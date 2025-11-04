A tabella élére ugró Debrecen négy játékost ad a 12. forduló válogatottjába

A forduló legjobb játékosának KOVÁCS DÁNIELT, a Nyíregyháza Spartacus 8-as osztályzatot kapó kapusát választottuk. Voltak már jobban és gyengébben sikerült mérkőzései az idényben, ezúttal azonban olyan formában védett, hogy nem lehetett gólt lőni neki. Az első félidőben Branimir Cipetic lövése után hárította a legnagyobbat, majd pedig Molnár Gábor szabadrúgását követően, amikor a kapufa is besegített neki. Nagy szerepe volt abban, hogy a 12 szöglete egyikéből sem szerzett gólt a Kisvárda.

A 12. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

KOVÁCS D. 8 (Nyíregyháza Spartacus) – MACEIRAS 6 (Puskás Akadémia), GOLLA 7 (Puskás Akadémia), KATONA L. 7 (Nyíregyháza Spartacus), GONCALVES 6 (Újpest FC) – KANIKOVSZKI 7 (Ferencváros), SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC) – KOCSIS D. 7 (Debreceni VSC), SZUHODOVSZKI 6 (Debreceni VSC), DÁRDAI P. 6 (Puskás Akadémia) – BÁRÁNY 7 (Debreceni VSC)

A forduló játékvezetője: Karakó Ferenc 9 – Szert Balázs, Rózsa Dávid (Ferencváros–MTK Budapest)

A 12. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Október 31., péntek

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0

November 1., szombat

Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia 1–3

ETO FC–Paksi FC 0–0

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 4–1

November 2., vasárnap

Diósgyőri VTK–Újpest FC 1–3

Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 2–1