Páratlanul izgalmas év végi hajrá az NB I-ben: négy csapat is esélyes arra, hogy őszi bajnok legyen!

2025.12.19. 13:11
Ha az ETO legyőzi a Puskás Akadémiát, a többi eredménytől függetlenül az élen telel az NB I-ben (Fotó: Kovács Péter)
A 12 csapatos, 33 fordulós bajnokság 2015-ös bevezetése óta nem volt ilyen szoros az élmezőny az év végi záró forduló előtt a labdarúgó NB I-ben, mint most. Mindössze két pont választja el a tabellát vezető ETO-t a negyedik helyen álló Pakstól, így az az izgalmas helyzet állt elő, hogy még négy csapat esélyes arra, hogy őszi bajnok legyen. A 18. forduló péntek este a második Ferencváros diósgyőri vendégszereplésével indul. Szombaton Horváth Dávid utoljára irányítja az MTK-t Zalaegerszegen, Böde Dánielék a már biztosan kieső helyen telelő Nyíregyházát, míg a győriek a Puskás Akadémiát látják vendégül. Ha utóbbi mérkőzésen hazai siker születik, az ETOa többi eredménytől függetlenül, 12 év után telel újra az élen. Vasárnap lép pályára a két újonc, az utolsó Kazincbarcika a hazai pályán közel öt hónapja nyeretlen Újpest otthonában, majd a Kisvárda a harmadik DVSC vendégeként.

 

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 17. FORDULÓJA ELÉ  

PÉNTEK 

DIÓSGYŐRI VTK–FERENCVÁROSI TC

♦ Már 111 összecsapásuk volt az élvonalban, az örökmérleg a ferencvárosiak nagy fölényét mutatja: 21 diósgyőri győzelem, 20 iksz, 70 FTC-siker.

♦ Bár a legutóbbi 3 bajnoki találkozójukból kettőt is a fővárosban rendeztek, mindegyik döntetlen lett (3–3, 1–1, majd 2–2)ilyen hármas sorozatra még sosem volt példa a két gárda 1940 óta tartó páharcában! Az is közös volt ezekben a meccsekben, hogy rendre az aktuális vendégcsapat szerezte meg a vezetést. A szeptemberi odavágón a szünetben már 2–0-ra vezetett a DVTK, majd a Ferencváros a duplázó Gruber Zsombor révén a 91. percben egyenlített.

♦ A Diósgyőr pályaválasztásával 52 találkozójuk volt az első osztályban, eddig 16-szor született hazai siker, 10 döntetlen és 26 ferencvárosi győzelem mellett. Az előző 7 miskolci bajnoki meccsükből 5-öt a zöld-fehérek nyertek meg és csupán egyet tudtak behúzni a hazaiak – 2024 májusában 2–0-ra, amikor a zöld-fehérek már biztos bajnokként léptek pályára, míg a diósgyőrieknek volt mit kárpótolniuk az egy héttel korábbi újpesti 0–7-ért. Legutóbb, március végén Diósgyőrben úgy végeztek 1–1-re, hogy a zöld-fehérek Eldar Civic piros lapja miatt a 24. perctől emberhátrányban játszottak.

♦ Tavaly áprilisban a Magyar Kupában is összekerültek, akkor 2–0-ra a ferencvárosiak győztek Diósgyőrben.   

♦ A DVTK hármas veretlenségi sorozata (2 győzelem, 1 iksz) szakadt meg legutóbb Felcsúton, ahol vezetésről maradt alul 2–1-re a Puskás Akadémiával szemben. A piros-fehérek holtversenyben a negyedik legkevesebb gólt szerezték (24), és egálban ötödik legtöbbet kapták, és az őszt már semmiképpen nem zárhatják a 10-iknél hátrább, azaz kieső helyen.

♦ Az ír vezetőedzőjével, Robbie Keane-nel a héten hosszabbító FTC 3 győztes bajnoki mérkőzés után kapott ki legutóbb a Debrecentől (0–1), ráadásul otthon. A címvédő a Paks elleni február 16-i hazai 0–2 óta 29 bajnokit játszott le zsinórban úgy, hogy mindig betalált az ellenfelének, azóta először maradt újra gólképtelen. A zöld-fehér csapat visszacsúszott a 2. helyre és már 4 vereségnél jár a bajnokságban. Utóbbira előzőleg 2023-ban volt példa, amikor a Paks mögött zárta másodikként az őszt.

♦ A Pakssal együtt ez a két csapat rúghatta eddig a legtöbb tizenegyest, 6-ot. A DVTK egyet elhibázott, az FTC viszont mindegyiket értékesítette.

