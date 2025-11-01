Hajrában szerzett gólokkal múlta felül a Puskás Akadémia a Kazincbarcikát

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–3 (1–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 636 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Slogar (37.), ill. Dárdai P. (29.), Golla (85.), Lukács D. (90+4.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Harmatos volt a Puskás Akadémia FC előző fordulókbeli szereplése, a legutóbbi öt bajnokiján mindössze öt pontot szerzett, ugyanez a szám a Kolorcity Kazincbarcika SC-nél viszont kilenc. A vendéglátó újonc ellen a felcsúti csapatnak nagyon kellett a győzelem, hogy az előző évekhez hasonlóan a mostani évadban is harcban legyen a dobogóért, a nemzetközi kupaindulást jelentő helyért.

A Kazincbarcika vezetőedzője, Kuttor Attila egy az egyben ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára, amelyik az előző fordulóban a Nyíregyháza vendégeként 1–0-ra nyert. Ez azt is jelentette, hogy a húszesztendős kapus, Juhász István bevédte magát a kezdőbe, Gyollai Dániel, aki az előző meccseken kilencszer is a gólvonalon állt, a múlt heti bajnokihoz hasonlóan ismét kispados volt. A Puskás Akadémia FC szakvezetője, Hornyák Zsolt, ha akarta volna, sem tehette meg ugyanazt, amit a túloldalon a kollégája, hiszen legutóbb az MTK Budapest elleni, 1–1-re végződő hazai mérkőzésükön a fiatal Markgráf Ákost a meccs elején kiállították, így az ő eltiltása miatt (is) bele kellett nyúlnia a kezdőbe. Markgráf helyett a rutinos Artem Favorov kapott helyet a védelemben, a fiatalszerepet Vékony Bencére osztotta a felcsúti edző, rajtuk kívül Szolnoki Richárd kapott még bizalmat, védekező középpályásként. A hadrend is eltért az előző hetekétől, ezúttal nem két csatárral, csak eggyel játszottak, 4–2–3–1-ben.

A mérkőzés elején úgy látszott, hogy a Kazincbarcika sokkal inkább pontot akar szerezni, mint mindenáron nyerni. A vendégek kétszer is próbára tették Juhászt, sőt az első félidő közepén, egy hazai helyezkedési hiba után Lukács Dániel szinte egyedül törhetett kapura, de óriási helyzetben a labdát a bal alsó sarok mellé küldte. Ilyen előzmények után szerzett vezetést a felcsúti együttes, egy oldalbedobást követően megcsúsztatott, majd megpattanó labdából a szemfüles Dárdai Pál révén. Ezután többet mutatott a Barcika, és nyolc perc múlva össze is jött neki az egyenlítés. Ehhez kellett Georgi Harutjunjan labdavesztése a saját tizenhatosán belül, és persze Meshack Ubochioma harcossága és ziccerpassza (1–1).

A második félidőből nem telt tíz perc, amikor cserélt Hornyák, védekező középpályást hívott le, és mivel Kern Martin nem azon a poszton folytatta, 4–1–4–1-re változott a Puskás Akadémia felállása. Ebben a hadrendben Laros Duarte picit mélyebbről próbálta szervezni a játékot, de már nemcsak hárman voltak előtte, hanem a becserélt labdarúgóval együtt négyen is. A 60. percben Favorov lövésénél kellett védenie a barcikai kapusnak, majd nem sokkal később Mikael Soisalo és Lamin Colley is beállt. Kuttor edző sérülés miatt volt kénytelen változtatni, egy ütközés után Berecz Zsombor nem tudta folytatni a játékot. Elég volt egy kis kihagyás a hazaiak részéről, és mezőnyfölényét másodszor is gólra váltotta a Puskás Akadémia: Wojciech Golla remek helyzetfelismerése eredményezett találatot, ami szerint nem feltétlenül lövésből lehet csak gól, hanem emelésből is. Az állást a hosszabbításban Lukács Dániel – a kitámadó sárga-kékkel szemben – egy kontraakció végén helyre tette, lövéséből megszületett a harmadik vendéggól. 1–3

