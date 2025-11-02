A Zalaegerszeg legyőzésével a tabella élére ugrott a Debrecen!

NB I

12. FORDULÓ

Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC 2–1 (Bárány 17., Kocsis D. 31., ill. Skribek 90+5.)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4344 néző. V: Hanyecz

A legutóbbi forduló két bravúrcsapata, vagyis az Újpestet kiütő (5–2) DVSC és a Ferencváros otthonában győztes (2–1) Zalaegerszeg közül a csütörtöki kupameccsén csak a zalaiak erősítettek rá a hétvégi sikerre, hiszen a 2023-as MK-döntő „visszavágóján” legyőzték a Budafokot (3–1), míg a Debrecen hazai pályán, hosszabbítás után veszített (1–2) az ugyancsak másodosztályú Budapest Honvéd ellen. Három nappal a legutóbbi tétmeccset követően a DVSC vezetőedzője, Sergio Navarro csupán Varga Ádámot, Kocsis Dominikot és Bárány Donátot jelölte újra a kezdő tizenegybe, és csak a kispadra ültette a jóval harmincon túli, csütörtökön 120 percet játszó kulcsemberei közül Dzsudzsák Balázst és Lang Ádámot is. A Zetét irányító Nuno Campos más utat választott: hat játékosa, Bodnár Gergő, Serrano Peraza, Várkonyi Bence, Csonka András, José Calderon és Kiss Bence is azért utazta át az országot a csütörtöki bevetés után, hogy pályán legyen a kezdő sípszó pillanatában.

Az is egyfajta kuriózum, hogy a 12. fordulóban már a DVSC a harmadik csapat, amely azért lépett pályára, hogy listavezető lehessen. Pénteken a Kisvárdának, szombaton a Paksnak volt elég ehhez egyetlen pont is, de mivel a döntetlennél egyikük sem ért el jobb eredményt, a Debrecen számára egy győzelemmel adott volt a lehetőség, hogy élen zárjon vasárnap estére.

Aktívabban kezdett a DVSC, elsősorban Kocsis Dominik és Bárány Donát játszott veszélyesen. Kettejük összjátéka már az első perc végén gólt eredményezhetett volna, de a debreceniek házi gólkirálya fölé fejelte a szélső centerezését. Mégsem kellett sokat várni a Zete ellen különösen eredményes Bárány-gólra (a zalaiak ellen játszott tizenegyedik bajnokiján már a hetedik találatát érte el), amihez kellett Bodnár Gergő labdaeladása, az abból kiharcolt szabadrúgás után pedig az, hogy a tizenhatos előterében Fabricio Amato, hátrébb Serrano Peraza is lyukat rúgjon. Utóbbi később fokozni tudta a bajt, hiszen pontatlan átadását Szűcs Tamás fülelte le, a tőle induló akciót sakk-mattra játszva Kocsis Dominik növelte a hazai előnyt.

Azért a ZTE sem tétlenkedett a másik kapunál (sem), a kapott gólok után közvetlenül ők is kialakítottak egy-egy ziccert, de előbb Bárány Donát mentett a gólvonalon (!), majd Alexandre Maxsuell 15 méteres lövését védte Varga Ádám. Úgyhogy mindhárom, a kupameccsről a csapatban maradt játékos tett azért, hogy a DVSC megnyugtató előnyre tegyen szert a szünetig.

A második félidőben is úgy futballozott a Debrecen, ahogy – leendő – listavezetőhöz illik. Labdarúgói élvezték a futballt, amiről különösen Szécsi Márk fineszes megoldásai árulkodtak. A közönség díjazta a látottakat, ahogy azt is, hogy korábbi válogatottjai közül Lang Ádám és Dzsudzsák Balázs is részese lehetett a gálának. Utóbbi még nem volt a pályán, amikor Szűcs Tamás magára vállalta a csapata javára megítélt 26 méteres szabadrúgást. Lövése után Gundel Takács nem maradt talpon, hanem elvetődött, így kipiszkálta a jobb felső sarokba tartó labdát.

A hajrá kezdetén Klausz Milán közel járt a szépítéshez, de fejese után a földről a lécre pattant a labda. Tehát egyáltalán nem adta fel a Zete, Skribek Alen mutatós szabadrúgásból be is talált a végén, de ezen az estén a DVSC volt a jobb, és ha a két csapat utóbbi párharcait jellemző gólparádé el is maradt, egészen emészthető meccsen alakult ki a végeredmény. Ehhez kellett a vendégek bátor játéka is, de sokba kerültek a hátul elkövetett szarvashibák.

A DVSC a tabella élére ugrott, a zalaiak visszacsúsztak a kiesőhelyre – nyilván csak előbbi csapat szeretné, ha ez az állapot állandósulna.