A tabella élére ugró Debrecen négy játékost ad a 12. forduló válogatottjába

2025.11.04. 09:03
NB I NB I-es legek Kovács Dániel a forduló válogatottja
A tabella élére ugró Debrecenből a Nemzeti Sport osztályzatai alapján négy játékos került be a labdarúgó NB I 12. fordulójának válogatottjába. A Puskás Akadémiát három, a Nyíregyházát két, az FTC-t és az Újpestet egy-egy futballista képviseli.

A forduló legjobb játékosának KOVÁCS DÁNIELT, a Nyíregyháza Spartacus 8-as osztályzatot kapó kapusát választottuk. Voltak már jobban és gyengébben sikerült mérkőzései az idényben, ezúttal azonban olyan formában védett, hogy nem lehetett gólt lőni neki. Az első félidőben Branimir Cipetic lövése után hárította a legnagyobbat, majd pedig Molnár Gábor szabadrúgását követően, amikor a kapufa is besegített neki. Nagy szerepe volt abban, hogy a 12 szöglete egyikéből sem szerzett gólt a Kisvárda.

A 12. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
KOVÁCS D. 8 (Nyíregyháza Spartacus) – MACEIRAS 6 (Puskás Akadémia), GOLLA 7 (Puskás Akadémia), KATONA L. 7 (Nyíregyháza Spartacus), GONCALVES 6 (Újpest FC) – KANIKOVSZKI 7 (Ferencváros), SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC) – KOCSIS D. 7 (Debreceni VSC), SZUHODOVSZKI 6 (Debreceni VSC), DÁRDAI P. 6 (Puskás Akadémia) – BÁRÁNY 7 (Debreceni VSC)
A forduló játékvezetője: Karakó Ferenc 9 – Szert Balázs, Rózsa Dávid (Ferencváros–MTK Budapest)

A 12. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Október 31., péntek
Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0
November 1., szombat
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia 1–3
ETO FC–Paksi FC 0–0
Ferencvárosi TC–MTK Budapest 4–1
November 2., vasárnap
Diósgyőri VTK–Újpest FC 1–3
Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 2–1

AZ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Debreceni VSC

12

6

4

2

20–15

+5 

22 

  2. Paksi FC

12

5

6

1

26–17

+9 

21 

  3. Kisvárda

11

6

2

3

12–15

–3 

20 

  4. Ferencvárosi TC

11

5

4

2

24–12

+12 

19 

  5. Puskás Akadémia

12

5

3

4

17–17

18 

  6. MTK Budapest

12

5

2

5

25–22

+3 

17 

  7. ETO FC Győr

11

4

5

2

21–14

+7 

17 

  8. Újpest FC

12

3

4

5

18–19

–1 

13 

  9. Diósgyőri VTK

12

2

5

5

16–24

–8 

11 

10. Kazincbarcika

11

3

1

7

11–22

–11 

10 

11. Zalaegerszegi TE

12

2

4

6

19–22

–3 

10 

12. Nyíregyháza Spartacus

12

2

4

6

14–24

–10 

10 

 

 