♦ A Diósgyőr pontjai majdnem háromnegyedét saját közönsége előtt zsebelte be, 18-ból 13-at. A mérlege 3–4–1, ezzel hatodik a hazai tabellán, az előző két otthoni meccsét kapott gól nélkül nyerte meg.

♦ A Ferencváros az egyetlen a mezőnyben, amely idegenben még veretlen: 6 diadallal és 2 döntetlennel úgy is pontelőnnyel vezeti a vendégtáblázatot, hogy a mögötte álló ETO egy meccsel többet játszott házon kívül. A zöld-fehérek ősszel minden vidéki fellépésükről győztesen tértek haza, legutóbb, március végén éppen Diósgyőrben vesztettek pontot.

SZOMBAT

ZALAEGERSZEGI TE FC–MTK BUDAPEST

♦ A két kék-fehér csapat 83-szor csapott össze az élvonalban, és bár a zalaiaknak 2010 és 2020 között volt egy ötmeccses győzelmi sorozatuk, összességében még mindig a fővárosiak az eredményesebbek: 29 ZTE-győzelem, 18 döntetlen, 36 MTK-siker.

♦ A zalaiak immár 6 bajnoki óta nyeretlenek az MTK ellen, máig utoljára több mint két éve, 2023 augusztusában, hazai pályán sikerült legyűrniük a fővárosi csapatot (2–1). Az előző 5 egymás elleni találkozójukból 3 is döntetlen lett, ami azért érdekes, mert előtte 33 bajnoki mérkőzésen át egyszer sem ikszeltek. Szeptemberben Molnár Ádin 75. perces villanása révén 1–0-ra a fővárosiak győztek.

♦ A Zalában megrendezett 42 találkozójuknak majdnem a felén, 19-en győztek a hazaiak – 9 iksz és 14 MTK-diadal mellett. Az előző 10 egerszegi bajnokijukból 7-et elbuktak és csak 2-t tudtak megnyerni a fővárosiak: az egyiket 2022. május 1-jén 3–2-re, amikor Horváth Dávid – még megbízott trénerként – először irányította az MTK-t, a szombati mérkőzés pedig a második vezetőedzői korszakának utolsó meccse lesz, hiszen a hét elején bejelentették, hogy a télen Pinezits Máté veszi át tőle a fővárosi csapat irányítását.

♦ A Zalaegerszeg 4 zsinórban, ráadásul 0-ra megnyert bajnoki után az előző körben fordulatos mérkőzésen 3–3-at játszott Kisvárdán, de az 5 forduló óta tartó veretlensége így is a jelenlegi leghosszabb az NB I-ben.

♦ Az MTK hiába vezetett legutóbb 33 percen át 1–0-ra, végül 4–3-ra alul maradt hazai pályán az Újpesttel szemben. Ez már a 4. egymást követő veresége volt, ráadásul úgy, hogy közben mindig legalább 3 gólt szedett be. Zsinórban négyszer előzőleg 2023 szeptember-októberében kapott ki a bajnokságban Horváth Dáviddal a kispadon, de az a rossz széria akkor nem vezetett edzőváltáshoz.

♦ A ZTE otthoni mutatója 3–2–3, amivel igaz, csak 9. a hazai táblázaton, viszont egyike annak a 3 csapatnak, amely pályaválasztóként az előző 2  bajnoki mérkőzését meg tudta nyerni.

♦ A fővárosi kék-fehérek 1–1–6-os mérlegükkel a Kazincbarcikával abszolút holtversenyben, a legkevesebb szerzett (6) és a legtöbb kapott góllal (20) utolsók a vendégtabellán.

PAKSI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Az eddigi 12 NB I-es találkozójuknak pontosan a fele, 6 a paksiak győzelmét hozta, 4 döntetlen és 2 nyíregyházi siker mellett. A szeptemberi odavágón majdnem egy félidőn át tartó tolnai vezetés után 1–1-re végeztek, az előző bajnokságban pedig mindháromszor az éppen otthon játszó csapat diadalmaskodott, kétszer a zöld-fehérek (2–1 és 2–0), egyszer a szabolcsiak (4–2).

♦ Pakson 6-szor meccseltek, a mérleg 4 hazai siker, 1 iksz, 1 vendégdiadal. Az egyetlen Szpari-győzelem 2008 októberében úgy jött össze, hogy a duplázó Bárányos Zsolt a győztes találatot a 95. percben érte el (1–2). Az atomvárosban legutóbb, április elején Papp Kristóf és Osváth Attila góljával jött össze a hazai siker.

