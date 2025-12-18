A gyors gondolkodásban rejlik a Loki ereje

HAMAR VISSZATÉRT A PÁLYÁRA Szűcs Tamás: emlékezhetünk, a Debreceni VSC 20 éves középpályása a november végi, Nyíregyháza Spartacus elleni (3–0) bajnokin agyrázkódást és koponyazúzódást szenvedett, miután Bojan Szankovics, a Szpari középpályása – nem szándékosan – belefejelt a fejébe. Bár a felcsútiak elleni bajnokit (0–1) kihagyta, a Ferencváros otthonában az elmúlt hétvégén 1–0-ra megnyert bajnokin már végig a pályán volt.

„Amikor megtörtént a baj, én is azt hittem, több időt kell kihagynom, szerencsére gyorsan felépültem – mondta lapunknak Szűcs Tamás. – A legfontosabb, hogy nem volt bennem félelem a Ferencváros ellen, bátran belementem a párharcokba, úgy, mint a sérülésem előtt – ennek nagyon örültem. Nyertünk, s az értékes győzelem után a csapat egyre inkább kezdi elhinni, hogy nem véletlenül állunk a harmadik helyen a tabellán, mindössze egy ponttal lemaradva az éllovas ETO mögött. Egyre több az önbizalmunk, felszabadultan, teher nélkül futballozunk, motiváltan vágunk neki minden meccsnek.”

A Loki az előző idény végén az utolsó fordulóban harcolta ki a bennmaradást, a Fehérvár ellen nyert idegenben (3–0). Akkor Nestor El Maestro irányította a DVSC-t, s miután távozott, Sergio Navarro érkezett a kispadra – ő lehet az egyik kulcsszereplő? Elvégre a keret jelentősen nem változott a nyáron.

„Nem mondok újdonságot azzal, hogy erre a kitűnő szereplésre senki sem számított. Persze kitűztük célul, hogy minél hamarabb harcoljuk ki a bennmaradást, de hogy úgy vágunk neki az év utolsó meccsének, hogy még az első helyre is van esélyünk… Nem mindennapi! Miért jutottunk ilyen magasra? A szakmai stáb szenzációs. Olyan edzőkből áll, élükön Sergio Navarróval, akik pozitív személyiségek, és nagyszerű meglátásaik vannak. A karrierem során a legjobb edzői stábbal most dolgozhatok együtt. Sergio Navarrót a spanyol futballban is elismerik, emberileg és szakmailag csak jót mondhatok róla. Azt a javulást, amely az én játékomban tapasztalható, nagy részben neki köszönhetem: az edzések döntő hányadában arra fektetjük a hangsúlyt, azt gyakoroljuk, hogyan tudunk minél gyorsabban, előre gondolkodni egyes szituációkban. Nem egy-két másodperccel, hanem tízzel. Egyszerre lássam, hogyan helyezkedik a csatárunk, a szélsőink, hová fordulhatok, ha hozzám kerül a labda, és milyen passzsávokat kell közben lezárnom. Könnyűnek és egyszerűnek tűnik, de a futballban ez a legnehezebb: száznyolcvanas pulzussal higgadtan, nyugodtan jó és váratlan döntést hozni. Még közel sem értük el a tökéletes állapotot, bőven van hová fejlődnünk. Én is jól érzem magam a bőrömben, tudom, nagy a felelősségem, számítanak rám a társak, s ezt élvezem. A meccsek zömén én futok a legtöbbet, tizenegy és tizenkét és fél ezer méter közötti távot.”

A Loki játékosa ez ideig 47 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, egyszer a Bp. Honvédban (ekkor, 2021 novemberében mutatkozott be az élvonalban), 46 alkalommal a Debrecenben.

„Nyomon követem és tudom, hogy közeledik az ötvenedik, ez kisebb mérföldkő, de egyelőre az foglalkoztat, hogy szépen zárjuk az évet, ráadásul hazai pályán vasárnap. A Kisvárda veszélyes ellenfél, ezt már több alkalommal bizonyította, de bízunk magunkban és a sikerben.”

Ebben biztosan nem segíthet Amos Youga, a debreceni középpályás ugyanis megkapta ötödik, eltiltást jelentő sárga lapját, valamint Szuhodovszki Soma: a Loki játékosa a Ferencváros ellen szenvedett combizomsérülést. A Kisvárdában is biztosan lesz hiányzó, a védő Branimir Cipeticnek is összegyűlt az öt sárga lapja.