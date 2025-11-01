Az ETO emberelőnyben sem tudta bevenni a Paks kapuját

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ETO FC–Paksi FC 0–0

Győr, ETO Stadion, 5099 néző. Vezette: Derdák

Kiállítva: Lenzsér (67., Paks)

Az első fordulóban szenzációs meccset vívott egymás ellen (3–3) a Paks és az ETO, s az NB I-ben mutatott játék alapján a szombat délutáni bajnoki is rangadó volt. Az ETO sokmozgásos labdajáratása, labdakihozatalai eleinte nehézségekbe ütköztek: Bognár György edzői tervében a középpályán kialakított létszámfölény szerepelt, a megszokott, legalább a felezővonalnál megkezdett letámadással a Paks megfojtotta ellenfele játékát. A győri akciók tanácstalan, olykor kétségbeesett passzokat követően tétova felívelésekkel végződtek. Hahn János nevéhez fűződött az első lehetőség a meccsen, kapuhoz közeli labdaszerzés után lőtt mellé ballal, de a 12. percben már az ETO is eljutott a túlsó kapuig, előbb Alexander Abrahamsson veszélyeztetett fejjel, majd remek kontraakciót fejezett be Bánáti Kevin, csakhogy lövése Kinyik Ákos lábáról kipattant szögletre.

Csinger Márk többször is megmutatta, mivel lehetne áttörni a stabil paksi védekezést: lendületes megindulásával 20-30 métert is kihasított a vendégek területéből a 19. percben, Daniel Stefuljjal megjátszott kényszerítőjével pedig csaknem ziccerbe került. Az ETO jelentősen feljavult, több lehetősége is akadt a gólszerzésre, jól bontott a széleken (Bánáti Kevin és Daniel Stefulj egymás elől szabadított fel a paksi kapu torkából), viszont a félidő derekára számos ítélet elvonta a figyelmet a játékról, a hazaiak Bogár Gergő múlt heti súlyos tévedése miatt egyébként is fenték a fogukat a játékvezetőkre. A hajrában Horváth Kevin lövése után Samuel Petrásnak kellett összekoszolnia a mezét, a 43. percben pedig a meccs addigi legnagyobb helyzetét hagyta ki az ETO: Bánáti Kevin verte meg a szélen Vécsei Bálintot, de lekészítéséből Claudiu Bumba nem találta el a szinte üresen álló kaput.

Bumbának (zöldben) is volt helyzete, de ő sem tudott betalálni (Fotó: Dömötör Csaba)

A szünet után hasonló ritmusban futballoztak a csapatok, mint a mérkőzés elején, és hasonló ütemben vette át a kezdeményezést újra az ETO az 55. perctől. A hazaiak jobb oldali játékát össze sem lehetett hasonlítani a bal oldalival. Míg Schön Szabolcs és Daniel Stefulj számos megindulással, csellel és kényszerítővel lendített a csapatán, addig Tóth Rajmund és Bánáti Kevin oldala szinte semmit sem tett hozzá a támadásokhoz. A Paks egyébként is hatékonyan védekezett, a féloldalas ellenfél könnyebbséget okozott e téren. A 67. percben, pontosabban néhány perccel korábban Derdák Marcell sokadszor borzolta a kedélyeket: Schön Szabolcsot ziccerben buktatták, mégis majdnem a Paks rúghatott szabadrúgást, a hosszas VAR-vizsgálat után Lenzsér Bence azonban megkapta a piros lapját.

Daniel Stefulj nevéhez fűződött az első nagy ziccer hazai emberelőnyben, de Kovácsik Ádám remek ütemű kijövetele után megmentette csapatát a góltól. A 88. percben Vitális Milán kitűnő lapos beadásából a csereként pályára lépő Huszár Marcell eldönthette volna a meccset, ám óriási ziccerben a hosszú sarok mellé lőtt. A hosszabbítás első percében beadásával javított, de a másik csere, Nfansu Njie öt méterről a kapufát találta el a fejesével. Az elképesztő nyomás nem eredményezett gólt, még Olekszandr Piscsur is eltalálta a lécet fejesével, a hazaiak nagy lehetőséget szalasztottak el rossz helyzetkihasználásuk miatt. 0–0

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 12 5 6 1 26–17 +9 21 2. Kisvárda 11 6 2 3 12–15 –3 20 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. Puskás Akadémia 12 5 3 4 17–17 0 18 5. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 6. ETO FC 11 4 5 2 21–14 +7 17 7. Ferencvárosi TC 10 4 4 2 20–11 +9 16 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 11 3 1 7 11–22 –11 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza Spartacus 12 2 4 6 14–24 –10 10

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.