♦ Bognár György együttese 2 vereség után a legutóbb 2 bajnokiját egyaránt kétgólos különbséggel nyerte meg – igaz, épp az ötfordulós formatabella utolsó két helyezettje, az MTK (3–1), majd a Barcika ellen. Utóbbit annak a 22 éves Szendrei Ákosnak a góljaival verte 2–0-ra, aki most először duplázott az NB I-ben.  

♦ A Nyíregyháza az FTC elleni Üllői úti 3–1-es bravúrgyőzelme óta mindhárom bajnoki meccsét elvesztette, ráadásul szerzett gól nélkül, 0–6-os összesített gólkülönbséggel, és mivel a lemaradása 4 pont a 10. DVTK-tól, így már biztosan kieső helyen tölti a téli szünetet.

♦ A Paks 4–3–1-es mérleggel második a hazai tabellán, csak az otthon eggyel több mérkőzés játszott MTK előzi meg. Az előző 3 otthoni bajnokiján mindig legalább 4 gól esett.

♦ A Nyíregyháza 2–2–4-es mutatóval 9. a vendégtáblázaton, a legutóbbi 3 idegenbeli fellépésén mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő (döntetlen, győzelem, majd vereség).

ETO FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Csupán 8-szor találkoztak az élvonalban, és eddig a győriek jóval eredményesebbek, hiszen az örökmérleg 5 ETO-siker, 1 döntetlen és mindössze 2 Puskás Akadémia-diadal. Csupán 2 olyan találkozójuk volt, amikor mindkét csapat betalált, így a gólátlag is alacsony, 2.3/mérkőzés. 

♦ Az előző bajnokságban először 2–0-ra a felcsútiak győztek, majd azóta három, nullára lehozott győri diadal következett (3–0, 2–0 és 2–0).

♦ 2021 októberében a Magyar Kupában a 16 közé jutásért játszottak Győrben, és az akkor NB II-es hazaiak Vernes Richárd góljával 1–0-ra nyertek és elbúcsúztatták a felcsútiakat.

♦ Győrben ez lesz az ötödik élvonalbeli összecsapásuk, eddig 2-szer nyertek a zöld-fehérek, 1-szer a felcsútiak, és ugyancsak 1-szer ikszeltek, a 2013. októberi első találkozójukon (2–2).

♦ Az ETO zsinórban a 4. bajnoki győzelmét aratta Nyíregyházán, ez holtversenyben a leghosszabb diadalsorozat az ősz során az NB I-ben. Ebben elévülhetetlen érdeme van szerb középpályásának, Zeljko Gavricsnak, aki mind a 4 találkozón betalált egyszer, legutóbb a győztes gólt fejelte a szabolcsiak ellen (1–0).

♦ A győri csapat sikerével az élre ugrott, ahol egy teljes fordulót követően előzőleg 2013 júniusában állt, amikor máig utolsó, negyedik bajnoki címét nyerte. Ha szombaton legyőzi a felcsúti gárdát, a többi együttes eredményétől függetlenül, 13 év elteltével után lesz ismét őszi bajnok.

♦ Egymás után két bajnokit nyert meg a Puskás Akadémia azzal, hogy az előző körben hátrányból, Lukács Dániel két góljával verte meg 2–1-re a támadó korábbi csapatát, a vendég Diósgyőrt. A válogatottban az ősszel bemutatkozó csatárnak ez már a harmadik duplája volt a bajnokságban, összességében pedig már 11 találatnál jár és holtversenyben vezeti a góllövőlistát.

♦ Az ETO odahaza néggyel kevesebb pontot zsebelt be, mint idegenben (14, illetve 18), 4–2–2-es mérlegével mégis ott van az élmezőnyben a hazai táblázaton. Az előző két győri mérkőzését úgy nyerte meg, hogy egyaránt 3 gólt szerzett.

♦ A Puskás Akadémia éppen a pontjai felét – 28-ból 14-et – gyűjtötte be házon kívül, 4–2–2-es mutatójával a középmezőny elején tanyázik a vendégtabellán. Az előző 4 idegenbeli meccsén 10 pontot szerzett (3 győzelem, 1 iksz) – erre ugyanebben az időszakban csak a címvédő FTC volt képes.

ÚJPEST FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ Mindössze egy meccsük volt az NB I-ben, szeptemberben Mezőkövesden Ubochioma Meshack és Sós Bence góljaival 2–0-ra győzött a Kazincbarcika, amely a klub történetének első élvonalbeli sikerét érte el a lila-fehérek ellen.

♦ Barcikán egy tétmeccsük volt az elmúlt másfél évtizedben, 2012 őszén a Kiprich József vezetőedző által dirigált NB II-es borsodi együttes 2–1-es győzelmével kiejtette az élvonalbeli Újpestet. 

