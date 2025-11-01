Az ETO emberelőnyben sem tudta bevenni a Paks kapuját

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
ETO FC–Paksi FC 0–0
Győr, ETO Stadion, 5099 néző. Vezette: Derdák
Kiállítva: Lenzsér (67., Paks)
Az első fordulóban szenzációs meccset vívott egymás ellen (3–3) a Paks és az ETO, s az NB I-ben mutatott játék alapján a szombat délutáni bajnoki is rangadó volt. Az ETO sokmozgásos labdajáratása, labdakihozatalai eleinte nehézségekbe ütköztek: Bognár György edzői tervében a középpályán kialakított létszámfölény szerepelt, a megszokott, legalább a felezővonalnál megkezdett letámadással a Paks megfojtotta ellenfele játékát. A győri akciók tanácstalan, olykor kétségbeesett passzokat követően tétova felívelésekkel végződtek. Hahn János nevéhez fűződött az első lehetőség a meccsen, kapuhoz közeli labdaszerzés után lőtt mellé ballal, de a 12. percben már az ETO is eljutott a túlsó kapuig, előbb Alexander Abrahamsson veszélyeztetett fejjel, majd remek kontraakciót fejezett be Bánáti Kevin, csakhogy lövése Kinyik Ákos lábáról kipattant szögletre.
Csinger Márk többször is megmutatta, mivel lehetne áttörni a stabil paksi védekezést: lendületes megindulásával 20-30 métert is kihasított a vendégek területéből a 19. percben, Daniel Stefuljjal megjátszott kényszerítőjével pedig csaknem ziccerbe került. Az ETO jelentősen feljavult, több lehetősége is akadt a gólszerzésre, jól bontott a széleken (Bánáti Kevin és Daniel Stefulj egymás elől szabadított fel a paksi kapu torkából), viszont a félidő derekára számos ítélet elvonta a figyelmet a játékról, a hazaiak Bogár Gergő múlt heti súlyos tévedése miatt egyébként is fenték a fogukat a játékvezetőkre. A hajrában Horváth Kevin lövése után Samuel Petrásnak kellett összekoszolnia a mezét, a 43. percben pedig a meccs addigi legnagyobb helyzetét hagyta ki az ETO: Bánáti Kevin verte meg a szélen Vécsei Bálintot, de lekészítéséből Claudiu Bumba nem találta el a szinte üresen álló kaput.
A szünet után hasonló ritmusban futballoztak a csapatok, mint a mérkőzés elején, és hasonló ütemben vette át a kezdeményezést újra az ETO az 55. perctől. A hazaiak jobb oldali játékát össze sem lehetett hasonlítani a bal oldalival. Míg Schön Szabolcs és Daniel Stefulj számos megindulással, csellel és kényszerítővel lendített a csapatán, addig Tóth Rajmund és Bánáti Kevin oldala szinte semmit sem tett hozzá a támadásokhoz. A Paks egyébként is hatékonyan védekezett, a féloldalas ellenfél könnyebbséget okozott e téren. A 67. percben, pontosabban néhány perccel korábban Derdák Marcell sokadszor borzolta a kedélyeket: Schön Szabolcsot ziccerben buktatták, mégis majdnem a Paks rúghatott szabadrúgást, a hosszas VAR-vizsgálat után Lenzsér Bence azonban megkapta a piros lapját.
Daniel Stefulj nevéhez fűződött az első nagy ziccer hazai emberelőnyben, de Kovácsik Ádám remek ütemű kijövetele után megmentette csapatát a góltól. A 88. percben Vitális Milán kitűnő lapos beadásából a csereként pályára lépő Huszár Marcell eldönthette volna a meccset, ám óriási ziccerben a hosszú sarok mellé lőtt. A hosszabbítás első percében beadásával javított, de a másik csere, Nfansu Njie öt méterről a kapufát találta el a fejesével. Az elképesztő nyomás nem eredményezett gólt, még Olekszandr Piscsur is eltalálta a lécet fejesével, a hazaiak nagy lehetőséget szalasztottak el rossz helyzetkihasználásuk miatt. 0–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|12
|5
|6
|1
|26–17
|+9
|21
|2. Kisvárda
|11
|6
|2
|3
|12–15
|–3
|20
|3. Debreceni VSC
|11
|5
|4
|2
|18–14
|+4
|19
|4. Puskás Akadémia
|12
|5
|3
|4
|17–17
|0
|18
|5. MTK Budapest
|11
|5
|2
|4
|24–18
|+6
|17
|6. ETO FC
|11
|4
|5
|2
|21–14
|+7
|17
|7. Ferencvárosi TC
|10
|4
|4
|2
|20–11
|+9
|16
|8. Diósgyőri VTK
|11
|2
|5
|4
|15–21
|–6
|11
|9. Kazincbarcika
|11
|3
|1
|7
|11–22
|–11
|10
|10. Zalaegerszegi TE
|11
|2
|4
|5
|18–20
|–2
|10
|11. Újpest FC
|11
|2
|4
|5
|15–18
|–3
|10
|12. Nyíregyháza Spartacus
|12
|2
|4
|6
|14–24
|–10
|10
Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.