A tabella élére ugró Debrecen négy játékost ad a 12. forduló válogatottjába
A forduló legjobb játékosának KOVÁCS DÁNIELT, a Nyíregyháza Spartacus 8-as osztályzatot kapó kapusát választottuk. Voltak már jobban és gyengébben sikerült mérkőzései az idényben, ezúttal azonban olyan formában védett, hogy nem lehetett gólt lőni neki. Az első félidőben Branimir Cipetic lövése után hárította a legnagyobbat, majd pedig Molnár Gábor szabadrúgását követően, amikor a kapufa is besegített neki. Nagy szerepe volt abban, hogy a 12 szöglete egyikéből sem szerzett gólt a Kisvárda.
A 12. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
KOVÁCS D. 8 (Nyíregyháza Spartacus) – MACEIRAS 6 (Puskás Akadémia), GOLLA 7 (Puskás Akadémia), KATONA L. 7 (Nyíregyháza Spartacus), GONCALVES 6 (Újpest FC) – KANIKOVSZKI 7 (Ferencváros), SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC) – KOCSIS D. 7 (Debreceni VSC), SZUHODOVSZKI 6 (Debreceni VSC), DÁRDAI P. 6 (Puskás Akadémia) – BÁRÁNY 7 (Debreceni VSC)
A forduló játékvezetője: Karakó Ferenc 9 – Szert Balázs, Rózsa Dávid (Ferencváros–MTK Budapest)
A 12. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Október 31., péntek
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0
November 1., szombat
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia 1–3
ETO FC–Paksi FC 0–0
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 4–1
November 2., vasárnap
Diósgyőri VTK–Újpest FC 1–3
Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 2–1
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
12
6
4
2
20–15
+5
22
|2. Paksi FC
12
5
6
1
26–17
+9
21
|3. Kisvárda
11
6
2
3
12–15
–3
20
|4. Ferencvárosi TC
11
5
4
2
24–12
+12
19
|5. Puskás Akadémia
12
5
3
4
17–17
0
18
|6. MTK Budapest
12
5
2
5
25–22
+3
17
|7. ETO FC Győr
11
4
5
2
21–14
+7
17
|8. Újpest FC
12
3
4
5
18–19
–1
13
|9. Diósgyőri VTK
12
2
5
5
16–24
–8
11
|10. Kazincbarcika
11
3
1
7
11–22
–11
10
|11. Zalaegerszegi TE
12
2
4
6
19–22
–3
10
|12. Nyíregyháza Spartacus
12
2
4
6
14–24
–10
10