy angol befektetővel folynak tárgyalások, aki tulajdonrészt vásárolna a labdarúgócsapatnál.

 

 

 

Két hete a Nemzeti Sport Online írt először arról, hogy az angol harmadosztályú Stockport County mögött álló tulajdonosi kör tárgyalásokat folytat a DVSC vezetőségével, ugyanis tulajdonrészt vásárolna a debreceni klubban. Múlt héten azt is jeleztük, hogy az angolok jelen lesznek a Honvéd elleni Magyar Kupa-meccsen, melyen a haon.hu lencsevégre is kapta az angol klub ügyvezetőjét, Simon Wilsont.

Kapcsolódó tartalom

NS-infó: a Stockport County tulajdonosi köre érdeklődik a DVSC iránt

Úgy tudjuk, már jártak Magyarországon az angol befektetőjelölt képviselői, folynak az egyeztetések a lehetséges debreceni szerepvállalásukról.

Komáromi György meg akarja ragadni a kínálkozó lehetőséget

Az angol harmadosztályú Stockport County képviselői a helyszínen nézhetik meg a DVSC Honvéd elleni meccsét.

 

Azóta pedig a DVSC sajtófőnöke, Tóth Csaba Zsolt a Világgazdaságnak megerősítette a sportvezetővel és a befektető más képviselőivel folyó tárgyalások tényét, melyek az Újpest elleni 5–2-es győzelem után gyorsultak fel. 

 

A hírek szerint a debreceni futballcsapat mellett ingatlanfejlesztésekbe is beszállhat az új befektető. 

„Úgy tudni, Mark Stott a szigetországbeli befektetőjelölt, aki garázscégből indulva épített üzletet magának. Az érdekeltségébe tartozó Vita Group elsősorban ingatlanokban utazik – portfóliójának ebbe a részébe illeszkedhetnek esetleges debreceni befektetései is, amelyek információink szerint leginkább az ipari ingatlanokat célozhatják, de egyre határozottban jelen van az AI-piacon is” – írja a Világgazdaság. 


 

NB I DVSC Stockport County Debrecen
Legfrissebb hírek

Bárány Donát: Addig kell ütni a vasat, amíg meleg…

Labdarúgó NB I
2 órája

A tabella élére ugró Debrecen négy játékost ad a 12. forduló válogatottjába

Labdarúgó NB I
4 órája

Vladimir Radenkovics az Újpesttől elszenvedett vereség után: Először vagyok igazán mérges a csapatra

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:11

A Zalaegerszeg legyőzésével a tabella élére ugrott a Debrecen!

Labdarúgó NB I
2025.11.02. 19:56

Hiába az egy félidőnyi emberhátrány, az Újpest két góllal nyert Diósgyőrben

Labdarúgó NB I
2025.11.02. 17:31

Bárány Donát folytatná pazar sorozatát

Labdarúgó NB I
2025.11.02. 10:17

Magabiztosan várják a diósgyőriek a botladozó lilákat

Labdarúgó NB I
2025.11.02. 09:32

Horváth Dávid: Olyan nyomás alatt voltunk az FTC-vel szemben, mintha nemzetközi meccsen lennénk

Labdarúgó NB I
2025.11.02. 07:16
Ezek is érdekelhetik