♦ Bodor Boldizsár irányításával 2. győzelmét aratta múlt héten az Újpest: a paksi 3–1-es siker után most az MTK otthonában nyert 4–3-ra, mégpedig úgy, hogy a meccs elején még a kék-fehérek vezettek 1–0-ra, majd kétszer is kiegyenlítettek. A lila-fehéreknek a diósgyőri után ez volt a második fordításuk az ősz során.

♦ A Kazincbarcika már 7 forduló óta nem tudott győzni, sőt, ezalatt csupán 1 pontot szerzett, ideiglenes otthonában, Mezőkövesden a Diósgyőr ellen (1–1), ezzel övé most a leghosszabb aktív nyeretlenségi sorozat.

♦ Az Újpest 5 pontjával a hazai pályán legrosszabbul szereplő csapat a mezőnyben. Egyetlen otthoni sikerét még a július 25-i bajnoki nyitányon a DVTK ellen aratta (3–1), azóta 2-szer ikszelt, 5-ször pedig alulmaradt. Bodor Boldizsárral a kispadon még csak egy meccse volt a Szusza-stadionban, azon 2–0-ra kikapott a ZTE-től.

♦ A Barcika a 11 pontjából csupán 4-et gyűjtött be látogatóként: Diósgyőrben ért el 2–2-et, majd Nyíregyházán tudott nyerni (1–0), a legutóbbi 2 idegenbeli találkozóját azonban annak ellenére elbukta, hogy Debrecenben (1–2) és Győrben (1–3) is betalált.

DEBRECENI VSC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ Eddig 16-szor ütköztek meg az élvonalban, és az örökmérleg a szeptemberi idegenbeli minimális különbséggel billen a debreceniek felé: 7 Loki-győzelem, 3 iksz, 6 várdai siker.

♦ A várdaiaknak legutóbb több mint három éve, 2022 októberében, idegenben sikerült legyőzniük a debrecenieket (3–2), azóta 4-szer nyert a Loki, egyszer pedig nem esett gól a meccsükön. Szeptemberben Kisvárdán Bárány Donát hajrában elért fejes gólja döntött a DVSC javára (1–0).

♦ Debrecenben 7-szer csaptak össze, a mérleg 4–1–2 a hazaiak szemszögéből. A Nagyerdei Stadionban legutóbb, 2023 augusztusában Dzsudzsák Balázsék 4–1-re lelépték a szabolcsiakat.  

♦ A bajnok FTC vasárnapi Üllői úti legyőzésével az előző 4 bajnokiján 9 pontot szerzett a DVSC, és az idei utolsó forduló előtt csak rosszabb gólkülönbségével szorul az ugyancsak 31 pontos zöld-fehérek mögé a tabellán.

♦ Az újonc Kisvárda korán megszerzett kétgólos előnyét elherdálva, fordulatos meccsen 3–3-at játszott hazai közönsége előtt a ZTE-vel, ezzel megszakította a zalaiak 4-es győzelmi sorozatát. Révész Attila együttese azonban így is már 3 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 2 vereség), ami egálban a második legrégebben tartó ilyen széria az NB I-ben.  

♦ A Loki 4–1–3-as mérlegével a középmezőnyben van a hazai tabellán, 3-as otthoni győztes sorozata szakadt meg legutóbb, amikor 1–0-ra alulmaradt a Puskás Akadémiával szemben.

♦ A Várda 3–1–4-es idegenbeli mutatójával szintén középmezőnyös, viszont a harmadik legkevesebb gólt ért el (8) és az előző 3 idegenbeli fellépéséről kivétel nélkül vesztesen tért haza, miközben 10 gólt szedett be és csak 3-at hozott össze.  

A 18. FORDULÓ PROGRAMJA
December 19., péntek
20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás
December 20., szombat
13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC FC (Tv: M4 Sport)
18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
December 21., vasárnap
15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS       
  1. ETO FC

17

95334–17+1732
  2. Ferencvárosi TC

17

94434–18+1631
  3. Debreceni VSC

17

94426–20+631
  4. Paksi FC

17

86337–25+1230
  5. Puskás Akadémia

17

84524–21+328
  6. Kisvárda

17

73721–29–824
  7. Zalaegerszegi TE

17

65628–25+323
  8. MTK Budapest

17

62932–36–420
  9. Újpest FC

17

54825–31–619
10. Diósgyőri VTK

17

46724–29–518
11. Nyíregyháza Spartacus

17

35918–32–1414
12. Kazincbarcika

17

321216–36–2011

 

 

